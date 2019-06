Sorina Pintea: Gestionarea Registrului Național de Transplant, serverele și softurile, ar putea trece la STS, ca să nu mai existe SRL-uri care să le controleze

Citește pe larg aici:









Datele din Registrul Național de Transplant - care, potrivit legii, asigură monitorizarea permanentă a activității de transplant în România - ar fi ajuns să fie controlate complet din afara Agenției Naționale de Transplant, prin intermediul unei firme IT apropiate de Victor Zota, fost director al ANT în perioada 2006-2009, condamnat cu suspendare în 2014 în primul dosar de trafic de ovule umane din România. Acuzația apare într-o plângere depusă în septembrie anul trecut la DIICOT de Anca Baculea Mureșan, care a fost directorul ANT până săptămâna trecută, iar documentul a fost obținut în exclusivitate de HotNews.ro, în primăvara acestui an În plus, Victor Zota a fost, mulți ani, "coordonator național de transplant", o funcție despre care Vlad Voiculescu spunea, în timpul mandatului său de ministru al Sănătății, că "nu există" din punct de vedere legal. Zota a fost îndepărtat din această funcție de Sorina Pintea, la începutul anului.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a confirmat, în luna martie, pentru HotNews.ro, că neregulile reclamate de Anca Baculea Mureșan la DIICOT în legătură cu firma Online Services S.R.L. au fost constatate de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, în urma controlului efectuat în vara anului trecut: "Ce s-a trimis la DIICOT este ca efect al controlului Corpului de Control. Urmare a raportului Corpului de Control, s-a făcut această plângere", a declarat ministrul Sănătății, pentru HotNews.ro.În ceea ce privește firma Online Services S.R.L., aceasta se află de 13 ani în preajma Agenției Naționale de Transplant - primul contract de prestări servicii cu Online Services a fost încheiat de ANT în 2006, când Victor Zota a venit la conducerea Agenției. Din acel moment, contractele cu Online Services au fost reînnoite anual, până în 2018, potrivit plângerii depuse de Anca Baculea Mureșan la DIICOT.Domeniul transplantului a fost marcat în ultimii ani de scandaluri răsunătoare în România: cazul actorului Alexandru Arșinel, cazul Mihai Lucan și scandalul din jurul spitalului Sf. Maria din București, acreditat pentru transplant pulmonar.