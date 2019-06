Angajații din spitale vor fi plătiți în funcție de performanță. Sorina Pintea: Nu e normal ca un medic care face 5 operații să primească același salariu ca unul care face 30 de operații

Angajații din spitale ar urma să fie plătiți în funcție de performanță, după ce Ministerul Sănătății va elabora un regulament ce va include indicatori în funcție de care să se facă plata personalului. Noul regulament ar putea deveni realitate la finalul acestui an, deoarece sunt necesare consultări ample și publicarea lui în dezbatere publică, a declarat miercuri ministrul Sănătății, Sorina Pintea, pentru HotNews.ro. Ministrul Sănătății a subliniat că noul regulament nu va aduce scăderi de salarii, însă "nu este normal ca un medic care face 5 operații să primească același salariu ca unul care face 30 de operații".





În acest moment nu este clar dacă și în ce fel noul regulament al Ministerului Sănătății va modifica salariile sau sporurile angajaților din spitale și în ce fel, deoarece în acest moment se lucrează la acest regulament, el nefiind definitivat. De remarcat că salariile din sistemul sanitar au crescut substanțial anul trecut - în multe cazuri ele s-au dublat sau chiar triplat. Întrebată dacă noul regulament ar putea aduce și scăderi de salarii în cazul medicilor care au mai puțină activitate sau pacienți, Sorina Pintea a negat categoric: "Nici vorbă, salariile nu scad."

