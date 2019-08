​A 32-a zi în care platforma informatică a cardului de sănătate nu funcționează. Medic: Nu merge, e la fel de beteagă de pe 1 iulie. Dar de când contează pacienții?

"1. Raportarea serviciilor medicale efectuate în luna iunie, care nu s-a putut face peste tot, deci nici facturarea acestor servicii. Casele locale au găsit, în marea lor majoritate, soluții temporare, (facturare pe estimare, stornare când se rezolvă etc), sunt însa colegi care NU au putut raporta și nici factura. Ce facem cu ei? Cum își întrețin cabinetele?





2. S-au semnat contracte adiționale până la finalul anului, ca iar nu a fost în stare CNAS să facă normele la timp, deci de mâine alte distracții, aceste contracte trebuie reînnoite în sistemul informatic. Dacă aceasta reînnoire nu se poate face, ce facem cu pacienții de mâine? Cum îi vom putea consulta, trimite, trata? Nu avem un răspuns de la CNAS încă. Poate nu au încă un nou purtător de cuvânt? Mda, greu de găsit...













3. Din 1 august începe nebunia raportării serviciilor medicale pentru luna iulie. Medicii sunt disperați, nu știu dacă serviciile medicale care nu au putut fi validate (ca PIAS indisponibilă, remember...) vor fi luate în calcul și plătite, fiindcă nu s-au ridicat filtrele si oricât încerăm să validăm servicii, fie ziua fie noaptea, când mai scapă unele, nu se validează sau se validează cu erori. Nu avem această certitudine, CNAS nu a făcut până la acest moment precizari oficial. E liniște în secțiunea comunicate, conferință de presă cu noua conducere ioc..."

32 de zile de blocaj: pacienți și medici afectați, niciun anunț din partea CNAS de două săptămâni

Tot pe 22 iulie, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat că vor fi achiziționate de urgență servicii de mentenanță pentru o perioadă "tampon", până la semnarea unui contract pe perioadă mai lungă.







Cum a fost lăsat sistemul IT din sănătate fără servicii de mentenanță la bazele de date Oracle

Sorina Pintea mai spunea atunci că "în cursul zilei de astăzi se va face o procedură de achiziție în regim de urgență pentru servicii de mentenanță a bazei de date pentru sistemul informatic al cardului de sănătate, care să asigure o perioadă tampon", până la încheierea unui contract pentru servicii de mentenanță pe termen mai lung. Potrivit ministrului Sănătății, "există fapte de natură penală" în legătură cu faptul că baza de date a sistemului a fost lăsată fără servicii de mentenanță, iar un raport pe această temă va fi trimis la DNA.









HotNews.ro a investigat cum a ajuns CNAS să rămână fără mentenanța Oracle, esențială pentru întreg sistemul IT și a descoperit o situație incredibilă.

