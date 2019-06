Pintea, după ce un medic din Bihor a murit în timpul gărzii: Datele le avem, o să analizăm

Sorina Pintea a declarat că va fi efectuată o analiză după ce un medic din Bihor a murit în timp ce era de gardă la un centru de permanență. Ministrul Sănătății a mai spus că, într-adevăr, sunt probleme în sistem, însă ”nu pot fi rezolvate într-un an”, relatează Mediafax.

„E trist când pleacă un medic și îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. S-au făcut pași importanți, dar din păcate, efectele se vor vedea în timp. Din martie 2018, salariile s-au majorat. Procentul alocat medicinei de familie crește și va crește în fiecare an pentru că știm cum stau lucrurile. (...) Sunt lucruri nerezolvate de 30 de ani și care nu pot fi rezolvate într-un an sau dacă le rezolvăm, nu pot produce efecte într-un an. De la 1 ianuarie 2018, tariful orar pentru gărzile din centrele de permanență a crescut la 40 de lei pe oră. Nu poate fi vorba despre un câștig de 300 lei pe lună. Poate pe zi sau pe gardă. (...) Da, sunt probleme”, a declarat Sorina Pintea, la Antena3.

Potrivit ministrului Sănătății, va fi efectuată o analiză după decesul medicului din Bihor.

„Județul Bihor e unul care are foarte multe centre de permanență. Timiș, și apoi Bihorul, sunt printre primele locuri. Sunt niște lucruri pe care o să le analizăm. Datele le avem. (...) Despre activitatea dânsului (medicul, n.r.) nu doresc să discut public. Pot să spun doar că a fost un medic de excepție”, a mai explicat Pintea.

Precizările vin după ce un medic a murit în timp ce făcea garda la un centru de permanență din județul Bihor.

Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, scrie pe Facebook că lista medicilor decedați în gardă se prelungește cu încă un nume. „Colegul Ștefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (și-a amenajat spațiul din casă pentru cabinet medical pe vremea când toți lucrau încă în cabinetele de stat) s-a dus azi la ceruri. Nu a mai apucat să iasă din garda efectuată la CP. Abia ieșise la pensie, mai făcea gărzi la CP pentru a fi încă activ. Se mutase din Oradea mai la sat pentru a fi mai liniștit și pentru a se putea ocupa mai mult de nepoți. Să-l ierte D-zeu și să-l odihnească!", scrie dr. Livia Davidescu.





Medicul primar din Craiova a postat anul trecut o listă cu peste 40 de medici care au murit în timpul gărzilor, cerând autorităților ca gărzile să fie recunoscute ca vechime în muncă.