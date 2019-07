REPORTAJ Candidații la Medicină, între tentația salariilor care au crescut în țară și condițiile de lucru de afară / Comisia care a elaborat subiectele pentru admitere, izolată într-o locație secretă din afara Bucureștiului

Doi candidați pe loc: 3.058 de candidați au susținut miercuri admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București. La concurs au fost scoase în total 1.464 de locuri - 1.154 de locuri finanțate de la buget și 310 locuri cu taxă.

În urmă cu 7-8 ani, concurența la Medicină în București era de aproximativ 5 candidați pe un loc. Concurența la Medicină nu s-a diminuat din cauză că ar fi scăzut lipsa de interes, ci pentru că, pe fondul crizei de personal medical, a crescut numărul de locuri scoase la concurs.

Viitorii medici ezită între a rămâne în țară, unde salariile au crescut substanțial anul trecut, la un nivel apropiat de alte țări, și a pleca pentru condițiile de lucru din spitalele de "afară": "decente" și "fără șpăgari".

Măsuri draconice de securitate: ca în fiecare an, membrii comisiei care a elaborat subiectele pentru admiterea la UMF Carol Davila au fost complet izolați timp de câteva zile într-o locație secretă din afara Bucureștiului, fără telefoane sau alte mijloace de comunicare, pentru a evita orice eventuale suspiciuni privind fraudarea examenului.

Creșterile de salarii de anul trecut nu i-au convins pe medici să rămână în țară: România a pierdut, în medie, 6 medici pe zi în 2018, arată datele puse la dispoziția HotNews.ro de Ministerul Sănătății.





Viitorii medici ar vrea să rămână în țară. Vor condiții de lucru mai bune și ca "șpăgarii" să dispară din sistem

Când Ovidiu, fiul doamei Ani, a dat admitere la Medicină, în 2011, erau 5 candidați pe loc. Ovidiu a intrat din prima încercare. Acum, e rezident la Colțea și se pregătește să fie chirurg cardiovasular. Anul acesta, ca și anul trecut, concurența la Universitatea de Medicină și Farmacie din București a fost de 2-3 candidați pe loc. Nu din cauză că a scăzut interesul, ci pentru că, pe fondul crizei personalului medical, a crescut numărul de locuri, spune doamna Ani. Doamna Ani are acum emoții pentru George, care este fiul fratelui ei și pe care l-a crescut la fel ca pe băiatul ei. Ovidiu nu a putut veni azi, dar l-a pregătit pe vărul său, George, pentru admitere. Ovidiu vrea să plece din cauză că își dorește condiții de lucru decente. George nu. Doamna Ani spune că drumul ambilor băieți pe care i-a crescut "e foarte greu, dar e o realizare foarte mare". Doamna Ani nu lucrează în sistemul medical, iar fiul ei, Ovidiu, este deocamdată singurul medic din familie.











La câțiva metri de doamna Ani, un cuplu așteaptă ca fiul lor să iasă de la admitere. Vorbesc rar între ei, li se citesc emoțiile pe față și fixează din când în când cu privirea poarta curții UMF, pe care așteaptă să iasă dintr-un minut în altul băiatul lor. Îi întreb dacă au emoții. "Nuuuuu...", îmi răspunde tatăl, în glumă. Le spun că nu aștept niciun candidat, ci sunt de la presă, iar replica tatălui vine imediat, însoțită de un zâmbet: "Ce vă pasă?" Tatăl este Viorel și nu lucrează în domeniul medical. Soția lui, Liliana, e asistentă medicală la un spital din București. Răzvan, fiul lor, s-a pregătit "dintotdeauna" pentru Medicină. A terminat liceul anul acesta și e la prima încercare. "Să fie o treaptă mai sus decât mine, asta mi-am dorit", spune mama lui. "E singurul nostru copil", completează tatăl.

O tânară și mama ei s-au retras pe o bancă în parculetul din fața Spitalului Universitar. Ea și mama ei își sună cunoscuții și le spun că fata a luat 95 de puncte la examen. E "ca și intrată". Tânăra alternează lacrimile de fericire cu râsul.









