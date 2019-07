Sistemul cardului de sănătate funcționează după 19 zile de blocaj

Sistemul cardului național de sănătate a reînceput să funcționeze vineri după-amiază, pentru prima dată după 19 zile de blocaj. Sistemul a fost repornit cu puțin timp în urmă. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate anunțaseră, ieri, că se fac "testele finale pentru revenirea la modul de lucru uzual". Sistemul a fost nefuncțional timp de 19 zile, fiind cea mai gravă avarie de la darea lui în folosință. Medicii au explicat că, în această perioadă, au fost nevoiți să trimită acasă o parte dintre pacienți, din cauză că riscau să achite din buzunar contravaloarea serviciilor care nu puteau fi înregistrate în sistem. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, declara, joi seară, că speră ca sistemul să fie funcțional cel târziu începând de luni.



Răzvan Vulcănescu, președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate - instituție responsabilă, potrivit ministrului Sănătății, de funcționarea platformei informatice - nu a putut fi contactat de HotNews.ro nici joi, nici vineri, pentru a oferi explicații legate de funcționare PIAS. Joi, premierul Viorica Dăncilă a cerut demisia sau demiterea lui Vulcănescu, însă președintele interimar al CNAS a declarat, pentru Agerpres, că nu ia în calcul o demisie.

Info pe scurt: Sistemul cardului național de sănătate funcționează din nou după 19 zile de blocaj - a fost cea mai gravă avarie a sistemului, de la darea lui în folosință. Medicii se plâng că, timp de 19 zile, au fost nevoiți să trimită acasă o parte dintre pacienți, din cauză că riscau să achite din buzunar contravaloarea serviciilor care nu pot fi înregistrate în sistem. De asemenea, cabinetele de medicină de familie riscau să intre în blocaj financiar, din cauză că medicii nu puteau raporta serviciile efectuate, raportare în baza căreia contravaloarea serviciilor le este decontată de CNAS. CNAS anunțase joi după-amiază că "la ora actuală se desfășoară testele finale pentru revenirea la modul de lucru uzual, online, al platformei PIAS". "Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. Durează de 18 zile. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit", declara joi Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro. Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut joi ministrului Sănătății, Sorina Pintea, să îi demită pe președintele Casei de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, și pe purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Osmanovici. CNAS nu se află, însă, în subordinea Ministerului Sănătății, ci a primului ministru. De cealaltă parte, Răzvan Vulcănescu, președintele Casei, spunea joi că nu ia în calcul demisia. Răzvan Vulcănescu nu a putut fi contactat de HotNews.ro, în ultimele două zile, pentru precizări privind funcționarea platformei PIAS și eventuala sa demisie.



Sandra Alexiu mai spunea că numărul pacienților care au fost trimiși acasă în această periodă fără să fie consultați este mic, dar confirmă că "pacienții sunt trimiși acasă de frica imputărilor. Pentru că, dacă cumva se interpretează eronat, noi toate astea le vom plăti din buzunar. Deși, conform legii, în momentul în care Casa de Asigurări declară că sistemul s-a oprit, atunci noi suntem absolviți de orice imputare pe perioada când nu funcționează. Dar ne e frică, că suntem pățiți".



"Dar lucrurile pentru care trimiți pacienții acasă sunt: că nu poți să verifici calitatea de asigurat, online, nu poți să validezi un card nou, pentru că acela se validează numai în online, nu poți să verifici dacă pacientul este internat în spital în același timp, ca să nu apară dubluri. Pacientul are dreptul să ia 7 medicamente decontate pe lună, atât decontează Casa de Asigurări. Dacă a fost la cardiolog și acolo i-a dat o rețetă cu 3 medicamente, mie îmi apare alertă, că sunt deja 3 medicamente, eu pot să mai dau maximum 4. Asta nu se poate vedea dacă sistemul nu funcționează", a explicat medicul. Sandra Alexiu mai spunea că numărul pacienților care au fost trimiși acasă în această periodă fără să fie consultați este mic, dar confirmă că "pacienții sunt trimiși acasă de frica imputărilor. Pentru că, dacă cumva se interpretează eronat, noi toate astea le vom plăti din buzunar. Deși, conform legii, în momentul în care Casa de Asigurări declară că sistemul s-a oprit, atunci noi suntem absolviți de orice imputare pe perioada când nu funcționează. Dar ne e frică, că suntem pățiți".





