Sistemul cardului de sănătate, nefuncțional pentru a 25-a zi consecutiv: Cum sunt afectați pacienții și medicii

Sistemul informatic al cardului de sănătate nu funcționează nici joi, pentru a 25-a zi consecutiv. Este a 25-a zi în care medicii de familie nu pot înregistra operațiunile medicale în sistem, ceea ce înseamnă că riscă să plătească din buzunar contravaloarea lor. O parte dintre ei au fost nevoiți să trimită acasă pacienții care nu reprezentau urgențe, în aceste 25 de zile. Este cea mai gravă avarie de la introducerea cardului de sănătate, iar medicii de familie vorbesc despre faptul că "tot sistemul este prăbușit".





Șef nou la CNAS: Vasile Ciurchea, anchetat de DNA pentru nereguli legate de contractele privind sistemul informatic al Casei



Începând de marți, Casa Națională de Asigurări de Sănătate are un nou președinte, în persoana lui Vasile Ciurchea. Vasile Ciurchea a mai condus Casa Națională de Asigurări de Sănătate în perioadele iunie 2014-martie 2016 și februarie 2007-ianuarie 2009. El este anchetat de DNA într-un dosar de corupție ce vizează contractele privind sistemul informatic al Caseu, în care prejudiciul se ridică la peste 16 milioane de euro.





Premierul Viorica Dăncilă a declarat că "nu există nicio acuzație la adresa lui Ciurchea" atâta timp cât nu există o hotărâre judecătorească, ci doar o anchetă.

Ciurchea a fost propus marți de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, pentru a conduce din nou CNAS. Ciurchea îl înlocuiește la conducerea Casei pe Răzvan Vulcănescu, numit președinte interimar în luna iunie. Răzvan Vulcănescu își va continua activitatea în conducerea CNAS ca vicepreședinte, funcție pe care o ocupa anterior numirii ca președinte interimar.

Cum sunt afectați pacienții și medicii

Sandra Alexiu spune că numărul pacienților care au fost trimiși acasă în această periodă fără să fie consultați este mic, dar confirmă că "pacienții sunt trimiși acasă de frica imputărilor. Pentru că, dacă cumva se interpretează eronat, noi toate astea le vom plăti din buzunar. Deși, conform legii, în momentul în care Casa de Asigurări declară că sistemul s-a oprit, atunci noi suntem absolviți de orice imputare pe perioada când nu funcționează. Dar ne e frică, că suntem pățiți".





"Dar lucrurile pentru care trimiți pacienții acasă sunt: că nu poți să verifici calitatea de asigurat, online, nu poți să validezi un card nou, pentru că acela se validează numai în online, nu poți să verifici dacă pacientul este internat în spital în același timp, ca să nu apară dubluri. Pacientul are dreptul să ia 7 medicamente decontate pe lună, atât decontează Casa de Asigurări. Dacă a fost la cardiolog și acolo i-a dat o rețetă cu 3 medicamente, mie îmi apare alertă, că sunt deja 3 medicamente, eu pot să mai dau maximum 4. Asta nu se poate vedea dacă sistemul nu funcționează", explică medicul.

Cum a fost lăsat sistemul IT din sănătate fără servicii de mentenanță la bazele de date Oracle

Sorina Pintea mai spunea luni că "în cursul zilei de astăzi se va face o procedură de achiziție în regim de urgență pentru servicii de mentenanță a bazei de date pentru sistemul informatic al cardului de sănătate, care să asigure o perioadă tampon", până la încheierea unui contract pentru servicii de mentenanță pe termen mai lung. Potrivit ministrului Sănătății, "există fapte de natură penală" în legătură cu faptul că baza de date a sistemului a fost lăsată fără servicii de mentenanță, iar un raport pe această temă va fi trimis la DNA.









HotNews.ro a investigat cum a ajuns CNAS să rămână fără mentenanța Oracle, esențială pentru întreg sistemul IT și a descoperit o situație incredibilă.

Ce achiziție urgentă face CNAS pentru a rezolva criza sistemului IT: 900 de euro pentru mentenanță pe 3 zile a bazelor de date Oracle

Cum explică IT-știi din CNAS cea mai mare cădere a sistemului informatic din sănătate și cât de importanță este mentenanța Oracle

Într-un document al Direcției Generale IT din CNAS, prezentat în exclusivitate luni de HotNews.ro, se precizează că mentenanța Oracle, care a expirat în decembrie 2018, este vitală pentru funcționarea sistemului IT. Mai mult, personalul IT din CNAS nu are suficientă experiență în rezolvarea problemelor legate de tehnologia Oracle.