O altă candidată iese pe poarta UMF plângând de fericire. A luat punctaj 91, ceea ce înseamnă un loc aproape sigur la facultate. E imbrățișata și felicitată rapid de câțiva prieteni: "Bravo, ai scapat!" "Nu-mi vine să cred că sunt în vacanță și nu o să mai deschid în fiecare zi manualul de biologie!", mărturisește tânăra.

La Medicină, nimeni nu află subiectele înainte: Membrii comisiei, izolați pentru a nu exista suspiciuni

Ca în fiecare an, membrii comisiei care a elaborat subiectele pentru admiterea la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București au fost complet izolați timp de câteva zile într-o locație secretă din afara Bucureștiului, fără telefoane sau alte mijloace de comunicare, pentru a evita orice eventuale suspiciuni privind fraudarea examenului.











În toate aceste zile, ei nu au avut niciun fel de contact cu exteriorul - cu toții și-au lăsat telefoanele la recepția clădirii unde au fost cazați. Această măsură este luată în fiecare an, la admitere, pentru a nu exista suspiciuni că cineva ar putea afla subiectele înaintea examenului.

2 candidați pe loc la Medicină în București, de la 5 pe loc, în urmă cu 7-8 ani



Sorina Pintea a anunțat încă de anul trecut, odată cu venirea la conducerea Ministerului Sănătății, că unul dintre obiectivele sale este creșterea cifrei de școlarizare, în încercarea de a crește numărul de specialiști din sistemul de sănătate.









Cum au fost repartizate locurile la UMF în acest an:

De asemenea, 4 locuri au fost scoase la concurs pentru absolvenții din centrele de plasament.





România a pierdut, în medie, 6 medici pe zi în 2018

Numărul medicilor care au solicitat certificate de conformitate în 2017 și 2018 (sursa: date transmise de Ministerul Sănătății la solicitarea HotNews.ro):









Salariile medicilor au crescut substanțial începând din martie 2018

Cei mai norocoși angajați din sistem au primit chiar salariile dublate după aplicarea noii legi a salarizării și a noului regulament al sporurilor. Doar o parte dintre angajații din sistem - personal TESA, biologi, chimiști și biochimiști - nu au beneficiat de majorări salariale.



Sorina Pintea a anunțat, încă de la instalarea în funcția de ministru al Sănătății, în februarie 2018, că salariile medicilor și asistenților urmau să crească cu procente cuprinse între 70% și 172%, potrivit Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice.



Sorina Pintea a dat asigurări, la acea vreme, că există bani cuprinși în buget pentru aceste majorări substanțiale, adaugând că "Principala mea temere este să avem un act medical de calitate, corespunzător acestor salarii. Aducem salariile aproape la nivelul Uniunii Europene, deci cred că trebuie să oferim și servicii la nivel de Uniunea Europeană. În acest moment nu mai există scuză."



