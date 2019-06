Eugen Teodorovici, mesaj către managerii de spitale: Uitați domne de banii europeni, pentru că nu există. Există o sursă de venit la bugetul de stat și punct

"Eu am un stil de vorbire radical, în sensul că este ban public, banul european, împrumuturile, buget de stat, toți sunt bani publici", a adăugat Eugen Teodorovici.Ministrul Finanțelor a mai spus că "statul român decontează din sursele pe care le are la dispoziție, fie că e buget de stat, împrumuturi. Statul așează în pagină ce finanțează și dacă bate cu ce cere Comisia, decontează de acolo, dacă nu asta este. Asta e logica, nu încercați să duceți discuția că nu iese, sau nu cu mine"."Banii europeni îi folosim, sau spun ca oamenii să înțeleagă beneficiile aderării, pe lângă multe altele, sunt și bani europeni. Eu am spus de multe ori, nu banul european contează, ci ceea ce vine cu banul european, adică principiile europene, practicile, asta a câștigat România, nu neapărat banii europeni. Că n-am învățat noi foarte multe, asta e altă discuție", a încheiat Eugen Teodorovici.