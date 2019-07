Povestea românului care a donat o ambulanță spitalului din orașul lui: A lucrat 12 ani în străinătate și e supărat că „noi muncim, facem autostrăzi la ei, iar la noi în țară nu suntem în stare”

Spitalul din Sighetu Marmației e "mărișor", dar avea o singură mașina care transporta pacienții între secții, povestește el: "Și am observat că cu mașina aia cărau pacienții, cu aia cărau de mâncare și așa mai departe. Au mașini, dar toate sunt vechi, toate sunt ruginite, toate sunt de casat, cum ar veni."





Livio Bledea și ambulanța pe care a donat-o



Ambulanța donată săptămâna aceasta de Livio Bledea Spitalului Municipal din Sighetu Marmaţiei va fi întrebuinţată pentru a transporta bolnavii de la Unitatea de Primiri Urgențe în diferite secţii medicale, în condițiile în care unitatea medicală funcţionează în sistem pavilionar, potrivit reprezentanților spitalului.









Ambulanța donată de Livio Bledea

Crede cu tărie că "Sunt mici lucruri care ar trebui făcute de autorități și nu se fac, ăsta a fost un semnal de alarmă. Să se trezească la realitate, mai ales sistemul de sănătate. Dacă vă spun ce sistem de sănătate au dincolo... Nu vă vine să credeți. În Italia și în Franța. Diferența este ca cerul și pământul."





Ambulanța donată de Livio Bledea







Își amintește cum, în timpul anilor petrecuți "afară", a avut o problemă de sănătate, în urma unui mic accident: "mi-a sărit ceva de la flex în ochi și am ajuns într-un spital din Franța. Și m-a durut ochiul toată noaptea. Spitalul era enorm de mare. Și am vrut să iau un pachet de cafea să dau, cum e la noi. Și un angajat al spitalului mi-a spus, în românește: 'Unde te crezi? În România?' Mi-a povestit că făcuse facultatea la Cluj, de Medicină. Și spunea că l-au învățat la Cluj: 'ia de la pacienți, nu fi prost!' Dar el a spus că el nu face pentru bani, face din pasiune. Dacă m-a scos afară că am venit cu un pachet de cafea... 'Aici nu ești în România!' "

Memorandum pentru dotarea cu ambulanțe a comunelor din România, adoptat de Guvern pe 23 mai

achiziţia de ambulanţe şi dotarea acestora cu echipamentul medical necesar;

cheltuielile cu carburanţi şi întreţinerea acestora;

cheltuielile de personal (conducător auto şi personal medical);

cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale.



Livio Bledea spune simplu că "nu e nicio poveste" în spatele donației sale, ci doar "am vrut să fac un act de caritate pentru comunitate, pentru orașul ăsta, pentru că primarul nu se implică, consilierii ar face ceva, dar nu pot, și tot așa".Așa s-a gândit "hai să fac și eu un bine, să iau o ambulanță care e echipată cu tărgi, cu scaune cu rotile, cu sistem de ventilație, cu tot ce trebuie! M-am zbătut ca să o iau și am zis că o donez."Nu vrea să facă public cât a costat donația sa și spune simplu că "cât am dat eu pe ea nu are importanță, am vrut să fac un act bun". Admite că este o sumă mare pentru un om simplu, dar ar fi fost o sumă mică pentru autorități.Livio Bledea a lucrat 12 ani în Italia și în Franța. În cea mai mare parte a acestei perioade, a fost șofer de utilaje în domeniul construcțiilor rutiere. Acum are 40 de ani și spune că s-a săturat de "dus de colo-colo" și a decis să revină în țară: "După 12 ani m-am reîntors acasă, deși sunt conștient că o să pierd binele pe care l-am avut dincolo, dar nu am încotro. Azi mă duc eu, mâine se duce ăla, poimâine celălalt, și până la urma mai rămân doar bătrânii noștri, care nu mai pot să facă nimic."Cel mai mult și-ar dori ca "oamenii care sunt la putere în România să ia un exemplu de la simplii oameni. Ăsta este un semnal de alarmă: ar vrea multă lume să se întoarcă acasă, dar se lovesc de niște piedici, lumea nu își închipuie. Vii cu altă mentalitate după 12 ani afară. Statul român, în loc să te ajute să faci ceva, cum te ajută dincolo, îți pune piedici", consideră Livio Bledea.E supărat că "noi mergem și lucrăm în afară, facem autostrăzi și străzi, și la noi în țară nu suntem în stare"."Din păcate, o singură persoană nu poate schimba mentalitatea unei țări întregi. Poate 50% dintre oameni gândesc cum gândesc eu și 50% nu", este concluzia lui Livio Bledea.Pe 23 mai anul acesta, Guvernul a aprobat un Memorandum privind instituirea schemei de ajutor de minimis pentru Programul "O comună - o ambulanţă". "O măsură pe care o luăm astăzi pentru sprijinirea comunităţilor locale este programul "O comună, o ambulanţă", prin care asigurăm servicii medicale de urgenţă în toate localităţile României. Adoptăm un mecanism de sprijin, prin care medicii de familie vor primi finanţare să achiziţioneze şi să doteze o ambulanţă pentru urgenţe. Este vorba despre o schemă de ajutor de până la 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar, banii pot fi folosiţi atât pentru achiziţia şi dotarea ambulanţelor, cât şi pentru cheltuieli de întreţinere, plata salariilor şi pentru dotarea cabinetelor medicale. Programul se va aplica în perioada 2019 - 2020 şi va avea un buget total de 2,5 miliarde lei", declara pe 23 mai premierul Viorica Dăncilă.PSD a promis, în campania electorală din anul 2016, că va achiziționa 5.000 de ambulanțe pentru satele din România.Finanţarea se face sub formă de schemă de ajutor de minimis, respectiv granturi, până la maxim 200.000 euro, pentru cheltuielile necesare în vederea asigurării în fiecare localitate, îndeosebi rurală, a cel puţin unei ambulanţe dotate corespunzător.Schema de ajutor de minimis are caracter multianual şi se derulează până la 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire până în anul 2022, în funcţie de validitatea Regulamentului Comisiei Europene în ceea ce priveşte schemele de minimis. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2019-2022.Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:Bugetul estimat pentru întreaga perioadă este de 2,5 miliarde lei, din care 1 mld. lei în anul 2019, sub formă de credite de angajament.Pot aplica pentru acest program medicii de familie. Numărul estimat al beneficiarilor este de circa 2.800 de medici de familie, respectiv câte un beneficiar pe fiecare comună care nu dispune de ambulanţă.Măsura privind dotarea localităților cu ambulanțe, în vederea asigurării transportului pacienților în condiții optime la unitățile medicale, este prevăzută în Programul de guvernare 2018-2020.