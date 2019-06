Spitalul din Huşi a fost ţinta unui atac cibernetic în luna aprilie. Manager: Atacul a însemnat pierderea tuturor datelor

Situaţia a ieşit la iveală după ce Sorina Pintea a declarat, joi dimineaţă, că mai multe unităţi medicale au fost ţinta unor atacuri cibernetice: "Avem informații că există atacuri cibernetice asupra unor cinci spitale din București, unul fiind Spitalul „Victor Babeș”. Pe celelalte le identificăm. Am solicitat direcțiilor de sănătate publică din țară să ne transmită dacă în raza coordonată există spitale afectate. Incidente izolate au mai existat. Incidente când spitalele și-au pierdut datele care au fost recuperate de informaticieni sau contra cost. Ultimul este spitalul din Huși, care și-a pierdut toate datele referitoare la pacienți", a anunțat Sorina Pintea, într-o conferință de presă.









Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" din Huşi a fost atacat cibernetic a în luna aprilie, informația fiind făcută publică de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, joi, în contextul atacurilor cibernetice din ultimele 24 de ore.Managerul Spitalului din Huși, Lucia Rotaru, a declarat, joi, pentru Mediafax, că serverul unităţii medicale a fost atacat şi criptat, iar acest lucru a însemnat pierderea tuturor datelor. Situaţia nu a fost rezolvată în totalitate chiar dacă au trecut două luni de atunci: "Pe 21 aprilie a fost atacat serverul şi criptat. A însemnat pierderea datelor. Încă nu am rezolvat lucrile în totalitate, ne-am adunat datele atunci pe loc, dar avem consecinţe, vă daţi seama, ne-a luat pe nepusă masă, cu toate că aveam sisteme de securiate."Incidentul a avut loc în timpul unei nopți de weekend. Conducerea spitalului afirmă că imediat s-au luat măsuri suplimentare pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple, dar nu există siguranță sută la sută împotriva hacker-ilor: "Ne-au criptat serverul în totalitate, nici acum nu e complet, am anunţat pe toată lumea. Ne-am pierdut o parte din date, nu le-am recuperat pe toate, mai avem destule lucruri. Iar acum am luat şi alte măsuri suplimentare, dar tot nu avem garanţia", a explicat managerul Lucia Rotaru.