Ministerul Sănătății vrea să modifice și regulamentul gărzilor din spitale

Ministrul Sănătății a explicat, pentru Hotnews.ro, că: "Tot ce pot să spun este că nu vor scădea deloc salariile. Diferențierea se va face în felul următor: pe aceeași secție ai aceleași condiții pentru toți medicii. Fiecare face cam același tip de operație - unul face 5, unul face 30.Și atunci, diferențierea or să o facă spitalele prin regulamentul de organizare și funcționare, dar nu managerul, ci șeful de secție, care este un administrator al secției, are un contract de administrare, are un buget de venituri și cheltuieli, inclusiv cheltuială de personal, în funcție de cazuri, de complexitate și de nivelul de salarizare, conform legii, pentru că e o constantă.""Am nenumărate adrese de la medici, de la organizațiile profesionale, în care. Teoretic, el nu primește același salariu, pentru că medicul care intră în sala de operații beneficiază de un spor de bloc operator de 50% pentru timpul petrecut în sala de operație. El oricum are ceva în plus, dar va trebui să facem o diferențiere pe indicatori de performanță a secției. Deci fiecare secție se va gospodări - dacă șeful de secție consideră că toți merită același salariu, nu am nicio problemă. Nu sunt eu cea care decide. Dar prin regulament, șefului de secție i se stabilesc niște indicatori pe care trebuie să îi respecte", a adăugat ministrul Sănătății.Sorina Pintea spune că a decis să elaboreze un astfel de regulament la nivelul Ministerului Sănătății, cu obligativitate de aplicare în spitale, în condițiile în care "fiecare spital putea să facă acest lucru, dar nu au făcut-o din cauză că managerilor le este teamă să ia asemenea măsuri. De aceea o fac eu la nivelul ministerului, ca regulament de organizare și funcționare, pentru că managerii nu au curaj.""Acum, noi avem o lege a salarizării. El primește acei bani pentru un timp de lucru - 7 ore. Niciodată nimeni nu a cuantificat ce trebuie să facă în acel timp de lucru. El trebuie să trateze pacienți", a explicat Sorina Pintea, pentru HotNews.ro.Întrebată dacă noul regulament ar putea aduce și scăderi de salarii în cazul medicilor care au mai puțină activitate sau pacienți, Sorina Pintea a negat categoric: "Nici vorbă, salariile nu scad, nu au cum să scadă, nici vorbă."Noul regulament este în lucru și ar putea deveni realitate abia spre finalul acestui an, a mai precizat Sorina Pintea: "Eu am discutat în mare, avem un grup. E foarte greu să definești indicatorii, trebuie pe secții medicale, pe secții chirurgicale. Dar medicii au cerut: 'Vrem să fim plătiți pentru munca noastră.' Spre sfârșitul anului ar putea fi gata, pentru că vreau să o pun în dezbatere, să discutăm. E o chestie delicată și vreau să antrenez pe cât mai mulți în această dezbatere."Ministerul Sănătății va face "o propunere de modificare a regulamentului de organizare și funcționare pentru toate spitalele, cu obligativitatea de aplicare" ce ar urma să includă indicatori de performanţă în funcție de care să se facă plata personalului, anunțase în urmă cu o zi ministrul Sănătății, la Forumul Național al Spitalelor. "Scopul legii salarizării în ceea ce priveşte zona de sănătate este de a se asigura că şi spitalele mici vor fi populate. Nu terminăm facultatea de Medicină să ne angajăm doar în spitale clinice sau în spitale judeţene de urgenţă şi atunci trebuie să îi stimulăm într-un fel pe cei care doresc să meargă în acele zone", a afirmat Sorina Pintea. Ministrul Sănătății mai spunea că regulamentul de implementare a gărzilor în spitale va trebui să suporte modificări, iar în situaţiile în care se prezintă puţini pacienţi, se poate organiza un serviciu de gardă la domiciliu, ''care este mai puţin costisitor''.În contextul în care preşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, Corneliu-Florin Buicu, a afirmat, marți, în cadrul Forumului Național al Spitalelor, că majorarea salariilor pentru cadrele medicale a fost necesară, dar că aceasta ar trebui modificată, în continuare, în funcţie de performanţă, Sorina Pintea a spus, la rândul său, că Ministerul Sănătății va face o propunere în acest sens: "Fiecare dintre manageri putea să îşi cuprindă în regulamentul de organizare şi funcţionare indicatori de performanţă, după care să facă plata personalului. Nu au făcut-o - şi pot să înţeleg de ce. Chiar pot să înţeleg, pentru că vorbesc şi din experienţa de fost manager de spital. De aceea va face Ministerul Sănătăţii acea propunere de modificare de ROF-ului pentru toate spitalele, cu obligativitatea de aplicare. Pe de altă parte, domnule deputat, aveţi dreptate. Dar scopul legii salarizării în ceea ce priveşte zona de sănătate este de a se asigura că şi spitalele mici vor fi populate. Până la urmă şi în zonele orăşeneşti, municipale locuiesc oameni, sunt pacienţi care trebuie trataţi. Deci, nu terminăm facultatea de medicină să ne angajăm doar în spitale clinice sau în spitale judeţene de urgenţă şi atunci trebuia să îi stimulăm într-un fel pe cei care doreau să meargă în acele zone", a arătat Sorina Pintea marți, la Forumul Naţional al Spitalelor.De asemenea, regulamentul de implementare a gărzilor în spitale va trebui să suporte modificări, iar în situaţiile în care se prezintă puţini pacienţi, se poate organiza un serviciu de gardă la domiciliu, ''care este mai puţin costisitor'', a mai afirmat marți ministrul Sănătății, Sorina Pintea: "Unele spitale au cheltuieli cu gărzile foarte mari, pentru că nu eficientizează acest proces. În sensul că acolo unde ai puţine prezentări la o linie de gardă pe o anumită secţie medicală sau chirurgicală poţi să organizezi un serviciu de gardă la domiciliu, care este mai puţin costisitor, atâta vreme cât ne plângem de procentul cheltuielilor de personal. Pe de altă parte, numărul liniilor de gardă dintr-un spital, de asemenea, poate fi restructurat în funcţie de adresabilitate şi numărul de pacienţi."Ministrul Sănătății a oferit şi un exemplu în acest sens, făcând referire la spitalele mici care au gărzi de chirurgie, dar nu şi de terapie intensivă: "Sunt de exemplu spitalele mici, care au organizate gărzi de chirurgie, dar nu au gărzi pe terapie intensivă. Cum poţi să faci operaţie dacă nu ai medic de terapie intensivă, de exemplu? Şi atunci, categoric, organizezi o gardă la domiciliu. Dacă vine o urgenţă şi este de competenţa spitalului care are urgenţa respectivă, medicul poate fi chemat de acasă, la fel ca şi anestezistul. (...) Ţine de managementul fiecărui spital. Dar am observat că sunt foarte multe lucruri pe care managerii nu le fac - nu aş putea să vă spun de ce. Pentru că le e frică de ce spun medicii... (...) Pot să înţeleg absolut orice, dar nu pot să înţeleg risipa. Şi atunci, la fel ca şi regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul acesta de implementare a gărzilor va trebui să suporte nişte discuţii şi modificări."Întrebată dacă această decizie are legătură cu faptul că un medic a decedat recent în timpul unei gărzi, Sorina Pintea a negat: "Întotdeauna când pleacă un medic este trist. Dar nu aş lega-o neapărat de aceste lucruri. Ultimul deces, de exemplu - condoleanţe familiei - întotdeauna când se întâmplă aceste lucruri studiez exact ce s-a întâmplat. Incidenţa bolilor cardio-vasculare, decesele datorate acestor boli sunt pe primul loc în România. Nu putem lega în permanenţă aceste lucruri. Pe de altă parte, sunt medici care în afara gărzilor pe care le fac în instituţiile publice mai lucrează în două locuri, la privat. Deci este nedrept să arunci nişte afirmaţii. Ministerul Sănătăţii, pe de altă parte, susţine iniţiativa de a considera vechime gărzile. Sunt mai multe raţiuni pe care trebuie să le luăm în considerare, astfel încât vom avea nişte răspunsuri. Dar mi se pare nedrept să legi aceste lucruri."Sorina Pintea mai spune că de la la 1 iulie ar trebui acordată finanţarea în funcţie de indicele de utilizare realizat de fiecare spital: "Din punctul meu de vedere, de la 1 iulie va trebui să acordăm partea de finanţare pe indicele de utilizare realizat de fiecare spital, astfel încât să fiţi nevoiţi să faceţi ceea ce spun de aproape un an de zile: să vă flexibilizaţi structura", le-a transmis ministrul Sănătății managerilor de spital.