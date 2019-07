Emanuel Ungureanu o dă în judecată pe Sorina Pintea, pe care o acuză că ascunde concluziile controalelor de la Spitalul Universitar și Agenția de Transplant

Emanuel Ungureanu spune că, în cazul în care Sorina Pintea nu îi va pune la dispoziție aceste documente, în urma plângerii administrative depuse astăzi, va continua demersurile în instanță împotriva ministrului Sănătății: "Eu i-am dat un avertisment public astăzi (ministrului Sorina Pintea - n.red.), are 24 de ore la dispoziție, timp în care să facă publice aceste rapoarte, să mi le pună la dispoziție, cum vrea ea - în calitate de deputat sau de persoană privată. Aceste rapoarte reprezintă în mod clar o problemă de interes public pentru că sunt instituții publice și sunt informații de interes public. Situația catastrofală a spitalelor nu poate fi decât o problemă de interes public. La fel și Agenția Națională de Transplant - care a fost în mijlocul atâtor scandaluri și care este condusă și la această oră de persoane condamnate în dosare cu trafic de ovocite, l-am dat exemplu pe domnul Zota. Sunt lucruri pe care doamna ministru trebuie și are obligația să le pună la dispoziția mea, ca deputat și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Dacă doamna ministru nu va răspunde în 24 de ore, voi veni din nou cu acțiuni legale împotriva sa, iar în toamnă, la începutul sesiunii parlamentare, voi face o comisie parlamentară de anchetă, o voi chema împreună cu alți colegi din Comisia de Sănătate și o voi întreba de ce nu răspunde, în baza legii, la aceste petiții."

Concluziile controalelor făcute de Ministerul Sănătății, cerute și de HotNews.ro în decembrie anul trecut. Niciun răspuns după 7 luni







Concluzia deputatului USR este că "Opinia publică este interesată de neregulile despre care s-a vorbit în spațiul public. De asemenea, fragmente din rapoarte, legat atât de Spitalul Universitar de Urgență din București, cât și de Agenția de Transplant, au fost scurse pe surse în mass-media. Părți din aceste rapoarte au ajuns în mass-media, dar mie, în calitate de deputat, Ministerul Sănătății nu mi-a pus la dispoziție niciun document. Din ce a apărut în spațiul public, există suspiciuni rezonabile că în aceste rapoarte există fapte cu conținut penal, atât la Agenția Națională de Transplant - unde deja eu am reclamat la DNA două fapte cu caracter penal, două fapte de corupție - cât și la Spitalul Universitar de Urgență din București și la Spitalul Județean din Cluj, există suspiciuni că s-au întâmplat nereguli grave. Doamna ministru se află, din punctul meu de vedere, într-o posibilă zonă de favorizare a infractorului."

Plângere depusă la DIICOT de fosta șefă a Agenției de Transplant

Cine este Emanuel Ungureanu: denunțătorul medicului Mihai Lucan și ONG-ist din zona copiilor dependenți de dializă

Emanuel Ungureanu a depus luni, la Tribunalul București, o plângere administrativă împotriva Ministerului Sănătății și a ministrului Sorina Pintea și spune că va continua demersurile în instanță, în cazul în care Ministerul Sănătății nu va respecta legea și nu îi va pune la dispoziție aceste informații de interes public.Emanuel Ungureanu a anunțat, luni, la Tribunalul București, că a depus "o plângere administrativă împotriva Ministerului Sănătății și a ministrului Sorina Pintea, care coordonează Departamentul Comunicare, relații cu presa și relații cu publicul, inclusiv gestionează relația cu Parlamentul. Mai exact, în 20 martie anul acesta, am rugat-o pe doamna ministru să îmi pună la dispoziție mai multe rapoarte ale Corpului de Control al Ministerului Sănătății, respectiv rapoartele Corpului de Control de la Agenția Națională de Transplant, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj și de la Spitalul Universitar de Urgență din București. La această întrebare pusă de un deputat și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, doamna ministru nu a dat niciun fel de răspuns până la această oră. Sunt foarte multe luni, dincolo de orice limită a bunului simț și al decenței. Nu am primit niciun răspuns. S-ar putea ca motivul pentru care nu mi s-a răspuns la această întrebare să fie unul cu caracter penal de data aceasta, respectiv doamna ministru nu vrea să dea detalii despre modul în care a fost angajat (la Agenția de Transplant - n.red.) Victor Zota, un individ pe care eu l-am reclamat la DNA cu suspiciuni că ar fi în conflict de interese și și-ar fi plătit soția cu 3.500 de lei printr-un PFA și, mai mult decât atât, l-am acuzat de fals intelectual."Emanuel Ungureanu a povestit că "dacă nu am primit niciun fel de răspuns din partea doamei ministru în atâtea luni, am spus hai să încerc pe Legea 544/2001, prin care se adresează și jurnaliștii instituțiilor publice, să reiau aceleași întrebări. În data de 19 iunie am revenit cu aceeași adresă, care conține aceleași întrebări pe care le-am adresat și în martie 2019. Rezultatul a fost același. Mai mult, a venit un răspuns în bătaie de joc, prin care Departamentul pentru relații cu presa din minister îmi spune că nu îi ajung cele 10 zile, având în vedere că eu am revenit cu aceeași cerere din 20 martie. Evident că nu era nevoie de un timp de analiză de încă 30 de zile pentru că trecuseră deja vreo 4 luni. Deci s-a revenit cu o adresă în care mi se spunea că e nevoie de încă 20 de zile pe lângă cele 10. Peste alte 3 zile, același departament, coordonat de doamna Pintea, se răzgândește și vine cu un răspuns halucinant în care îmi spune că rapoartele nu sunt decât de uz intern și că fac obiectul unor interdicții de genul GDPR, cum ar fi CNP-uri și alte lucruri. Este o minciună și o mizerie extraordinară, pentru că acele rapoarte, chiar dacă conțin date personale, ele se pot anonimiza."Și HotNews.ro a solicitat Ministerului Sănătății, pe data de 17 decembrie 2018, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, să pună la dispoziția publicației noastre concluziile controalelor efectuate anul trecut de Corpul de Control al ministrului Sănătății la Agenţia Naţională de Transplant, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic Prof. Dr. Panait Sîrbu din București (Maternitatea Giulești) și Institutul National de Endocrinologie C. I. Parhon din București. Instituția condusă de Sorina Pintea nu a oferit niciun răspuns, cu toate că au trecut 7 luni de la depunerea acestei solicitări. Conform Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, Ministerul Sănătății ar fi trebuit să ofere un răspuns în maximum 30 de zile de la depunerea solicitării.În septembrie anul trecut, Anca Baculea Mureșan, fost director al Agenției Naționale de Transplant, a depus la DIICOT o plângere în care acuza faptul că datele din Registrul Național de Transplant - care, potrivit legii, asigură monitorizarea permanentă a activității de transplant în România - ar fi ajuns să fie controlate complet din afara Agenției Naționale de Transplant, prin intermediul unei firme IT apropiate de Victor Zota. Firma Online Services S.R.L., la care Anca Baculea Mureșan făcea referire în plângerea sa, se află de 13 ani în preajma Agenției Naționale de Transplant - primul contract de prestări servicii cu Online Services a fost încheiat de ANT în 2006, când Victor Zota a venit la conducerea Agenției. Din acel moment, contractele cu Online Services au fost reînnoite anual, până în 2018, potrivit plângerii depuse de Anca Baculea Mureșan la DIICOT.HotNews.ro a publicat în exclusivitate, în luna martie, plângerea depusă la DIICOT de Anca Baculea Mureșan. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a confirmat, la acea vreme, pentru HotNews.ro, că neregulile reclamate de Anca Baculea Mureșan la DIICOT în legătură cu firma Online Services S.R.L. au fost constatate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, în urma controlului efectuat în vara anului trecut, și apar în raportul Corpului de Control: "Ce s-a trimis la DIICOT este ca efect al controlului Corpului de Control. Urmare a raportului Corpului de Control, s-a făcut această plângere", declara, la acea vreme, ministrul Sănătății, pentru HotNews.ro.Contactat în luna martie de HotNews.ro, Victor Zota, fost președinte al Agenției de Transplant și fost coordonator național de transplant, a spus că nu vrea să comenteze în niciun fel raportul Corpului de control al Ministerului Sănătății și plângerea înaintată către DIICOT, motivând: "Eu nu am văzut raportul Corpului de control și nu știu despre ce e vorba. Nu vreau să comentez pentru că eu nu am văzut raportul, nu știu ce scrie acolo și nu am ce să comentez dacă nu l-am văzut."Emanuel Ungureanu este deputat din anul 2016, ales pe listele USR, este vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților și este denunțătorul medicului Mihai Lucan în mai multe dosare penale care vizează neregulile de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal din Cluj și din domeniul transplantului. Acuzațiile lui Emanuel Ungureanu la adresa lui Lucan, fost director al institutului, merg de la delapidarea institutului până la trafic de organe.Emanuel Ungureanu a lucrat ca asistent social în cadrul Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj, fiind primul asistent social din România specializat în asistența bolnavilor care suferă de insuficiență renală cronică. În această calitate a dezvoltat programe complexe de susținere a pacientului cu boală cronică renală în Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, fiind coautor al primului ghid cu recomandări privind îngrijirea rinichiului transplantat. Și-a continuat apoi activitatea în secția de Nefrologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, până la sfârșitul anului 2004.În anul 2007, a înființat Asociația pentru Solidaritate și Empatie "Delia Grădinaru", dedicându-se îngrijirii copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică, dependenți de dializă, unii dintre ei aflați pe listele de așteptare pentru transplant renal.