Trotuarul din fața UMF este, ca în fiecare an la admitere, neîncăpător. "Sunt mai mulți însoțitori decât candidați", remarcă un tânăr care tocmai a ieșit de la examen. Fiecare candidat e așteptat de cel puțin un părinte. Pe cei mai mulți dintre ei îi așteaptă ambii părinți, uneori și frații și prietenii. Părinții și cei care au ieșit de la examen sunt răspândiți peste tot în jurul UMF. Inclusiv în Parcul Operei, băncile sunt ocupate de tinerii care tocmai au susținut examenul și de părinții lor. Unii spun că sunt ca și intrați la facultate, alții își calculează încă șansele.Un tată îsi așteapta fiica cu un buchet imens de flori, iar un alt părinte vorbește la telefon, cel mai probabil cu soția: "Uite, aștept să iasă afară. Le dau drumul la toți odată. Cred ca mai sunt câteva minute și ies. Am băut o cafea, am fost prin parc, am mai stat de vorbă..."Un alt tânăr iese pe poarta UMF radios: "s-a dat" mai ușor decât la simulare. "Am intrat!", spune sigur pe el.În fața UMF așteaptă atât părinți cu mașini scumpe, cât și oameni care au venit miercuri dimineață cu trenul în București. Unii dintre ei au rucsacul în spate. Proporția este echilibrată.Echilibrată este și proporția celor care vor să rămână în țară comparativ cu cei care vor să plece. Cei mai mulți înclină de fapt să rămână, dar lipsa condițiilor din spitale - lipsa aparaturii, lipsa medicamentelor esențiale, lipsa spitalelor noi - îi sperie cel mai mult pe viitorii medici.I-am întrebat pe viitorii medici și cum văd recenta campanie anti-corupție a Ministerului Sănătății - "Pacienți sub acoperire". Tinerii care au dat astăzi admiterea nu vor "să ne arate lumea cu degetul că suntem șpăgari". Toți cei cu care am vorbit vor ca sistemul să se curețe de astfel de oameni. Speră ca acest lucru să se întâmple în următorii ani, până când ei vor deveni medici.Candidații la examen au povestit, de asemenea, cum în fiecare sală erau câte doi profesori în față, doi în spate și alți 4 care se mișcau prin sala de examen.3.058 de candidați au intrat anul acesta în concurs la UMF pentru cele 1.464 de locuri - 1.154 de locuri "la buget" și 310 cu taxă. Anul trecut au fost 2.976 de candidaţi pentru un total de 1.402 locuri, "la buget" și cu taxă.În urmă cu 7-8 ani, proporția era de aproximativ 4-5 candidați pe loc. Explicația nu este că ar fi scăzut interesul pentru Medicină, ci că a crescut numărul de locuri, pe fondul exodului personalului medical în afara țării și a crizei de personal din unele spitale.- durata studiilor 6 ani - 650 de locuri finanțate de la buget și 200 cu taxă- durata studiilor 6 ani - 180 de locuri finanțate de la buget și 74 cu taxă- durata studiilor 5 ani - 150 de locuri finanțate de la buget și 20 cu taxă- Asistenţă medicală generală - durata studiilor 4 ani - 95 de locuri finanțate de la buget și 4 cu taxă- Alte specializări - durata studiilor 3 ani - 75 de locuri finanțate de la buget și 12 cu taxă31 de premianţi ai olimpiadelor naţionale şi internaţionale de Biologie, Fizică sau Chimie au decis anul acesta să își continue studiile la UMF Carol Davila, ei fiind admiși, conform legii, fără examen.Creșterile salariale semnificative pe care anul 2018 le-a adus în sistemul sanitar par să nu îi fi convins pe o parte dintre medici să rămână să profeseze în țară. Chiar dacă salariile unora dintre ei au crescut substanțial sau chiar s-au dublat începând din martie anul trecut, numărul celor care au făcut cerere pentru a obține certificate de conformitate (documente care le permit să profeseze în afara țării) a scăzut nesemnificativ în 2018, după creșterea substanțială a salariilor din sistem, comparativ cu anul 2017, arată datele transmise HotNews.ro de Ministerul Sănătății.Datele arată că România a pierdut, în medie, 6 medici în fiecare zi din 2018.În total, 2.312 medici au cerut eliberarea certificatelor de conformitate în anul 2018, în timp ce în 2017, numărul total a fost de 2.794 de medici, potrivit datelor transmise de Ministerul Sănătății la solicitarea HotNews.ro.2.312 medici înseamnă o medie de 6 medici pe zi care au cerut documentele pentru a părăsi țara și a putea profesa în străinătate în anul 2018.Cu un an mai devreme, în 2017, înainte de creșterea salariilor din sistemul sanitar, totalul de 2.794 însemna o medie de 7,6 medici plecați zilnic din țară.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a precizat, pentru HotNews.ro, că nu este obligatoriu ca toți medicii care au cerut eliberarea acestor certificate de conformitate să plece din țară, putând exista și excepții.Certificatele de conformitate în baza cărora medicii români au dreptul să profeseze în afara țării sunt eliberate, la cerere, de Direcțiile de Sănătate Publică, aflate în subordinea Ministerului Sănătății.Salariile angajaților din sistemul sanitar, în special medici și asistente, au crescut substanțial începând din martie 2018.