Surse: Vasile Ciurchea, anchetat de DNA într-un dosar ce vizează contractele privind sistemul informatic, cu prejudiciu de 16 milioane de euro, propus de Sorina Pintea la șefia CNAS

Vasile Ciurchea, fost președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în perioadele iunie 2014-martie 2016 și februarie 2007-ianuarie 2009, anchetat de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar de corupție ce vizează contractele privind sistemul informatic, în care prejudiciul se ridică la peste 16 milioane de euro, este propunerea ministrului Sănătății, Sorina Pintea, pentru a conduce din nou CNAS. Ciurchea ar urma să îi ia locul lui Răzvan Vulcănescu, demis marți de Viorica Dăncilă, iar propunerea i-ar fi fost deja trimisă premierului, potrivit unor surse citate de Mediafax.



Președintele interimar al CNAS, Răzvan Teohari Vulcănescu, a fost demis marți de premierul Viorica Dăncilă. Viorica Dăncilă a dispus şi trimiterea la CNAS a Corpului de control, pentru verificări.

(Vezi detalii aici) Vasile Ciurchea este cercetat de DNA, alături de alte persoane care au deținut funcții de conducere în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, într-un dosar de corupție în care prejudiciul este estimat la peste 16 milioane de euro. Faptele cercetate de procurori vizează contractele încheiate privind sistemul informatic.





Vasile Ciurchea a demisionat de la conducerea Casei în martie 2016 tot în urma unui scandal legat de nefuncționarea sistemului cardului de sănătate, similar cu cel de acum.







Înainte de a fi numit la conducerea CNAS în 2007, Ciurchea a fost director la Agenţia Naţională de Programe din Ministerul Sănătăţii şi director general în cadrul Casei de Asigurări de Sănătate.





Viorica Dăncilă a cerut demisia sau demiterea lui Răzvan Vulcănescu încă de joia trecută, în urma crizei fără precedent a sistemului informatic al cardului național de sănătate, care nu funcționează de 3 săptămâni.





Sistemul cardului de sănătate nu funcționează de 23 de zile



Sistemul informatic al cardului de sănătate nu funcționează astăzi pentru a 23-a zi consecutiv, fiind cea mai gravă avarie de la darea sa în folosință. Sistemul informatic PIAS (Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate) a funcționat pentru scurt timp vineri după-amiază, însă acum este din nou nefuncțional.



CNAS a furnizat ultimele informații despre sistemul cardului de sănătate joia trecută, când anunțase că face teste finale pentru repornirea lui, iar ministrul Sorina Pintea spunea, joi seară, că speră ca sistemul să funcționeze până astăzi.





Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) nu funcționează nici marți:









CNAS anunțase, joia trecută, că efectuează "testele finale pentru revenirea la modul de lucru uzual, online, al platformei PIAS", dar susținea că "starea de indisponibilitate nu înseamnă că sistemul informatic nu a funcționat în această perioadă".



"Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit" - declara săptămâna trecută Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro. CNAS anunțase, joia trecută, că efectuează "testele finale pentru revenirea la modul de lucru uzual, online, al platformei PIAS", dar susținea că "starea de indisponibilitate nu înseamnă că sistemul informatic nu a funcționat în această perioadă"."Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit" - declara săptămâna trecută Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro.





Sandra Alexiu, medic de familie: "Tot sistemul e prăbușit, chiar dacă ei evită să spună"

"Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. E foarte grav probabil. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit", declara la finalul săptămânii trecute Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro.



Medicii nu pot, conform legii, să efectueze niciun fel de operațiuni medicale fără să le înregistreze prin cardul național de sănătate, riscând să achite contravaloarea lor din buzunar. În aceste condiții, o parte dintre pacienți ajung să fie trimiși acasă. "Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. E foarte grav probabil. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit", declara la finalul săptămânii trecute Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro.Medicii nu pot, conform legii, să efectueze niciun fel de operațiuni medicale fără să le înregistreze prin cardul național de sănătate, riscând să achite contravaloarea lor din buzunar. În aceste condiții, o parte dintre pacienți ajung să fie trimiși acasă.









Medicul Sandra Alexiu





Sandra Alexiu mai spunea că sistemul a funcționat într-adevăr offline și preciza că "noi funcționăm la cabinete cu niște limitări, dar funcționăm. Dar sistemul informatic nu este pornit, adică nu știu dacă au făcut testul sau nu, dar nu merge."



