Condițiile de accesare a fondurilor europene pentru construcția spitalelor regionale, publicate de Ministerul Dezvoltării

În ce stadiu se află proiectele pentru cele trei spitale regionale

Construcția a 8 spitale regionale trebuia să înceapă în 2017

Cum a justificat Sorina Pintea întârzierile

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 14 - Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență, Prioritatea de investiții 14.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 14.1 - "Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență", apelul de proiecte cu titlul POR/2019/14/14.1/14.1/1/SPITALE REGIONALE, COD APEL POR/105/14/1/Spitale Regionale.Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 24 iulie 2019 (10 zile lucrătoare).Ghidul solicitantului conține informații referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererilor de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.Acțiunile eligibile ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor proiectului major și, implicit, a obiectivului specific se referă la construcţia și dotarea spitalelor de urgenţă regionale.Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.Alocarea estimată se ridică la 8,25 miliarde de euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE prin FEDR și 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MDRAP.POR 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.Potrivit Ministerului Sănătății, cel mai avansat proiect este cel privind Spitalul Regional de la Iaşi, pentru care a fost realizat studiul de fezabilitate şi au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Cererea de finanţare a realizării SRU Iaşi este în curs de pregatire, astel încât în luna septembrie urmează să fie depusă la Comisa Europeană. Consultantul BEI a pregatit documentaţia de atribuire pentru activitatea de proiectare SRU Iaşi, care urmează să fie lansată în perioada următoare."Pentru urgentarea activitaţilor de atribuire a contractului de achiziţie pentru proiectarea SRU Iaşi, am apelat la lansarea procedurii cu clauză suspensivă. Acest lucru ne va permite să demarăm achiziţia înainte de a obţine aprobarea Comisei Europene pentru cererea de finanţare. Câştigăm astfel timp preţios să oferim o garanţie Comisiei Europene privind angajamentul României pentru construcţia acestor spitale”, a adăugat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.Pentru Spitalul Regional Cluj-Napoca, a fost realizat studiul de fezabilitate, a fost obţinut Acordul de Mediu și sunt finalizați indicatorii tehnico-economici care vor fi aprobaţi la sfârșitul lunii august în Guvern, urmând ca în luna octombrie să fie depusă cererea de finanțare şi pentru acest spital la Comisia Europeană.De asemenea, se estimează că pentru Spitalul Regional Craiova cererea de finanțare va fi depusă la Comisia Europeană în luna decembrie, mai spune sursa citată.Construcția a 8 spitale regionale și a unui spital "gigant, după modelul AKH Viena", dar "mai mare" în București, ar fi trebuit să înceapă în anul 2017, conform programului de guvernare al PSD și promisiunilor făcute chiar de Liviu Dragnea în campania electorală din 2016. Începerea proiectelor s-a amânat, iar doi ani mai târziu, nimeni nu știe cu exactitate pentru când.De asemenea, numărul spitalelor regionale care ar urma să fie construite a scăzut, între timp, de la 8 la doar 3. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea (PSD), a declarat public că Guvernul a amânat construirea acestora pentru exercițiul financiar 2021-2027. Explicația ministrului Sănătății: România a solicitat o majorare a procentului de co-finanțare din bani europeni (de la 50% la 85%), iar cu cât se vor face mai târziu, spitalele ar urma să fie mai ieftine pentru statul român.Spitalul metropolitan din București, "după modelul AKH Viena, dar mai mare, cu 2.500 de paturi" este deocamdată în faza în care s-a aprobat terenul pe care ar urma să fie construit, în zona Pipera. Este singurul lucru care se știe în acest moment. Data începerii construcției și dacă există bani rămân niște necunoscute.Problema construirii spitalelor regionale a fost subiect de dispută cu comisarul european Corina Crețu, care a a reproșat Guvernului că nu a depus proiectele. Sorina Pintea susținea că întârzierile la aceste proiecte nu sunt din vina PSD."Am înţeles că în spaţiul public se discută că PSD ar fi blocat realizarea acestor spitale. Mie nu mi-a venit să cred, pentru că aceste studii de fezabilitate au fost făcute de consultanţii Băncii Europene de Investiţii. Contractul cu aceşti consultanţi a fost făcut în decembrie 2016. Ei s-au apucat efectiv de lucru în august 2017. Adică sunt dovezi, nu poveşti. În octombrie 2017, primul teren, cel de la Iaşi, a fost cedat Ministerului Sănătăţii şi în mai 2018 s-a definitivat cedarea acestor terenuri, ultima poveste fiind a Craiovei. Acolo, practic era vorba de schimbarea de amplasament, a unei părţi din amplasament, iar cine ştie ce înseamnă un studiu de fezabilitate pentru o asemenea construcţie, ştie că s-au făcut eforturi foarte mari. Am solicitat schimbarea consultanţilor angajaţi de Banca Europeană de Investiţii de două ori. Au fost lucruri pe care le-am spus în spaţiul public. Ei au crezut că fac spitale pentru altă ţară şi e înregistrarea şedinţelor în care eu am spus că ei fac pentru România. Vă dau şi un exemplu: în februarie 2018, când încă nu era discutată structura spitalelor, adică ce secţii vor avea, ei voiau să proiecteze spitalul regional Cluj cu 120 de paturi - Psihiatrie acuţi. Am spus că într-un spital regional, psihiatria nu cred că are locul. Atunci a fost prima dată când am cerut schimbarea consultanţilor", declara Sorina Pintea.