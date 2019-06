VIDEO Anchetă la Spitalul din Făget, după ce o pacientă i-a cerut înapoi banii dați ca mită medicului care a operat-o: Vă dau banii, dar nu mai știu ce bani mi-ați dat

"A fost demarată o procedură, o anchetă internă. Au fost demarate procedurile prealabile în scopul aflării adevărului și s-a solicitat și medicului în cauză a-și expune punctul de vedere, urmând ca comisia de cercetare disciplinară prealabilă să se întrunească și să analizeze toate aspectele problemei. În funcție de cele verificate și confirmate, se vor lua măsurile legale care se impun", a afirmat purtătorul de cuvânt al Spitalului Orășesc Făget, citat de Mediafax.





Medicul, filmat de pacientă (sursa: lugojinfo.ro):











În filmarea realizată de pacientă se vede cum aceasta, împreună cu fiica sa, îi solicită medicului, angajat pe Secția de Chirurgie, să-i restituie cei 100 de euro primiți pentru realizarea unei operații de varice. Pacienta este nemulțumită de faptul că starea de sănătate i s-a agravat. Potrivit unor surse medicale, intervenția chirurgicală a fost efectuată în urmă cu aproximativ o lună.



Purtătorul de cuvânt al Spitalului Orășenesc Făget, din județul Timiș, Maria Elena Stamurean, a declarat, joi, că a fost demarată o anchetă internă, după ce în spațiul public a apărut o filmare în care o pacientă operată de un medic își cere banii înapoi."Trebuie să mă operez din nou la Timișoara, trebuie să mă deschidă din nou și să mă curețe și am venit la dumneavoastră cu un scop. Am venit să ne primim banii înapoi", îi spune pacienta medicului."Vă dau banii. Cât mi-ați dat? 100 de euro. Să dea Dumnezeu să fie ok pe unde vă duceți, să iasă bine, îmi pare foarte rău că s-a întâmplat incidentul ăsta, e o complicație. Sigur că din când în când se întâmplă", le spune medicul celor două femei.