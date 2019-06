Un medic cardiolog care făcea gărzi la Spitalul Județean Sibiu a murit după ce a făcut stop cardiorespirator. Val de reacții ale colegilor: "Dați legi prin care să opriți exodul medicilor spre moarte!" / "Câţi vreţi sa să se mai alinieze convoiului mortuar?”

Medicul a murit sâmbătă, când se afla într-o excursie cu bicicleta în Păltiniş. El a făcut stop cardiorespirator, iar la faţa au fost trimise echipaje de la ambulanță şi a fost solicitat elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, dar doctorul nu a putut fi salvat.

"Astăzi am asistat prin stațiile de emisie-recepție la cum a mai murit un medic/ cardiolog, cu 4 ani mai tânăr!!Siderată !! Fiind de gardă printre urgențele mele și extrasistolele mele am urmărit pas cu pas cum un coleg care mâine trebuia să intre în gardă s a prăpădit; am ascultat cum au început manevrele de resuscitare, cum ambulanța s-a dus după el, cum au rămas înțepeniți la 2 km, cum a fost trimis de urgență elicopterul de la Mureș care aștepta să-l ducă la Centrul de excelență. Tot! Am ascultat cum un medic a murit brusc și nimic sau nimeni nu a mai putut face ceva pentru el; Azi am luat si hotărârea de a nu mai lucra o oră de gardă! Ceva mai sinistru decat să asculți cum îti moare un coleg nu cred că există; ba da : să fii medic să încerci sa ti salvezi un coleg care moare! Asta te lasă cu traume psihice pe viață!", a scris pe Facebook medicul Cristina Adi Oprița.

Decesul medicului a generat un val de reații din partea doctorilor, care cer recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă.

"Încă o veste tristă acoperă corpul medical, la nici o săptămână de când un medic a decedat. Astăzi, dr. Cătălin Bălan, cardiolog în Sibiu, a plecat lângă cei 45 de medici morți în gărzi sau după. Condoleanțe familiei! Stimați guvernanți, uitați-vă în jur și încercați să vedeți efectele tergiversării, nepăsării, indolenței de care dați dovadă când e vorba de medici. Câți vreți să se mai alinieze convoiului mortuar? Inițiativa privind gărzile de a fi trecute la vechime poate salva sute de vieți, atât ale medicilor, dar și ale pacienților. Nu lăsați timpul sa treacă dacă vreți să mai aveți un corp medical de elită”, a scris pe Facebook un coleg al medicului din Sibiu.





Medicul primar Livia Davidescu din Craiova, care a postat anul trecut o listă cu peste 40 de medici morți în timpul gărzilor, trage din nou un semnal de alarmă către guvernanți, semnalând că este al doilea medic care făcea gărzi și care a murit în ultimele 8 zile.

"A murit astăzi, pe neașteptate, căzând brusc, într-o excursie. Nu vi se pare nimic neobișnuit, domnilor decidenți? Nu vă sună niciun clopoțel al rațiunii când citiți aceste rânduri? Nu pot să nu mă gândesc la faptul că soțul meu este și el cardiolog, are tot 54 de ani și face gărzi! Să mă aștept la tot ce poate fi mai rău? Pentru că face minim 4 gărzi pe lună ca să asigure continuitatea? Pentru că exisăt vid legislativ pe care de 8 luni încoace ne rugăm să îl umple cumva Parlamentul? Domnule ministru al Muncii, ați spus să așteptăm 2 săptămâni ca să găsiți o soluție! În mod normal, termenul este unul rezonabil. Doar că pentru noi, cei ce facem gărzi, timpul are o cu totul altă dimensiune. Din păcate...cea a morții!”, afirmă dr. Livia Davidescu.

"Opriți-vă din letargia voastră și dați legi prin care să opriți exodul medicilor spre moarte!"





O altă doctoriță vorbește despre politici medicale falimentare și despre management dezastruos, cărora le cad victime medicii.

"Medicii cad victime colaterale datorită unei politici medicale falimentare și a unui management dezastruos. Dezamăgirea corpului medical este tot mai vizibilă, privită mai ales prin prismă deceselor profesioniștilor în alb, în gărzi sau după. Criză de personal în sănătate există, chiar dacă salariile au crescut (măsură luată prea târziu de guvern). România a pierdut peste 15.000 de medici, care au ales că alternativă profesională muncă peste hotarele acestei țări. Exodul medicilor a atras un volum de muncă și mai mare, ducând încet, dar sigur, la epuizarea lor.

Vidul legislativ legat de gărzi creează victime în continuare.

Tergiversarea proiectului depus de aprox. 9 luni la guvern arată încapacitatea și indisponibilitate Parlamentului de a opri decesele în rândul medicilor. Niciun sindicat nu s-a implicat pentru medici, nici CMR nu a făcut niciun efort vizibil de a-și apăra cotizanții. Unde sunteți când e vorba de tragedii? Unde vedem măcar o opinie legată de efectele epuizării medicilor?

Opriți-vă din letargia voastră și dați legi prin care să opriți exodul medicilor spre moarte!

Viață are prioritate!", a scris dr. Alina Mărtău, de la UPU Pitești.





Potrivit medicilor, până acum 45 de doctori au murit în timpul gărzilor.





Pentru recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă există o iniţiativă legislativă. Comisia pentru Sănătate din Senat României a dat aviz favorabil pentru modificarea Legii 263/2010, dar plenul Senatului a respins propunerea. Legea a ajuns la Camera Deputaţilor, care este for decizional. Potrivit medicilor, Guvernul a transmis că nu susţine demersul.