Despre cauzele care au dus la căderea sistemului IT din sănătate, specialiștii din CNAS spuneau că o defecțiune apărută în data de 26 iunie la una dintre sursele neîntreruptibile de energie (UPS) ale Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) a defectat mai multe echipamente hardware, constatându-se nefuncționarea clusterului ORACLE nod 3, fapt care a generat blocaje în cascadă.

Sistemul funcționează într-adevăr offline, însă chiar ministrul Sorina Pintea a admis la începutul săptămânii că aceasta nu este o soluție.Sistemul informatic al cardului de sănătate a fost repornit pentru scurt timp vinerea trecută, însă în scurt timp a picat din nou.La finalul săptămânii trecute, CNAS anunța că face teste finale pentru repornirea sistemului, iar ministrul Sănătății, Sorina Pintea, spera ca acesta să fie funcțional cel târziu luni.Tot luni, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat că vor fi achiziționate de urgență servicii de mentenanță pentru o perioadă "tampon", până la semnarea unui contract pe perioadă mai lungă.Vasile Ciurchea este cercetat de DNA, alături de alte persoane care dețin sau au deținut funcții de conducere în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la peste 16 milioane de euro. Faptele cercetate de procurori vizează contractele încheiate privind sistemul informatic.Vasile Ciurchea a demisionat de la conducerea Casei în martie 2016 tot în urma unui scandal legat de nefuncționarea sistemului cardului de sănătate, similar cu cel de acum.Înainte de a fi numit la conducerea CNAS în 2007, Ciurchea a fost director la Agenţia Naţională de Programe din Ministerul Sănătăţii şi director general în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate."Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. E foarte grav probabil. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit", a declarat Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro. Sandra Alexiu a explicat că "noi funcționăm la cabinete cu niște limitări, dar funcționăm. Dar sistemul informatic nu este pornit, adică nu știu dacă au făcut testul sau nu, dar nu merge."Sandra Alexiu mai spune că problemele nu îi afectează doar pe pacienți, ci și pe medici: "Din cauza faptului că nu funcționează, noi, medicii, nu am putut face raportările. Raportarea serviciilor medicale se face în primele zile ale lunii următoare - în primele 4-7 zile calendaristice noi trimitem în sistemul informatic tot ce am lucrat cu o lună în urmă. După ce trimitem în sistemul informatic, Casa emite un decont și pe baza decontului noi facturăm serviciile și trimitem la Casa de Asigurări. Iar pe baza facturii, ei ne trimit banii cu care ne întreținem cabinetul. În momentul în care sistemul nu funcționează, noi nu am putut face raportări. Dacă nu pot face raportări eu nu primesc decont, nu pot factura, dacă nu pot factura, nu primesc banii. Iar în contract scrie că CNAS trebuie să îmi dea banii până pe data de 18 a lunii. Astăzi suntem în 18. Noi nu am primit banii, nu pot să fac plățile la salarii, în condițiile în care eu am salariați, trebuie să plătesc la ANAF la timp taxele, altfel am penalități. Eu nu pot să plătesc din cauză că nu am primit banii de la Casă.""Există fapte de natură penală" în legătură cu faptul că baza de date a sistemului a fost lăsată fără servicii de mentenanță, a anunțat luni ministrul Sănătății, Sorina Pintea.Cu o mentenanță expirată în decembrie 2018 și fără personal IT specializat în tehnologia Oracle, CNAS a lansat în ianuarie o procedură simplificată de achiziție pentru 6 luni a acestor servicii. Luna trecută, procedura a fost anulată.Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) vrea să cumpere pentru o perioadă de 3 zile servicii de mentenanță reactivă și suport tehnic pentru componenta baza de date Oracle instalate și utilizate la nivelul Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), potrivit unei invitații de participare obținute de HotNews.ro și publicate marți. Valoarea estimată a achiziției este de 900 de euro.În invitația de participare, care probabil a fost transmisă mai multor firme, se spunea că: oferta trebuie depusă până marți, 23 iulie, ora 20:00. Ofertele depuse după această dată nu mai erau luate în considerare. Tot marți a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.