Sandra Alexiu a subliniat că problemele nu i-au afectat doar pe pacienți, ci și pe medici: "Din cauza faptului că nu funcționează, noi, medicii, nu am putut face raportările. Raportarea serviciilor medicale se face în primele zile ale lunii următoare - în primele 4-7 zile calendaristice noi trimitem în sistemul informatic tot ce am lucrat cu o lună în urmă. După ce trimitem în sistemul informatic, Casa emite un decont și pe baza decontului noi facturăm serviciile și trimitem la Casa de Asigurări. Iar pe baza facturii, ei ne trimit banii cu care ne întreținem cabinetul. În momentul în care sistemul nu funcționează, noi nu am putut face raportări. Dacă nu pot face raportări eu nu primesc decont, nu pot factura, dacă nu pot factura, nu primesc banii. Iar în contract scrie că CNAS trebuie să îmi dea banii până pe data de 18 a lunii. Astăzi suntem în 18. Noi nu am primit banii, nu pot să fac plățile la salarii, în condițiile în care eu am salariați, trebuie să plătesc la ANAF la timp taxele, altfel am penalități. Eu nu pot să plătesc din cauză că nu am primit banii de la Casă."

Scrisoare deschisă a medicilor de familie pe 12 iunie: "Sistemul informatic este în colaps total"

Medicii de familie au acordat nota 0,33 sistemului informatic și afirmau atunci că "disfuncționalitățile sistemului creează probleme insurmontabile medicului de familie, atât la nivel birocratic cât și în comunicarea cu pacientul. De exemplu, documentele emise la un cabinet de medicină de familie (bilet de trimitere, rețetă electronică) trebuie validate în termen de maximum 72 de ore, însă au fost situații în care pe o perioada de 3 zile sistemul a funcționat, adunat, 2-3 ore."









"Medicii de familie din întreaga țară au ajuns la limita suportabilității", se arăta în scrisoarea deschisă semnată de Societatea Națională de Medicina Familiei: "Numărul și complexitatea problemelor fundamentale cu care se confruntă sistemul medical sunt depășite ca nivel de suportabilitate de chinul zilnic prin care trec mii de medici de familie încercând să își facă datoria".

Cât a costat sistemul cardurilor de asigurări de sănătate: peste 87 de milioane de lei

