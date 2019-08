Plângere la DNA după concursul pentru conducerea Ambulanţei Bihor: Doi angajați ai instituției reclamă fraudarea concursului

"Am venit să reclam fraudarea concursului pentru Comitetul Director de la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Bihor, faptul că sunt incompetenţi şi nu corespund criteriilor pentru funcţiile respective. Adică nu au vechime şi nici nu au studii de specialitate. Ei sunt interimari din 2015, deşi legea prevede o perioadă de şase luni doar. Au fost plătiţi ilegal. Cu toate acestea au fost validaţi şi puşi pe funcţie, concursul fiind aranjat. Doamna ministru este în cunoştinţă de cauză, vă pot oferi probe şi nu face nimic. Din luna mai îmi promite că trimite Corpul de control", a declarat, în faţa sediului DNA Oradea, ambulanţierul Adrian Marcon, potrivit Agerpres.Pentru ocuparea celor patru posturi de membri ai Comitetului Director a fost organizat un concurs, în luna iulie, după ce toate cele patru funcţii de director au fost ocupate interimar încă din 2015, deşi legea limitează interimatele la o perioadă de 6 luni. Liviu Sabău Popa, Adrian Stângă şi Gencsi Laszlo (membri PSD) au fost numiţi interimari în urmă cu patru ani, deciziile fiind prelungite până anul acesta.După ce dosarele candidaţilor au fost acceptate, concursul a debutat pe 22 iulie, cu proba scrisă şi a continuat cu prezentarea proiectului managerial şi apoi susţinerea unui interviu. La final, toţi cei trei interimari au fost declaraţi câştigători, funcţia de director economic revenindu-i lui Liviu Sabău Popa, cea de director tehnic lui Adrian Stângă, director de îngrijiri - Gencsi Laszlo, iar postul de director medical - Tiberiu Bondar (fost manager SAJ Bihor până în 2009, iar ulterior condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru un prejudiciu de aproximativ 300.000 lei prin contracte atribuite şi plătite ilegal, prejudiciu pe care încă îl mai plăteşte în rate).Contracandidaţii interimarilor, dar şi alţi angajaţi ai SAJ au depus mai multe reclamaţii atât la managerul instituţiei, cât şi la Ministerul Sănătăţii, invocând mai multe nereguli.Potrivit lui Adrian Marcon, cel care a depus sesizarea şi la DNA Oradea, neregulile vizează mai multe aspecte - încălcări ale legii privind lipsa vechimii la unul dintre ei, lipsa studiilor de specialitate la altul, faptul că nu s-a filmat concursul şi desfăşurarea propriu-zisă a concursului.Nemulţumit de felul în care s-a desfăşurat concursul este şi doctorul Nicu Buciuman, candidat pentru postul de director medical, care a ajuns şi el, vineri, la sediul DNA: "Noi am cerut să se filmeze, dar am fost refuzaţi categoric. Cei patru candidaţi care au câştigat s-au aşezat toţi în ultima bancă şi au terminat în 10 - 20 de minute. Au fost 50 de întrebări la proba scrisă, nu aveai timp nici să le citeşti în 10 minute. Mai multe nereguli au fost. Trebuia să începem la 9,00, am început la ora 11,30. În aceeaşi zi ne-au anunţat că trebuie să susţinem şi proiectul, fără ca modificarea asta să ni se aducă la cunoştinţă", a precizat Nicu Buciuman.Adrian Marcon a susţinut că a mai depus sesizări la DNA Oradea, rămase deocamdată fără vreun rezultat, motiv pentru care se va adresa și Inspecţiei Judiciare: "Dacă DNA tergiversează lucrurile, mă voi adresa Inspecţiei Judiciare şi le voi trimite toate probele. Aceste lucruri trebuie să fie rezolvate cu celeritate pentru că ne afectează pe toţi", a mai declarat Adrian Marcon.