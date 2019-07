Sindicaliștii din sănătate amenință cu "proteste surpriză" ce pot culmina cu greva generală, dacă Ministerul Sănătății introduce indicatori de performanță pentru plata salariilor

Potrivit sindicaliștilor, prima faza a acțiunilor de protest "include un set de surprize la adresa guvernanților" și "vor fi accesibile publicului pe măsura declanșării lor". A doua fază a protestelor este "cea tradițională, punctul ei culminant constituindu-l greva generală, ea urmând să fie declanșată în situația în care negocierea contractului colectiv de muncă eșuează", spun sindicaliștii.







Sorina Pintea: Salariile nu scad, nici vorbă!



În acest moment nu este clar dacă și în ce fel noul regulament al Ministerului Sănătății va modifica salariile sau sporurile angajaților din spitale și în ce fel, deoarece în acest moment se lucrează la acest regulament, el nefiind definitivat. De remarcat că salariile din sistemul sanitar au crescut substanțial anul trecut - în multe cazuri ele s-au dublat sau chiar triplat. Întrebată dacă noul regulament ar putea aduce și scăderi de salarii în cazul medicilor care au mai puțină activitate sau pacienți, Sorina Pintea a negat categoric: "Nici vorbă, salariile nu scad."





Sorina Pintea





Ministrul Sănătății a explicat, pentru Hotnews.ro, că: "Tot ce pot să spun este că nu vor scădea deloc salariile. Diferențierea se va face în felul următor: pe aceeași secție ai aceleași condiții pentru toți medicii. Fiecare face cam același tip de operație - unul face 5, unul face 30. Tot medicii au ridicat problema diferențierii. Și atunci, diferențierea or să o facă spitalele prin regulamentul de organizare și funcționare, dar nu managerul, ci șeful de secție, care este un administrator al secției, are un contract de administrare, are un buget de venituri și cheltuieli, inclusiv cheltuială de personal, în funcție de cazuri, de complexitate și de nivelul de salarizare, conform legii, pentru că e o constantă."





"Am nenumărate adrese de la medici, de la organizațiile profesionale, în care mi se spune că nu este normal ca un medic care face 5 operații să primească același salariu ca un medic care face 30 de operații. Teoretic, el nu primește același salariu, pentru că medicul care intră în sala de operații beneficiază de un spor de bloc operator de 50% pentru timpul petrecut în sala de operație. El oricum are ceva în plus, dar va trebui să facem o diferențiere pe indicatori de performanță a secției. Deci fiecare secție se va gospodări - dacă șeful de secție consideră că toți merită același salariu, nu am nicio problemă. Nu sunt eu cea care decide. Dar prin regulament, șefului de secție i se stabilesc niște indicatori pe care trebuie să îi respecte", a adăugat ministrul Sănătății.



Sorina Pintea spune că a decis să elaboreze un astfel de regulament la nivelul Ministerului Sănătății, cu obligativitate de aplicare în spitale, în condițiile în care "fiecare spital putea să facă acest lucru, dar nu au făcut-o din cauză că managerilor le este teamă să ia asemenea măsuri. De aceea o fac eu la nivelul ministerului, ca regulament de organizare și funcționare, pentru că managerii nu au curaj."



"Acum, noi avem o lege a salarizării. El primește acei bani pentru un timp de lucru - 7 ore. Niciodată nimeni nu a cuantificat ce trebuie să facă în acel timp de lucru. El trebuie să trateze pacienți", a explicat Sorina Pintea, pentru HotNews.ro.



Întrebată dacă noul regulament ar putea aduce și scăderi de salarii în cazul medicilor care au mai puțină activitate sau pacienți, Sorina Pintea a negat categoric: "Nici vorbă, salariile nu scad, nu au cum să scadă, nici vorbă."



Noul regulament este în lucru și ar putea deveni realitate abia spre finalul acestui an, a mai precizat Sorina Pintea: "Eu am discutat în mare, avem un grup. E foarte greu să definești indicatorii, trebuie pe secții medicale, pe secții chirurgicale. Dar medicii au cerut: 'Vrem să fim plătiți pentru munca noastră.' Spre sfârșitul anului ar putea fi gata, pentru că vreau să o pun în dezbatere, să discutăm. E o chestie delicată și vreau să antrenez pe cât mai mulți în această dezbatere."







Solidaritatea Sanitară: Evaluarea în funcție de performanță riscă să fie instrument de reducere a salariilor









Protest medici (arhivă)





Sindicaliștii afirmă că "utilizarea inechității ca argument pentru introducerea evaluării performanței trebuie să vină la pachet cu soluții la inechitățile create de legea salarizării, respectiv de modalitatea de aplicare a legii salarizării, acestea depășind ca importanță, din perspectiva impactului negativ asupra salariaților, problemele create de absența unei evaluări în funcție de performanță".



Ei susțin, de asemenea, că "marea majoritate a propunerilor de reformă sunt făcute în dauna salariaților sau fără a se ține cont de interesele/posibilitățile lor. Este relevant în acest sens faptul că Federația 'Solidaritatea Sanitară' a înaintat Ministerului Sănătății un set complex de propuneri inovative, a căror discutare a fost refuzată până acum".













1. Păstrarea drepturilor câștigate, printre cele mai importante fiind dreptul la protecția sănătății și securității lucrătorilor, respectiv la recuperarea forței de muncă, pe care-l asigură concediile de odihnă suplimentare. Aceste drepturi au fost, sunt și trebuie să rămână în continuare stabilite în cadrul negocierilor colective.





2. Asigurarea respectării principiilor etice în aplicarea legii salarizării, prin:

acordarea salariului corespunzător anului 2022 pentru toate categoriile de salariați din sănătate cel târziu la începutul anului 2020.

raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază actual.

plata gărzilor pe care medicii le efectuează în cadrul celui de-al doilea CIM cu tariful orar al salariului de bază.

reașezarea în grila de salarizare a categoriilor profesionale defavorizate:

psihologii, biologii, farmaciștii, chimiștii, fizicienii, asistentele medicale.



introducerea personalului nemedical în anexa nr. 2 a legii salarizării.

garantarea obiectivității evaluării;

asigurarea posibilității salarizării suplimentare în funcție de performanță (evaluarea să nu fie utilizată doar pentru scăderea veniturilor salarial, ea generând și posibilitatea creșterii proporționale a acesteia);

eliminarea rețelelor informale de putere, de tip neo-feudal, și așezarea pe un cadru al relațiilor de muncă reglat de contractele colective de muncă și legislația muncii;

realizarea procedurii și a criteriilor de evaluare împreună cu experții Federației "Solidaritatea Sanitară"

Ei afirmă că "acestea sunt condiții obligatorii, prealabile oricăror discuții pe această temă, în absența îndeplinirii lor (adică, dacă Ministerul Sănătății va continua să se comporte ca până acum în acest domeniu), Federația 'Solidaritatea Sanitară' va respinge introducerea salarizării în funcție de performanță deoarece aceasta riscă să fie doar un nume complex pentru un instrument de reducere a salariilor aflat la bunul plac al managerilor spitalelor".





5. Reforma relațiilor de muncă din sănătate trebuie să includă propunerile înaintate de Federația Solidaritatea Sanitară în cadrul negocierii contractului colectiv de muncă.





6. Introducerea principiului "contractele colective doar pentru membrii de sindicat" sau finanțarea serviciilor publice făcute de organizațiile sindicale salariaților care nu sunt membri de sindicat.