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi seară că speră ca, începând de luni, sistemul informatic al cardurilor de sănătate să fie funcţional: "Aşa cum mi-a fost transmis de către preşedintele Casei şi, repet, Ministerul Sănătăţii nu are niciun fel de competenţe în acest sistem, de luni ar putea intra în normal. Ei ne-au spus astăzi, mâine, dar eu vreau să las o marjă de siguranţă şi sper ca de luni să nu mai avem sincope. Îmi cer scuze tuturor utilizatorilor. Sper că de luni vom avea un sistem informatic funcţional", a declarat joi seară ministrul Sănătății, la B1 Tv, potrivit Agerpres.Sorina Pintea a mai spus joi seară că a fost informată că sistemul nu va funcţiona o perioadă deoarece există probleme tehnice şi a precizat că a solicitat un raport în acest sens: "Am fost informată în urmă cu 17 zile că sistemul nu va funcţiona o perioadă, pentru că este nevoie de un reset, pentru că există nişte probleme tehnice. Acest sistem a dat rateuri în ultima perioadă, destul de multe. (...) S-a comunicat foarte prost din punctul meu de vedere. Cele 17 zile au fost prea multe, în primă fază a fost vorba despre cinci-şase zile şi, pe bună dreptate, lumea a început să se revolte."Ministrul Sănătății mai spune că sistemul a fost subdimensionat, nu a fost asigurată mentenanţa, iar pe rol există un dosar penal pentru clarificarea unor aspecte.În privinţa modului de comunicare al CNAS, ministrul a cerut demiterea purtătorului de cuvânt al instituţiei: "Solicit acum, public, preşedintelui Casei, demiterea purtătorului de cuvânt."Purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, a declarat, miercuri, că "oamenii mor oricum, și cu, și fără sistem".Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut joi ministrului Sănătății, Sorina Pintea, să îi demită pe președintele Casei de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, și pe purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Osmanovici.Potrivit legii, "mandatul președintelui CNAS încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către prim-ministru direct sau la propunerea ministrului Sănătății orin prin deces". Practic, Răzvan Vulcănescu poate fi demis direct de Viorica Dăncilă, iar Sorina Pintea nu poate face decât o propunere în acest sens, CNAS neaflându-se în subordinea ministrului Sănătății.Răzvan Vulcănescu este președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din data de 3 iunie. El a mai condus instituția, tot din postura de președinte interimar, în perioadele septembrie 2017 - noiembrie 2017 și ianuarie 2018 - ianuarie 2019. Vulcănescu ocupă de 13 ani funcții de conducere în instituțiile de la vârful sistemului de sănătate din România - Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate - și este un apropiat al aripii Victor Ponta - Mihai Tudose."Este o avarie foarte gravă, chiar dacă ei evită să spună. Durează de 18 zile. E foarte grav probabil. Ei nu au avut curajul să spună. Tot sistemul e prăbușit", a declarat joi Sandra Alexiu, medic de familie și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov, pentru HotNews.ro.Medicii nu pot, conform legii, să efectueze niciun fel de operațiuni medicale fără să le înregistreze prin cardul național de sănătate, riscând să achite contravaloarea lor din buzunar. În aceste condiții, o parte dintre pacienți au ajuns să fie trimiși acasă în această perioadă.Sandra Alexiu afirma joi că sistemul a funcționat într-adevăr offline și preciza că "noi funcționăm la cabinete cu niște limitări, dar funcționăm. Dar sistemul informatic nu este pornit, adică nu știu dacă au făcut testul sau nu, dar nu merge."Pe data de 12 iunie, medicii de familie semnau o scrisoare deschisă adresată Guvernului, Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în care semnalau faptul că sistemul informatic este "în colaps total".Medicii de familie mai spuneau și că trebuie să facă ture de noapte ca să valideze documentele și "solicită imperativ rezolvarea problemelor informatice și adaptarea normelor de activitate la ritmul de funcționare a sistemului. Toate efectele negative ale acestei situații se răsfrâng în primul rând asupra pacienților prin prelungirea timpului de așteptare"."Disfuncționalitățile sistemului creează probleme insurmontabile medicului de familie, atât la nivel birocratic cât și în comunicarea cu pacientul. De exemplu, documentele emise la un cabinet de medicină de familie (bilet de trimitere, rețetă electronică) trebuie validate în termen de maximum 72 de ore însă au fost situații în care pe o perioada de 3 zile sistemul a funcționat adunat 2-3 ore", mai spuneau semnatarii scrisorii.Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate (CEAS) a fost implementat de asocierea HP Romania SRL si Novensys Corporation SRL, contract in valoare de 87.636.000 lei (fara TVA), atribuit in data de 23 aprilie 2012 de catre Imprimeria Nationala, compania nationala care a organizat licitatia. SIVECO Romania a fost subcontractor in acest contract, furnizand inclusiv serviciile de validare a operatiunilor semnate cu cardul.Reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei acuză că "până în acest moment nicio persoană și nicio instituție nu au fost făcute responsabile pentru modul ineficient în care au fost cheltuiți banii publici în acest proiect".