Emanuel Ungureanu: Procurorul DIICOT care a preluat denunțurile împotriva lui Lucan a cerut detașarea la Parchetul de pe lângă Tribunalul București

Marian Delcea, procurorul DIICOT care a preluat denunțurile depuse de deputatul Emanuel Ungureanu împotriva medicului Mihai Lucan și neregulilor din sistemul de transplant a cerut "într-o liniște deplină" detașarea la Parchetul de pe lângă Tribunalul din București, a anunțat marți deputatul USR. "Vă mărturisesc că am plâns de furie când am primit vestea acum câteva minute. Sunt scârbit, revoltat, mâhnit, îmi vine să plec imediat din România!", spune Emanuel Ungureanu.











"După ani de eforturi în slujba bolnavilor, zeci de denunțuri, nopți nedormite, umilințe de nedescris, cel mai probabil din lașitate, un procuror își bate joc de bolnavi și de sacrificiile mele și își părăsește munca, lasă baltă zeci de dosare și pleacă într-un loc comod de unde își va aștepta tihnit pensia specială", adaugă el.

"M-am gândit la Adina Bleotu (tânără care a murit după ce nu a putut beneficia de un transplant renal și a fost refuzată de medicul Mihai Lucan - n.red.), care se odihnește în cimitirul de pe Calea Șagului din Timișoara după ce a fost umilită de mai mulți lucani din sistemul sanitar... Mi-e stomacul ca o pungă de revoltă pentru miile de bolnavi jecmăniți de Lucan și milioanele de euro jefuite din Institutul de Transplant din Cluj-Napoca. Îmi vine să îmi iau câmpii. România devine raiul infractorilor cu complicitatea unor procurori ca Delcea și a șefilor lui, mai vechi sau mai noi. Greață", mai spune Emanuel Ungureanu.





Mormântul Adinei Bleotu





Deputatul USR are un mesaj și pentru procurorul șef al DIICOT, Felix Bănilă: spune că îi va trimite acestuia, mâine, "imagini cu mormintele celor 23 de copii și tineri care au murit cu zile din cauza lucanilor lăsați în libertate de către structura pe care o conduceți. Întrebați-l pe domnul procuror Delcea, cum îi intră lingura-n gură și cum doarme noaptea?"

Emanuel Ungureanu este deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților și este denunțătorul medicului Mihai Lucan în mai multe dosare penale care vizează neregulile de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal din Cluj și din domeniul transplantului. Acuzațiile lui Emanuel Ungureanu la adresa lui Lucan, fost director al institutului, merg de la delapidarea institutului până la trafic de organe.





Emanuel Ungureanu declara pentru HotNews.ro, în decembrie anul trecut, la un an de la reținerea lui Mihai Lucan de către procurori, că este îngrijorat de ritmul foarte lent în care se desfășoară ancheta în acest caz. Emanuel Ungureanu mai spunea atunci că nu știe dacă DIICOT a deschis și un dosar de trafic de organe pe numele lui Lucan, cu toate că au fost depuse mărturii, acuzații și probe în acest sens.Emanuel Ungureanu mai spunea atunci că multe dintre victimele lui Mihai Lucan și ale grupului infracțional pe care acesta l-a organizat pentru delapidarea Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj nu mai cred că acesta va plăti pentru "jefuirea institutului"."În acest an care s-a scurs de la reținerea medicului Mihai Lucan și a fiului acestuia, din păcate, multe dintre victimele acestui individ și a grupului infracțional pe care l-a organizat pentru delapidarea ICUTR Cluj-Napoca nu mai cred că acesta va plăti pentru jefuirea institutului. Este foarte dureros să văd cât de greu se desfășoară ancheta DIICOT. (...) Îngrijorarea mea este legată de ritmul în care se desfășoară această anchetă, la care se adaugă preocuparea majoră privind celelalte suspiciuni ridicate, privind traficul de organe al lui Lucan în cadrul ICUTR, în condițiile în care DIICOT nu l-a audiat pe Iulian Iacob, care a povestit cum și-a traficat un rinichi lui Lucan la ICUTR în anii 2000, și nici pe mine în această speță. Acuzațiile și probele mele ar fi trebuit să determine o acțiune mult mai fermă. La această oră, nu știm dacă DIICOT are în cercetare un dosar de trafic de organe pe un grup organizat despre care multe structuri, cum ar fi SRI, știu foarte multe lucruri de foarte muți ani", afirma atunci deputatul USR.Medicul urolog Mihai Lucan a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT pe 21 decembrie 2017, alături de fiul său, de directorul administrativ al Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj și de directorul economic. Ulterior, instanța a respins cererea procurorilor de arestare preventivă a lui Lucan.În decembrie anul trecut, la un an de la reținerea lui Mihai Lucan, HotNews.ro a solicitat Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, să comunice în ce stadiu se află ancheta în cazul Lucan, la un an de la deschiderea acesteia. Răspunsul DIICOT nu a venit nici după 7 luni de la solicitare, cu toate că termenul legal era de maximum 30 de zile.Emanuel Ungureanu a lucrat ca asistent social în cadrul Institutului de Urologie şi Transplant Renal din Cluj, fiind primul asistent social din România specializat în asistența bolnavilor care suferă de insuficiență renală cronică. În această calitate a dezvoltat programe complexe de susținere a pacientului cu boală cronică renală în Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, fiind coautor al primului ghid cu recomandări privind îngrijirea rinichiului transplantat. Și-a continuat apoi activitatea în secția de Nefrologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, până la sfârșitul anului 2004.În anul 2007, a înființat Asociația pentru Solidaritate și Empatie "Delia Grădinaru", dedicându-se îngrijirii copiilor și tinerilor cu insuficiență renală cronică, dependenți de dializă, unii dintre ei aflați pe listele de așteptare pentru transplant renal.