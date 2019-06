Corina Crețu despre spitalele regionale: CE nu a fost notificată că banii europeni din acest exercițiu vor fi cheltuiți doar pentru documentație și nu e de acord

Comisia Europeană nu este de acord ca banii alocați în exercițiul bugetar actual pentru construirea celor trei spitale regionale să fie cheltuiți doar pentru documentație, mai spune Corina Crețu: "Am aflat din presă de la doamna prim-ministru că se folosesc acești bani doar pentru documentație, urmând ca construcția efectivă să fie făcută în perioada următoare. Precizez că noi, oficial, la Comisia Europeană, nu am fost notificați în legătură cu această decizie și nu suntem confortabili cu faptul ca banii alocați să fie distribuiți doar pentru documentație. Am fi vrut să vedem și o implementare efectivă."





Viorica Dăncilă: Statul român nu își permite



Reacția comisarului european vine după ce premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți, la un post de televiziune, că în acest exercițiu bugetar nu au mai rămas bani suficienți pentru construirea celor trei spitale regionale și că banii alocați au fost cheltuiți pe documentație, dar că a propus ca sumele necesare construirii celor trei spitale să fie alocate din următorul exercițiu bugetar. Premierul a afirmat că a avut o discuție cu Corina Crețu în acest sens.

Construcția a 8 spitale regionale trebuia să înceapă în 2017

"Am văzut și eu poziția doamnei prim-ministru, dânsa se referea la o discuție pe care într-adevăr am avut-o la Palatul Victoria în data de 18 februarie 2018. Este vorba de o discuție pe care am avut-o la începutul mandatului său. După acea întâlnire am spus public că mă îngrijorează foarte tare stadiul întârziat al celor trei spitale regionale. Am discutat atunci diferitele posibilități. Din păcate constat că o luăm mereu de la zero, cu o discuție absurdă, pentru că am avut această discuție, după care în martie i-am trimis doamnei prim-ministru o scrisoare în care am întrebat-o, având în vedere variantele luate în calcul în discuție, care este decizia Guvernului României. Nu am primit răspuns la acea scrisoare, noi, Comisia Europeană. Am revenit cu încă o scrisoare în aprilie anul acesta. Este vorba de clarificări pe care Comisia Europeană le-a cerut de un an și jumătate", a declarat joi Corina Crețu, într-o conferință de presă, potrivit Mediafax."Un spital este evaluat la 460 milioane euro. Trei spitale se duceau la un miliard şi ceva de euro. Statul român nu îşi permite", a declarat Viorica Dăncilă.Viorica Dăncilă a declarat, la România TV, că a avut o discuţie, pe acest subiect, cu comisarul European Corina Creţu: "Am avut o discuţie cu doamna comisar european Corina Creţu, la Guvern, legată de cele trei spitale regionale, pentru mine ca premier, pentru Guvernul României era foarte important să avem cele trei spitale. Pentru cele trei spitale a fost alocată suma de 150 milioane euro. Toată documentaţia a fost 130 milioane de euro. Un spital este evaluat la 460 milioane euro. Trei spitale se duceau la un miliard şi ceva de euro. Statul român nu îşi permite. Atât au costat. Am vorbit cu doamna Corina Creţu ca din suma rămasă să facem studii de fezabilitate, documentaţia şi în următoarea proiecţie bugetară să accesăm cele 460 milioane de euro", a afirmat Viorica Dăncilă, citată de News.ro.Următorul exercițiu financiar pentru construirea spitalelor cu co-finanțare europeană înseamnă 2021-2027.Premierul a mai precizat că se poartă discuţii ca unele spitale să fie construite în parteneriate: "Căutăm ca spitalul de la Constanţa să îl facem împreună cu Guvernul din Turcia, căutăm ca alt spital să îl facem prin parteneriat public-privat. Nu a fost indolenţa guvernului, nu a fost lipsa noastră de acţiune sau să nu vrem să facem aceste spitale, dar asta e realitatea şi este corect ca atunci când acuzi pe cineva să ai toate cifrele reale."Construcția a 8 spitale regionale și a unui spital "gigant, după modelul AKH Viena", dar "mai mare" în București, ar fi trebuit să înceapă în anul 2017, conform programului de guvernare al PSD și promisiunilor făcute chiar de Liviu Dragnea în campania electorală din 2016. Începerea proiectelor s-a amânat, iar doi ani mai târziu, nimeni nu știe cu exactitate pentru când.De asemenea, numărul spitalelor regionale care ar urma să fie construite a scăzut, între timp, de la 8 la doar 3. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea (PSD), a declarat public că Guvernul a amânat construirea acestora pentru exercițiul financiar 2021-2027. Explicația ministrului Sănătății: România a solicitat o majorare a procentului de co-finanțare din bani europeni (de la 50% la 85%), iar cu cât se vor face mai târziu, spitalele ar urma să fie mai ieftine.Spitalul metropolitan din București, "după modelul AKH Viena, dar mai mare, cu 2.500 de paturi" este deocamdată în faza în care s-a aprobat terenul pe care ar urma să fie construit, în zona Pipera. Este singurul lucru care se știe în acest moment. Data începerii construcției și dacă există bani rămân niște necunoscute.