Răzvan Vulcănescu, noul și vechiul președinte al CNAS: Apropiat al aripii Ponta - Tudose, ocupă de 13 ani funcții de conducere în Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări

Răzvan Vulcănescu a fost numit de două ori la conducerea CNAS de Mihai Tudose, pe atunci premier, și a fost secretar de stat în Ministerul Sănătății în Guvernul Ponta.De altfel, după numirea Adrianei Cotel, o apropiată a lui Darius Vâlcov, în luna ianuarie, Vulcănescu a rămas în CNAS, ca vicepreședinte al instituției. Și anterior numirii ca președinte interimar al CNAS în septembrie 2017, a fost tot vicepreședinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar în perioada 2012-2016, a fost subsecretar de stat, apoi secretar de stat în Ministerul Sănătății, în perioada Guvernului Ponta.Răzvan Vulcănescu revine pentru a treia oară în funcția de președinte interimar al Casei de Asigurări, pe care a mai ocupat-o în perioadele septembrie 2017 - noiembrie 2017 (numit de Mihai Tudose) și ianuarie 2018 - ianuarie 2019 (numit tot de Tudose, pe atunci premier).Răzvan Vulcănescu a fost protagonistul unui episod bizar în noiembrie 2017, când, la doar două luni de la numirea ca președinte interimar, a fost înlocuit la conducerea CNAS de Laurențiu Mihai. Numirea lui Laurențiu Mihai a fost una extrem de controversată, în condițiile în care acesta venea din zona de lobby din industria farma - el fusese timp de 8 ani director executiv al Asociației Producătorilor de Medicamente Generice, ce reunește cele mai importante companii din domeniul producției de medicamente generice prezente pe piața românească, fiind una dintre cele mai puternice organizatii de lobby din industria farma.Laurențiu Mihai a fost eliberat la cerere din funcția de președinte al CNAS la doar două luni de la numire, iar la conducerea instituției a revenit, tot ca interimar, Răzvan Teohari Vulcănescu. El avea să fie din nou schimbat în ianuarie anul acesta, când Darius Vâlcov a reușit să o impună la conducerea CNAS pe Adriana Cotel, o apropiată a sa.În perioada 2007-2011, Răzvan Vulcănescu a condus Direcția de Control/Manager public din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu o pauză între 2009-2010, când a fost director general al Direcției Generale Sănătate Publică, Asistență Medicală și Programe Naționale de Sănătate în Ministerul Sănătății. De asemenea, între 2006 și 2007 a fost manager public în cadrul Unității de Politici Publice din cadrul Ministerului Sănătății.La capitolul studii, Răzvan Vulcănescu este absolvent al Colegiului Național de Apărare, unde are o diplomă în "Securitate și bună guvernare".El are, de asemenea, o diplomă în Management Spitalicesc la Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar și este doctorand la Academia de Studii Economice cu tema "Implementarea conceptului de data mining în vederea fundamentării deciziilor de reformă în domeniul sănătății". Vulcănescu are și o diplomă în management public și un master în integrare europeană.La capitolul avere, șeful CNAS deține 3 terenuri agricole (două de câte 5.000, respectiv unul de 7.400 de metri pătrați) în localitatea Răducăneni din județul Iași și un teren intravilan de 10.000 de metri pătrați, tot în Răducăneni, în posesia cărora a intrat printr-un contract de donație. Acestea sunt singurele sale proprietăți, potrivit declarației de avere completate în acest an.Vulcănescu mai are un credit la bancă de peste 800 de mii de lei, scadent în anul 2033.