FOTO Tinerilor au început să le crească un fel de coarne. Telefoanele mobile sunt de vină, sugerează o cercetare

Noi cercetări în domeniul biomecanicii sugerează că tinerii au început să dezvolte o serie de excrescențe osoase foarte similare cu coarnele în spatele craniilor - ciocuri osoase cauzate de de înclinarea înainte a capului, care schimbă greutatea dinspre coloana vertebrală la mușchii din spatele capului, producând creșterea osului în zona în care se conectează tendoanele și ligamentele. Transferul de greutate care cauzează acumularea poate fi comparată cu modul în care pielea se transformă într-o bătătură ca răspuns la presiune sau frecare.

Rezultatul este un cârlig sau un corn care se ivește din craniu, chiar deasupra gâtului.

Astfel, potrivit unor cercetători de la Universitatea Sunshine Coast din Queensland, Australia, smartphone-urile conturează forma umană, din cauză că utilizatorii se înclină pentru a vedea ce se întâmplă pe dispozitivele miniaturale.

Horns are growing on young people’s skulls. Phone use is to blame, research suggests. @isaacstanbecker reports https://t.co/agOrrhBudj