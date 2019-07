Spitalul Universitar mai are un heliport construit în anul 2002, dar este folosit ca parcare de angajați

Spitalul Universitar, cel mai solicitat spital de urgență din București, va fi singurul din Capitală care va avea heliport. În acest moment, singurul spital din România care are un heliport funcțional este Spitalul de Urgență din Oradea.În prezent, elicopterele care transportă pacienți la Spitalul Universitar aterizează pe un heliport al unei unități militare de pe Calea Plevnei, în apropierea spitalului, iar bolnavii, cei mai mulți dintre ei în stare gravă, sunt preluați de acolo cu ambulanța prin traficul bucureștean.Heliportul de la Spitalul Universitar de Urgență va fi amplasat pe blocul operator central, pacienții urmând să fie transportaţi direct la Unitatea de Primiri Urgenţe cu ajutorul unui lift şi printr-un culoar suprateran.Heliportul şi liftul costă 800.000 de euro, sumă care este suportată în totalitate de o companie privată, sponsorul Spitalului Universitar."Urgenţele de cod roşu sunt în jur de 4.000 - 5.000 anual. Existenţa heliportului, pentru noi, înseamnă scurtarea intervalului de timp în care aceşti pacienţi critici, unii instabili din punctul de vedere al funcţiilor vitale, pot fi preluaţi mai repede aici în spital. Se scurtează intervalul de timp cu minimum 30 de minute", a declarat joi medicul Silvia Nica, șefa Unităţii de Primiri Urgenţe și purtătorul de cuvânt al spitalului, citată de Agerpres.Data de finalizare a proiectului este estimată pentru sfârşitul lunii august, urmând ca heliportul să fie funcțional în această toamnă. "În prezent, lucrarea este în proporţie de 80% finalizată, la sfârşitul lunii august aşteptăm liftul, pentru că numai cu ajutorul acestuia vom putea transporta pacienţii de pe heliport, după ce ei sunt aduşi cu elicopterul la spitalul nostru, către Unitatea de Primiri Urgenţe, unde vor primi asistenţă medicală de specialitate şi în funcţie de afecţiunea pe care fiecare pacient dintre cei aduşi aici o prezintă. Ei vor fi direcţionaţi către blocul operator sau către secţiile medicale sau chirurgicale din spitalul nostru", a explicat managerul spitalului, Adriana Nica."Acest heliport era foarte necesar, s-au căutat soluţii de-a lungul timpului. Am identificat această clădire anexă a spitalului pe care, din punct de vedere aeronautic, există suprafeţe protejate disponibile, au putut fi definite două direcţii de zbor, fără obstacole şi pe direcţia predominantă a vântului, care permit aterizarea - atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte - în siguranţă a elicopterelor", a precizat comandorul în rezervă Romeo Lupu, manager de proiect al heliportului.Platforma heliportului va avea o structură metalică formată din rigle tip grinzi din oţel şi stâlpi zăbreliţi, este dotată cu jgheaburi şi plase de siguranţă, cu instalaţie electrică de balizaj, cu marcaje luminoase, cu echipamente de salvare, protecţie şi de stingere a incendiilor.Conducerea Spitalului Universitar de Urgență din București anunțase, în toamna anului trecut, că intenționează să construiască un nou heliport, chiar dacă avea unul din 2002. Din cauză că vechiul heliport a fost construit prea aproape de stradă și nu mai are autorizație, el funcționând, în prezent, ca parcare pentru angajații unității medicale, conducerea celui mai solicitat spital de urgență din București promitea atunci că va avea un nou heliport, care să fie gata în 2019."S-a schimbat legea și pentru că heliportul este prea aproape de stradă, trebuie oprită circulația pe Splai, pe ambele sensuri, atunci când aterizează un elicopter. Vă dați seama că se creează haos în trafic. În plus, nici nu aveam siguranța trecătorilor din zonă", declara în noiembrie anul trecut Adriana Nica, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București.Încă de pe vremea când director al Spitalului Universitar era Sorin Oprescu, unitatea medicală are un heliport care, între timp, a fost transformat în parcare pentru angajații spitalului. Potrivit actualei conduceri, vechiul heliport nu a mai primit avize din partea Autorității Aeronautice.Vechiul heliport, care este folosit ca parcare, a fost construit în perioada 2002-2003 din donații strânse de Sorin Oprescu, pe atunci managerul spitalului. Construcția vechiului heliport a costat aproximativ 40.000 de euro.