Sandra Alexiu spune că numărul pacienților care au fost trimiși acasă în această periodă fără să fie consultați este mic, dar confirmă că "pacienții sunt trimiși acasă de frica imputărilor. Pentru că, dacă cumva se interpretează eronat, noi toate astea le vom plăti din buzunar. Deși, conform legii, în momentul în care Casa de Asigurări declară că sistemul s-a oprit, atunci noi suntem absolviți de orice imputare pe perioada când nu funcționează. Dar ne e frică, că suntem pățiți".



"Dar lucrurile pentru care trimiți pacienții acasă sunt: că nu poți să verifici calitatea de asigurat, online, nu poți să validezi un card nou, pentru că acela se validează numai în online, nu poți să verifici dacă pacientul este internat în spital în același timp, ca să nu apară dubluri. Pacientul are dreptul să ia 7 medicamente decontate pe lună, atât decontează Casa de Asigurări. Dacă a fost la cardiolog și acolo i-a dat o rețetă cu 3 medicamente, mie îmi apare alertă, că sunt deja 3 medicamente, eu pot să mai dau maximum 4. Asta nu se poate vedea dacă sistemul nu funcționează", explică medicul.



Sandra Alexiu mai spune că problemele nu îi afectează doar pe pacienți, ci și pe medici: "Din cauza faptului că nu funcționează, noi, medicii, nu am putut face raportările. Raportarea serviciilor medicale se face în primele zile ale lunii următoare - în primele 4-7 zile calendaristice noi trimitem în sistemul informatic tot ce am lucrat cu o lună în urmă. După ce trimitem în sistemul informatic, Casa emite un decont și pe baza decontului noi facturăm serviciile și trimitem la Casa de Asigurări. Iar pe baza facturii, ei ne trimit banii cu care ne întreținem cabinetul. În momentul în care sistemul nu funcționează, noi nu am putut face raportări. Dacă nu pot face raportări eu nu primesc decont, nu pot factura, dacă nu pot factura, nu primesc banii. Iar în contract scrie că CNAS trebuie să îmi dea banii până pe data de 18 a lunii. Astăzi suntem în 18. Noi nu am primit banii, nu pot să fac plățile la salarii, în condițiile în care eu am salariați, trebuie să plătesc la ANAF la timp taxele, altfel am penalități. Eu nu pot să plătesc din cauză că nu am primit banii de la Casă."





O situație absurdă: Cum a fost lăsat sistemul IT din sănătate fără servicii de mentenanță la bazele de date Oracle

"Există fapte de natură penală" în legătură cu faptul că baza de date a sistemului a fost lăsată fără servicii de mentenanță, a anunțat luni ministrul Sănătății, Sorina Pintea.



HotNews.ro a investigat cum a ajuns CNAS să rămână fără mentenanța Oracle, esențială pentru întreg sistemul IT și a descoperit o situație incredibilă.



Cu o mentenanță expirată în decembrie 2018 și fără personal IT specializat în tehnologia Oracle, CNAS a lansat în ianuarie o procedură simplificată de achiziție pentru 6 luni a acestor servicii. Luna trecută, procedura a fost anulată. "Există fapte de natură penală" în legătură cu faptul că baza de date a sistemului a fost lăsată fără servicii de mentenanță, a anunțat luni ministrul Sănătății, Sorina Pintea.HotNews.ro a investigat cum a ajuns CNAS să rămână fără mentenanța Oracle, esențială pentru întreg sistemul IT și a descoperit o situație incredibilă.Cu o mentenanță expirată în decembrie 2018 și fără personal IT specializat în tehnologia Oracle, CNAS a lansat în ianuarie o procedură simplificată de achiziție pentru 6 luni a acestor servicii. Luna trecută, procedura a fost anulată.









Citește pe larg aici:

Propunerea privind numirea lui Vasile Ciurchea pentru al doilea mandat la conducerea CNAS i-ar fi fost transmisă de Sorina Pintea premierului Viorica Dăncilă după ce ministrul Sănătății a anunțat luni că îl va demite marți pe Răzvan Vulcănescu, președintele interimar al CNAS, dacă acesta nu își dă demisia.