Noul spital din Fălticeni, a cărui construcție a început în 1991, ar urma să fie inaugurat în luna septembrie

Ministerul Sănătăţii va continua finanţarea construcţiei noului spital din Fălticeni, demarată în 1991, pentru ca în toamna acestui an să se finalizeze lucrările şi să se inaugureze investiţia, a dat asigurări ministrul Sorina Pintea.Ministrul a criticat informaţiile apărute în presă, potrivit cărora din 2015 nu s-au mai alocat bani de la bugetul de stat pentru această investiţie, precizând că anul trecut s-au alocat 13,5 milioane de lei, în 2019 alţi 476.000 de lei pentru plăţi restante, iar în această săptămână, după ce Comisia de evaluare va analiza propunerile, spitalul din Fălticeni va fi finanţat cu 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de construcţii şi 25 de milioane pentru echipamente medicale."Anul acesta, acest spital se va deschide. Deci nu se pune problema să nu alocăm sau că nu am fi alocat bani. Cred că domnul ministru Bănicioiu a spus asta, că din 2015 nu s-au alocat bani. (...) În septembrie revenim la Fălticeni să deschidem spitalul'', a afirmat Sorina Pintea marţi, într-o conferinţă de presă la Frasin (Suceava), potrivit Agerpres.Ministrul a ținut să sublinieze că sănătatea nu are culoare politică şi că multe alte spitale din judeţ şi din ţară au primit bani, în condiţiile în care Ministerul Sănătăţii ''are cel cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată'' şi mai aşteaptă solicitări din partea unităţilor sanitare pentru finanţări: "Am declarat în nenumărate rânduri, doamna prim-ministru şi eu, că sănătatea nu are culoare politică (...) alocările financiare de anul acesta sunt o dovadă clară a faptului că nu spunem vorbe mari (...) după cum spunea şi doamna prim-ministru, este cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată Ministerul Sănătăţii.''Sorina Pintea a mai precizat că, în acest an, Ministerul Sănătății finanţează Spitalul Judeţean Constanţa pentru achiziţia unui scintigraf, Spitalul Gura Humorului, ''cu o solicitare modestă'' de 300.000 de lei, Spitalul Municipal Rădăuţi cu 2,3 milioane de lei şi Spitalul din Cîmpulung Moldovenesc care a solicitat doar 194.000 de lei."Aştept în continuare solicitările spitalelor din judeţul Suceava", a mai spus ministrul Sănătății.