Acord de asistență tehnică semnat cu Banca Europeană de Investiții pentru 3 spitale regionale, la doi ani de la data la care PSD promitea că începe construirea a 8 spitale

La doi ani de la data la care trebuia să înceapă construirea celor 8 spitale regionale, conform promisiunilor PSD, Ministerul Sănătății a semnat un acord cu Banca Europeană de Investiţii pentru asigurarea asistenţei tehnice pentru trei dintre spitale - cele din Iași, Cluj-Napoca și Craiova. Acordul are o valoare totală de aproape 12,9 milioane de euro, se va derula până în 31 decembrie 2023, iar rolul echipei Băncii Centrale va fi de consiliere şi completare, dar nu va înlocui, transfera sau îndeplini rolurile şi responsabilităţile omologilor relevanţi din Ministerul Sănătății ori al Asistenţei Tehnice existente pentru Ministerul Sănătății.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea şi Andrew McDowell, vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii (BEI), au semnat luni Acordul de servicii de asistenţă tehnică (PASSA), ce stabileşte termenii în care BEI va acorda sprijin pentru implementarea proiectelor de care beneficiază Ministerul Sănătăţii prin Fondul European Structural de Investiții: Programul Operaţional Regional („POR”) şi Programul Operaţional pentru Asistenţă Tehnică („POAT”), aşa cum este prevăzut în Memorandumul de Înțelegere semnat de Banca Europeană de Investiții și Guvernul României, anunță Ministerul Sănătății.

Sorina Pintea spune că este "un alt pas important" pentru construirea celor trei spitale regionale din Iași, Cluj Napoca și Craiova. "În cadrul acestui Acord de servicii de asistenţă tehnică (PASSA), vom beneficia de sfaturile experților BEI în faza de proiectare, supraveghere și construcție a celor trei spitale”, a declarat Sorina Pintea.

În baza acestui acord, Banca Europeană de Investiții va oferii servicii de asistenţă tehnică pentru spitalele regionale de urgență cofinanţate din fonduri europene prin Programul Operațional Regional, iar echipa PASSA va acţiona în calitate de consultant independent pentru Ministerul Sănătății. Prin urmare, rolul Echipei PASSA va fi acela de consiliere şi completare, dar nu va înlocui, transfera sau îndeplini rolurile şi responsabilităţile omologilor relevanţi din Ministerul Sănătății ori al Asistenţei Tehnice existente pentru Ministerul Sănătății, potrivit Ministerului Sănătății.

"Se va oferi sprijin în orice stadiu pe parcursul etapei de implementare a proiectului, începând cu elaborarea ofertelor pentru documentaţia de atribuire a proiectului până la darea în exploatare finală şi exploatarea facilităţilor. Echipa care va asigura Asistență Permanentă va juca un rol de sprijin, însă nu predominant în luarea deciziilor cu privire la aceste activităţi. Performanţa finală în implementarea proiectului va rămâne responsabilitatea Ministerului Sănătății, conform rolurilor şi răspunderilor sale specifice", precizează sursa citată.

Acordul are o valoare totală de 12.899.600 de euro, din care valoarea Serviciilor de Asistenţă Permanentă este de 3.478.800 de euro, iar valoarea Serviciilor pe bază de Solicitare este de 9.420.800 de euro și se va derula până la data de 31 decembrie 2023.

Ministrul Sănătății a ținut să sublinieze că prin semnarea acestui contract Guvernul demonstrează că "înaintează cu pași siguri" și respectă o foaie de parcurs la care s-a angajat prin Programul de guvernare privind construcția de spitale regionale.

În ce stadiu se află proiectele pentru cele trei spitale regionale

Conform surselor citate, cel mai avansat proiect este cel privind Spitalul Regional de la Iaşi, pentru care a fost realizat studiul de fezabilitate şi au fost aprobați indicatorii tehnico-economici. Cererea de finanţare a realizării SRU Iaşi este în curs de pregatire, astel încât în luna septembrie urmează să fie depusă la Comisa Europeană. Consultantul BEI a pregatit documentaţia de atribuire pentru activitatea de proiectare SRU Iaşi, care urmează să fie lansată în perioada următoare.

"Pentru urgentarea activitaţilor de atribuire a contractului de achiziţie pentru proiectarea SRU Iaşi, am apelat la lansarea procedurii cu clauză suspensivă. Acest lucru ne va permite să demarăm achiziţia înainte de a obţine aprobarea Comisei Europene pentru cererea de finanţare. Câştigăm astfel timp preţios să oferim o garanţie Comisiei Europene privind angajamentul României pentru construcţia acestor spitale”, a adăugat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Pentru Spitalul Regional Cluj-Napoca, a fost realizat studiul de fezabilitate, a fost obţinut Acordul de Mediu și sunt finalizați indicatorii tehnico-economici care vor fi aprobaţi la sfârșitul lunii august în Guvern, urmând ca în luna octombrie să fie depusă cererea de finanțare şi pentru acest spital la Comisia Europeană.

De asemenea, se estimează că pentru Spitalul Regional Craiova cererea de finanțare va fi depusă la Comisia Europeană în luna decembrie, mai spune sursa citată.

Construcția a 8 spitale regionale trebuia să înceapă în 2017





Construcția a 8 spitale regionale și a unui spital "gigant, după modelul AKH Viena", dar "mai mare" în București, ar fi trebuit să înceapă în anul 2017, conform programului de guvernare al PSD și promisiunilor făcute chiar de Liviu Dragnea în campania electorală din 2016. Începerea proiectelor s-a amânat, iar doi ani mai târziu, nimeni nu știe cu exactitate pentru când.





De asemenea, numărul spitalelor regionale care ar urma să fie construite a scăzut, între timp, de la 8 la doar 3. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea (PSD), a declarat public că Guvernul a amânat construirea acestora pentru exercițiul financiar 2021-2027. Explicația ministrului Sănătății: România a solicitat o majorare a procentului de co-finanțare din bani europeni (de la 50% la 85%), iar cu cât se vor face mai târziu, spitalele ar urma să fie mai ieftine.





Spitalul metropolitan din București, "după modelul AKH Viena, dar mai mare, cu 2.500 de paturi" este deocamdată în faza în care s-a aprobat terenul pe care ar urma să fie construit, în zona Pipera. Este singurul lucru care se știe în acest moment. Data începerii construcției și dacă există bani rămân niște necunoscute.

Problema construirii spitalelor regionale a fost subiect de dispută cu comisarul european Corina Crețu, care a a reproșat Guvernului că nu a depus proiectele. Sorina Pintea susținea că întârzierile la aceste proiecte nu sunt din vina PSD.

"Am înţeles că în spaţiul public se discută că PSD ar fi blocat realizarea acestor spitale. Mie nu mi-a venit să cred, pentru că aceste studii de fezabilitate au fost făcute de consultanţii Băncii Europene de Investiţii. Contractul cu aceşti consultanţi a fost făcut în decembrie 2016. Ei s-au apucat efectiv de lucru în august 2017. Adică sunt dovezi, nu poveşti. În octombrie 2017, primul teren, cel de la Iaşi, a fost cedat Ministerului Sănătăţii şi în mai 2018 s-a definitivat cedarea acestor terenuri, ultima poveste fiind a Craiovei. Acolo, practic era vorba de schimbarea de amplasament, a unei părţi din amplasament, iar cine ştie ce înseamnă un studiu de fezabilitate pentru o asemenea construcţie, ştie că s-au făcut eforturi foarte mari. Am solicitat schimbarea consultanţilor angajaţi de Banca Europeană de Investiţii de două ori. Au fost lucruri pe care le-am spus în spaţiul public. Ei au crezut că fac spitale pentru altă ţară şi e înregistrarea şedinţelor în care eu am spus că ei fac pentru România. Vă dau şi un exemplu: în februarie 2018, când încă nu era discutată structura spitalelor, adică ce secţii vor avea, ei voiau să proiecteze spitalul regional Cluj cu 120 de paturi - Psihiatrie acuţi. Am spus că într-un spital regional, psihiatria nu cred că are locul. Atunci a fost prima dată când am cerut schimbarea consultanţilor", declara Pintea.