Povestea donației de 250.000 de euro a trupei Metallica pentru primul spital oncologic pentru copii, construit de „Dăruiește viața”. Carmen Uscatu: „O idee nebunească și iată că s-a întâmplat! Nu mi-aș fi imaginat în viața asta”

„​Secretul acestei donații este că a pornit de la o idee a celor de la Emagic (organizatorii concertului Metallica în România - n.red.): să vorbească cu Metallica să susțină acest proiect. Și au vorbit, și Metallica pur și simplu a fost de acord. Ceea ce este ceva de necrezut: nu mi-aș fi imaginat în viață asta”, a dezvăluit Carmen Uscatu.Nu s-ar fi ajuns însă până aici, spune ea, dacă nu existau toți oamenii care s-au implicat în acest proiect. Și nu sunt puțini, ci 260.000 și 1.700 de companii care s-au alăturat unei „idei nebunești” care până la urmă a devenit realitate.„E exact ca ideea cu spitalul. Când ne-am hotărât noi să facem un spital și ne era greu să și rostim asta, și atunci când am rostit-o, am rostit-o cu teamă că nu o să fim crezuți. Cred că la fel au rostit și ei ideea asta, cu teamă, către Metallica, și iată că Metallica s-a băgat în lucrul asta. Ideea asta absolut absolut nebunească s-a concretizat: să faci o asemenea alăturare între un brand românesc și un brand galactic e o idee nebunească și iată că s-a întâmplat. Metallica sunt niște oameni care, deși sunt acolo sus, au rămas cu picioarele pe pământ și cred că asta e important în viața fiecăruia dintre noi, să reușim să rămânem cu picioarele pe pământ de câte ori viața te duce sus și foarte sus. Pentru că te poate duce, dar te poate duce și jos. E o energie fantastică în jurul acestui proiect. Eu cred că toți cei care au donat până acum s-au simțit foarte mândri că o trupa de nivelul asta s-a alăturat proiectului. E foarte frumos când asemenea oameni îți împrumută din credibilitatea lor și se alătură proiectului tău”, a mai spus Carmen Uscatu.​Trupa Metallica, prin fundația sa All Within My Hands, a donat 250.000 de euro, pentru construirea primului spital oncologic pentru copii, proiect al Oanei Gheorghiu și Carmen Uscatu de la „Dăruiește viața”.Gestul a fost făcut public pe Facebook de „Dăruiește viața”.