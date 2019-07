Sorina Pintea despre pacienții acoperiți: Dacă oamenii din spitale sunt corecți, nu văd de ce ar fi terorizați

Pacienții sub acoperire trimiși de Ministerul Sănătății în spitale pentru a-i identifica pe angajații care nu își fac treaba așa cum ar trebui sau care condiționează actul medical de mită sunt oameni din sistem, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, la RFI. Ea a precizat că va discuta și cu ONG-urile, în încercarea de a extinde campania.

Ministrul Sănătății a ținut să sublinieze și că nu este vorba despre o campanie de imagine, așa cum a fost acuzată: "V-aș aduce aminte o declarație de-a mea la începutul mandatului. Am declarat că am venit în Ministerul Sănătății să fac ceva, nu să devin cineva și că-mi doresc să schimb mentalități, printre altele. Cred că imagine își face cel care își dorește o funcție, ceva, eu nu (...). Imagine? Nu înțeleg, chiar nu am înțeles, dar este opțiunea fiecăruia de a comenta".





Inițiativa Sorinei Pintea, primită cu ostilitate de unii medici și de sindicate Inițiativa ministrului Sănătății de a trimite "pacienți sub acoperire" pentru a indentifica angajații din spitale care iau șpagă a fost întâmpinată cu ostilitate de unii dintre medici: cu toate că, pe de o parte, medicii susțin că nu condiționează actul medical de plic, iar cei care fac acest lucru ar fi foarte puțini - un procent nesemnificativ, susțin ei - chiar și o parte dintre acei medici care se declară onești și nu primesc mită critică inițiativa Ministerului Sănătății, pe grupurile profesionale de pe rețelele de socializare. Medicii o acuză atât pe Sorina Pintea, cât și presa, că "duc o campanie împotriva lor".



La rândul lor, sindicatele din sănătate susțin că intenția ministrului Sănătății de a trimite în spitale "pacienți sub acoperire" pentru identificarea medicilor care condiționează actul medical de mită este "ilegală". La începutul acestui an, Sorina Pintea a cerut sprijinul sindicatelor din domeniu pentru a găsi împreună soluții pentru combaterea fenomenului mitei din spitale, însă sindicatele au refuzat, motivând că "nu au competențe legale de control și sancțiune în privința plăților informale sau a condiționării actului medical".



În comunicatul dat publicității de Solidaritatea Sanitară, una dintre cele mai mari federații sindicale din sistemul sanitar, nu apare însă nicio referire la faptul că și condiționarea actului medical de primirea de mită este ilegală. În schimb, sindicaliștii afirmă că "Medicii sunt veșnic terorizați (...) Ministerul Sănătății a demarat o campanie împotriva personalului medical, utilizând ca laitmotiv corupția acestuia". Inițiativa ministrului Sănătății de a trimite "pacienți sub acoperire" pentru a indentifica angajații din spitale care iau șpagă a fost întâmpinată cu ostilitate de unii dintre medici: cu toate că, pe de o parte, medicii susțin că nu condiționează actul medical de plic, iar cei care fac acest lucru ar fi foarte puțini - un procent nesemnificativ, susțin ei - chiar și o parte dintre acei medici care se declară onești și nu primesc mită critică inițiativa Ministerului Sănătății, pe grupurile profesionale de pe rețelele de socializare. Medicii o acuză atât pe Sorina Pintea, cât și presa, că "duc o campanie împotriva lor".La rândul lor, sindicatele din sănătate susțin că intenția ministrului Sănătății de a trimite în spitale "pacienți sub acoperire" pentru identificarea medicilor care condiționează actul medical de mită este "ilegală". La începutul acestui an, Sorina Pintea a cerut sprijinul sindicatelor din domeniu pentru a găsi împreună soluții pentru combaterea fenomenului mitei din spitale, însă sindicatele au refuzat, motivând că "nu au competențe legale de control și sancțiune în privința plăților informale sau a condiționării actului medical".În comunicatul dat publicității de Solidaritatea Sanitară, una dintre cele mai mari federații sindicale din sistemul sanitar, nu apare însă nicio referire la faptul că și condiționarea actului medical de primirea de mită este ilegală. În schimb, sindicaliștii afirmă că "Medicii sunt veșnic terorizați (...) Ministerul Sănătății a demarat o campanie împotriva personalului medical, utilizând ca laitmotiv corupția acestuia".



Medicii din România aşteaptă de la autorități "să-şi nuanţeze poziţia sau chiar să retracteze afirmaţiile" - a fost reacția Colegiului Medicilor la anunțul ministrului Sănătății, Sorina Pintea, că va trimite "pacienți sub acoperire" în spitale. Colegiul Medicilor a mai precizat că inițiativa ministrului Sănătății a produs "indignare în rândul medicilor".





Citește și:

"Dacă oamenii sunt corecți, dacă își fac treaba, așa cum scrie în fișa postului, nu văd de ce ar fi terorizați, pentru că să știți, cei cinci pacienți misterioși, care au fost deja în cinci spitale, nu au fost toți nemulțumiți sau nu au venit toți cu probleme", este mesajul ministrului Sănătății pentru medici, după ce sindicatele din domeniu au criticat campania, susținând că medicii "sunt veșnic terorizați (...) Ministerul Sănătății a demarat o campanie împotriva personalului medical, utilizând ca laitmotiv corupția acestuia".Întrebată dacă "pacienții sub acoperire" sunt dotați cu camere video sau microfoane ascunse, ministrul Sănătății a răspuns: "Nici vorbă, nu."Întrebată dacă asta înseamnă că e doar cuvântul lor împotriva cuvântului angajaților din sistemul sanitar, Sorina Pintea a răspuns: "Sigur că da.""Acești pacienți misterioși sunt foarte atent selectați, cunosc sistemul, procedurile și sunt foarte echidistanți. Sunt oameni din sistem. Și pentru că probabil că va fi nevoie de mai mulți pacienți misterioși, având în vedere că sunt foarte multe păreri că ar fi nevoie să intre în multe spitale din țară, probabil că vom discuta cu organizațiile nonguvernamentale, pentru a ne ajuta", mai spune ministrul Sănătății.Sorina Pintea speră ca această campanie să continue cât mai mult: "Nu avem un termen, la fel ca și vizitele inopinate. Ele vor continua pe tot parcursul mandatului și sper să fie continuate cât mai mult. În multe țări civilizate se practică."