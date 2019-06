Program pilot de tratare a cancerului şi diabetului prin metode cubaneze la Spitalul Județean din Vâlcea

Vicepreşedintele forului judeţean, Adrian Buşu, a precizat că bazele acestei colaborări au fost puse în urmă cu câteva luni, după vizita în Râmnic a ambasadorului Cubei în România, pacienţii vâlceni care suferă de aceste afecţiuni urmând să fie printre primii din ţară care vor beneficia de tratamente şi consultaţii din partea cubanezilor."Cu ocazia vizitei din luna martie a ambasadorului Cubei la Râmnicu Vâlcea, am pus bazele unei colaborări, în principal pe linie medicală. Am stabilit atunci că experienţa pe care medicii cubanezi o au în tratarea afecţiunilor oncologice şi diabetologice trebuie să intre şi pe piaţa medicală românească. Am găsit toată deschiderea, atât la Ministerul Sănătăţii din România, cât şi la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, iar în urmă cu două zile am primit o informare de la MAE în care ni s-a specificat că există deja un acord negociat între Ministerul Sănătăţii din România şi cel din Cuba, iar judeţul Vâlcea, prin Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, va fi printre primele unităţi spitaliceşti din ţară în care medicamentele şi medicii cubanezi vor veni pentru a încerca tratarea afecţiunilor oncologice şi diabetologice", a anunțat vicepreşedintele CJ Vâlcea, citat de Agerpres.Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă s-a arătat încântată de o astfel de colaborare, medicii oncologi cubanezi fiind recunoscuţi în lume pentru rezultatele obţinute în tratarea diferitelor tipuri de cancer: "Este cunoscut la nivel mondial că cercetătorii şi medicii oncologi cubanezi au descoperit o serie de molecule chimioterapeutice cu rezultate deosebite în tratarea diferitelor tipuri de cancer. Am reuşit prin acest protocol să ne apropiem foarte mult de aceste tratamente pentru că vom fi incluşi într-un program pilot. În urma semnării acordului între România şi Cuba pentru folosirea acestor medicamente şi în ţara noastră, Spitalul Judeţean de Urgenţă va fi printre primele spitale din România unde se va implementa, iar pacienţii oncologici din judeţ, care din păcate sunt din ce în ce mai mulţi, vor fi printre primii care vor beneficia de aceste tratamente inovatoare", a adăugat directorul spitalului vâlcean, dr. Dan Popnoran.În prezent, în judeţul Vâlcea sunt peste 5.000 de pacienţi diagnosticaţi cu cancer şi peste 22.000 de bolnavi de diabet, dintre care peste 6.000 sunt dependenţi de insulină.