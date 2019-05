Copiii născuți prematur nu supraviețuiesc dacă nu au un incubator disponibil. Salvați Copiii dotează maternitățile din vestul țării

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timișoara - un ecograf, în valoare de 180.747 lei

Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara - Maternitatea Bega - o masă radiantă, în valoare de 83.330 lei

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara - Maternitatea Odobescu - un ventilator, în valoare de 184.200 lei

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad - un incubator și o lampă de fototerapie, în valoare totală de 53.436 lei

Spitalul Orășenesc Moldova Nouă, județul Caraș-Severin - un incubator de transport, în valoare de 47.000 lei

Spitalul Județean de Urgență Reșița, secția pediatrie - un ecograf și un infuzomat, în valoare totală de 97.150 lei

Spitalul Orășenesc Hațeg, județul Hunedoara: o lampă de fototerapie, o lampă UV pentru microfloră, un neopuff, un analizor, un balon reanimare și un pulsoximetru, în valoare totală de 82.160 lei.





Potrivit Salvați Copiii, regiunea de Vest se remarcă atât prin numărul mare de cazuri pe care le tratează, cât și prin discrepanța dintre județe: în vreme ce Hunedoara are o rată a mortalității infantile sub media națională, de 5,9 la mia de copii născuți vii, Caraș-Severin are o rată sever ridicată, de 10,4 la mie. Rata mortalității infantile este de 6,2 la mie în județul Arad și de 7,5 la mie în Timiș, unde maternitățile din Timișoara deservesc mai multe județe.





"Situația maternităților din România rămâne una critică și avem situații în care medicii pierd timp prețios încercând să găsească un loc liber într-o secție de terapie intensivă neonatală superior dotată. Este o dramă pe care o împărtășesc deopotrivă părinții și medicii. Salvați Copiii a decis să pună în aplicare un plan de măsuri urgente și, în urma consultărilor cu medicii, să doteze secțiile de terapie intensivă neonatală unde prematurii pot fi salvați", a explicat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

Cazuri complexe din regiune ajung și la Secția de Neonatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, denumită Spitalul Clinic "Bega" (Maternitatea "Bega"). Numai în anul 2018, aici au avut loc 2.712 naşteri. Dintre acestea, o pondere semnificativă o reprezintă nou-născuţii cu patologie şi nou-născuţii prematuri care necesită tratament şi spitalizare de lungă durată, de la șapte zile (pentru un nou-născut la termen cu patologie minoră) la 30-90 de zile (pentru un nou-născut prematur). De asemenea, în unitatea de Terapie Intensivă Neonatală sunt tratați între 200-250 nou-născuţi/an, ceea ce înseamnă în medie 10% din numărul total de naşteri/an.





Salvați Copiii România a identificat, de-a lungul celor opt ani de campanie pentru reducerea mortalității infantile, mecanisme de finanțare care să acopere componenta de intervenție, pentru că salvarea vieților copiilor născuți prematur este o urgență.







"Maternitatea Odobescu, secție a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timişoara, este cea mai mare şi mai performantă maternitate de nivel III din vestul țării. Aici ajung prin transfer nou-născuți cu patologii grave din întreaga regiune, numărul nașterilor fiind cuprins între 3.000-3.500 de nașteri pe an, cu un indicator de prematuritate de 12,2-12,5%. Din păcate, vârsta de gestație la care se nasc acești nou-născuți este din ce în ce mai mică, iar lupta pentru această categorie de prematuri este din ce în ce mai dificilă", a explicat dr. Gabriela Olariu, șefa Secției de Neonatologie de la Maternitatea Odobescu din Timișoara."Capacitatea Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală tinde să fie întotdeauna plină, ceea ce denotă numărul tot mai mare de naşteri premature şi automat de pacienţi care necesită investigare, urmărire şi prevenţie pe termen lung. Organizația Salvați Copiii a fost alături de Secția de Neonatologie și ne-a ajutat prin sponsorizările făcute să salvăm viața multor bebeluși. Aparatura primită a ajutat echipa de medici să acorde nou-născuților asistență medicală la un standard ridicat. Din aceste motive este imperios necesară achiziționarea de aparatură medicală și implicarea comunității. Împreună putem salva mai multe vieți și ajuta nou-născuții tratați în unitatea noastră să primească îngrijire medicală foarte bună", a precizat conf. dr. Iacob Daniela, șefa Secției de Neonatologie a Maternității Bega.Totodată, la Timișoara sunt oferite servicii medicale multiple copiilor cu vârste între 0-17 ani în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu". Acesta este singurul spital din partea de vest a țării care are serviciile necesare pentru abordarea complexă a copiilor bolnavi: pediatrie, traumatologie, chirurgie, neonatologie prematuri, pneumoftiziologie, neuropsihiatrie, otorinolaringologie, oftalmologie, recuperare fizică și nutrițională."Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" Timișoara este principalul furnizor de servicii medicale cu profil pediatric din zona de vest a României. Este singurul spital de categorie I superioară 1M care are în componență un compartiment pentru copii născuţi de mame seropozitive, precum și secție clinică de neonatologie pentru prematuri. Toți copiii internați în compartimentul HIV au necesitat control ecografic, mai mult de atât, în ultimii doi ani, o treime din cei 40 de nou-născuți de mame seropozitive au necesitat explorare ecografică performantă. Salvați Copiii aduce un ecograf performant care să permită un diagnostic exact și imediat", potrivit biroului de Presă al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu".Solidaritatea socială a făcut posibil programul complex de combatere a mortalității infantile, implementat de Salvați Copiii România din anul 2012 până în prezent. Astfel, toate fondurile investite în programul de reducere a mortalității infantile provin de la persoane fizice și companii, prin mecanismele: donații online, sms, direct debit, 3,5% din impozitul pe venit, 20% din impozitul pe profit. Mulțumim Asociației Look Inside care a donat 64.200 de lei și grupului de antreprenori din domeniul agricol care au donat 120.000 lei în cadrul cinei caritabile “Donate Your Dinner" pentru echipamentele din județul Timiș."Salvați Copiii se află în cel de-al optulea an al campaniei de combatere a mortalității infantile, un program extrem de complex și la care organizația nu a renunțat, oricât de greu ar fi fost. Mai mult chiar, a reușit să convingă companii, instituții, susținători că e o cauză socială care ne privește pe toți. Prematurii au nevoie de vocea noastră, de ajutorul nostru concret", a declarat Amalia Năstase, Ambasador al Programului Salvați Copiii de Reducere a Mortalității Infantile.Viața prematurilor depinde de investiția în maternități: 3,5% din impozitul pe venit- în cazul persoanelor fizice, respectiv 20% din impozitul pe profit - în cazul companiilor.Până pe 31 iulie, fiecare contribuabil poate depune Formularul 230 sau Declarația Unică, precompletate cu datele de identificare ale organizației la administrația financiară de care aparține cu domiciliul. Totodată, companiile care plătesc impozit pe profit pot sponsoriza cu maxim 20% din impozitul pe profit datorat anual, dar nu mai mult de 0,5% din cifra de afaceri, iar microîntreprinderile cu maxim 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial. Formularele se pot descărca de la http://www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza