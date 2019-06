Ministerul Sănătății cumpără Cisplatin și Asparaginase, medicamente esențiale pentru bolnavii de cancer, care lipsesc frecvent de pe piața din România

"Până la finalul acestei săptămâni va fi publicat în Monitorul Oficial Ordinul de ministru pentru schimbarea CIM (codul individual al Medicamentului) a produsului Cisplatin, si urmează să fie achizitionate 40.000 de fiole. De asemenea, produsul Asparaginase are preț aprobat pentru achiziția în baza unei Autorizatii de Nevoi Speciale, urmând să intre în țară 300 de cutii săptămâna viitoare", a anunțat Ministerul Sănătății.Reprezentanții Ministerului Sănătății precizează că "pentru a putea asigura necesarul de medicamente pentru tratamentul pacienților, fiecare unitate sanitară trebuie să transmită la Ministerul Sănătății informații cu privire la medicamentele care lipsesc în tratamentul bolnavilor, inclusiv cantitățile necesare"."În data de 10 iunie, Comisia de Oncohematologie Pediatrica a Ministerului Sănătății a semnalat o serie de probleme referitoare la achiziția de citostatice. În urma acestei informări, Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului Sănătății a solicitat Comisiei de Oncohematologie, în data de 11 iunie 2019, să revină cu detalii privind cantitățile necesare în spitale, pentru fiecare produs în parte. Deoarece Comisia de Oncohematologie nu ne-a putut pune la dispoziție datele necesare pentru demararea achiziției de citostatice, Ministerul Sănătății a solicitat Direcțiilor de Sănătate Publică să ceara unităților sanitare din subordine un estimat al necesarului de citostatice pentru 3, respectiv 12 luni", mai precizează Ministerul Sănătății."Așa cum am tot spus, este obligatoriu ca fiecare unitate sanitară să se preocupe pentru a asigura tratamentele necesare pacienților săi. Procedurile sunt simple, iar spitalul care se confruntă cu lipsa unor medicamente trebuie să anunțe cât mai repede Ministerul Sănătății, care are o structură dedicată pentru rezolvarea situațiilor de acest gen. Informarea transmisă de Comisia de Oncohematologie Pediatrica ne-a semnalat că există probleme la nivelul unor unități sanitare în asigurarea citostaticelor, însă nu putem demara achizitii fără să știm ce cantități sunt necesare pentru a acoperi nevoia de citostatice. Nu este normal să sufere pacienții din lipsa de interes al unor angajați care nu își fac treaba. Ca și până acum, vom face tot ce este necesar ca să asigurăm dreptul pacienților la tratamentele necesare, chiar și prin eliberarea unor Autorizatii de Nevoi Speciale, acolo unde este cazul", a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.