Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, premiate pentru Responsabilitate Socială de Camera de Comerț din Franța: Ne bucurăm enorm că fenomenul #NoiFacemUnSpital e recunoscut internațional

Trofeul a fost acordat în cadrul celei de-a doua Gale CCI France International, la Paris. Acesta este primul premiu internațional pentru Dăruiește Viață, asociația care construiește Primul Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică, exclusiv din donații, și desfășoară numeroase alte proiecte în sfera oncologică. Camera de Comerț și Industrie din Franța (CCIF) premiază anual, sub Înaltul Patronaj al Președintelui Emmanuel Macron, companii și inițiative din întreaga lume pentru performanță."Suntem onorate de acest premiu, dar, mai ales, ne bucurăm enorm că fenomenul #NoiFacemUnSpital este recunoscut internațional. Pentru că acest premiu este un semn de apreciere pentru cea mai mare mișcare de implicare socială din România. Momentan, peste 260.000 de oameni s-au mobilizat pentru a asigura construcția și întreținerea pe termen lung a Primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică. Iar numărul celor implicați crește. Suntem o voce și o forță care arată că se poate", spune Carmen Uscatu, fondatoarea Asociației Dăruiește Viaț.Categoria Responsabilitate Socială este una dintre cele opt categorii identificate de CCIF prin care promovează și premiază reușitele franțuzești la nivel global. Dăruiește Viață și ENGIE au fost nominalizate alături de alte 25 de finaliste din întreaga lume și se află pe lista celor 8 laureați.Alături de Dăruiește Viață a fost premiată și ENGIE România, una dintre primele companii care a susținut inițiativa #NoiFacemUnSpital: "ENGIE Romania a fost printre primele companii care a susținut inițiativa #NoiFacemUnSpital când era doar un plan pus pe hârtie și un vis îndrăzneț pentru noi. Acum, când planurile au prins contur și suntem gata cu structura pentru cele nouă niveluri, ne bucuram că încrederea pe care ENGIE ne-a arătat-o, încă din 2013, a fost recompensată. Suntem mândre de această colaborare și de faptul că munca noastră a fost recunoscută de CCIF. Suntem mândre să putem spune că munca noastră dă o șansă în plus la viață", a declarat Oana Gheorghiu, co-fondatoare Dăruiește Viață.Peste 500 de participanți, din 70 de țări, au fost prezenți la Gala CCIFI, inclusiv reprezentanți ai autorităților publice (secretari de stat, parlamentari, autorități locale etc.) și parteneri Team France Export (CCI de France, Business France, Consiliul de Comerț Extern, MEDEF, federații profesionale etc.).Asociația Dăruiește Viață a fost fondată în 2012 de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. De atunci a schimbat un Ordin de ministru, a oferit sprijin bolnavilor de cancer în relația cu autoritățile, a modernizat mai multe secții de oncologie din țară (Brașov, Timișoara, Cluj, București) și a demarat cel mai mai proiect de implicare socială din ultimii ani: construcția și întreținerea primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România. În prezent, peste 260.000 de persoane fizice și peste 1.700 de companii fac parte din comunitatea #NoiFacemUnSpital.