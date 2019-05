Povestea unei învingătoare în lupta cu leucemia: Un medic din Germania mi-a spus că mai am o săptămână de trăit. Au trecut 23 de ani și sunt în viață

A aflat că are leucemie într-un moment de neatenție al asistentelor

A ajuns la Spitalul Colțea la insistențele unei prietene, care era medic. Monica Bunaciu își amintește că familia și medicii au încercat, inițial, să îi ascundă adevăratul diagnostic: în încercarea a o proteja, i-au spus că este tratată pentru tuberculoză. A aflat că suferă de leucemie când și-a văzut fișa medicală, într-un moment de neatenție al asistentelor.











"Am făcut terapii foarte dure, am avut două recăderi, am fost în comă. Și în ciuda faptului că un medic foarte bun din Germania mi-a spus că mai am o săptămână de trăit, au trecut 23 de ani și sunt în viață. Sunt în viață, este un miracol. Probabil că sunt dovada că merită efortul pe care îl faceți zi de zi - pacienții ca mine sunt salvați" - a fost mesajul transmis de Monica Bunaciu medicilor care au participat, în perioada 11-12 mai, la Congresul Societății Române de Transplant Medular.









200.000 de dolari pentru un transplant "afară", care se poate face acum în România

Donatorul pentru transplant putea fi sora ei, care era 100% compatibilă, dar un transplant în afara țării costa în jur de 200.000 de dolari. Bani pe care familia Monicăi nu îi avea.









Monica Bunaciu și medicul Horia Bumbea, săptămâna trecută, la Congresul Societății Române de Transplant Medular



"Am ajuns în fază terminală în Germania, unde mi-au spus că o să mor într-o săptămână și nu este nimic de făcut." Cinismul medicului a mers până acolo încât a îndemnat-o pe tânăra în stare gravă pe care o avea în față să se întoarcă de urgență în țară, spunându-i că transportul către țară ar costa foarte mult, dacă ar muri în străinătate.







"Tatăl meu nu a acceptat ideea și a găsit un medic în Italia care a spus că încearcă. A încercat și a reușit - am făcut radioterapie, chimioterapie și transplant", își amintește Monica Bunaciu.









Italianca de 70 de ani care a donat 180.000 de dolari pentru transplantul Monicăi





Tot printr-o întâmplare a făcut rost, în timp-record, și de banii necesari pentru transplant, după ce a ajuns la spitalul din Italia. Povestea tinerei din România care avea puțin peste 20 de ani și era la un pas de moarte a ajuns la urechile mătușii unui alt pacient internat în același spital, o italiancă de 70 de ani, care a fost atât de impresionată încât i-a donat o mare parte din sumă - 180.000 de dolari.

Monica se gândește acum, 23 de ani mai târziu, ce ar fi însemnat să poată face transplant acasă: "Ar fi însemnat în primul rând să nu trebuiască să cerșim bani, ar fi fost un cost pe care nu ar fi trebuit să ni-l asumăm. În al doilea rând, ar fi fost familia lângă mine, cei dragi, familia, cunoscuții, prietenii. Iarăși, foarte important este faptul că în România se vorbește limba română. Este un stres extraordinar, în care susceptibilitatea este foarte mare și e foarte greu să înțelegi toate nuanțele."









Monica Bunaciu







"Acum se face transplant în România cu șanse foarte mari, chiar dacă, din păcate, o parte dintre pacienți nu au încredere și refuză. Iar cei care au refuzat, au murit. În general, au refuzat transplantul cei cărora le-a fost foarte-foarte frică. Ori asta ar trebui mediatizat și ar trebui ca oamenii să înțeleagă că există terapii alternative... Ele pot fi utile, dar pentru bolile care nu sunt foarte agresive și care nu evolează într-un timp foarte scurt, cum sunt leucemiile acute. În leucemiile acute, riscul de deces crește dacă nu se face tratamentul adecvat în cel mai scurt timp", spune Monica Bunaciu.









Alina Tănase, medicul care a făcut posibil ca pacienții precum Monica Bunaciu să poată fi salvați în țară



Medicul Alina Tănase s-a încăpățânat ca pacienții aflați în situația Monicăi Bunaciu să poată fi tratați acasă și a reușit. Din 2001 și până astăzi, în centrul de la Fundeni au primit o nouă șansă la viață peste 1.500 de pacienți - atât adulți, cât și copii.









Medicul Alina Tănase



Alina Tănase a explicat, pentru HotNews.ro, cât de important este pentru acesți pacienți că se pot trata acum acasă: "E absolut extraordinar să poți să fii tratat acasă, pentru că și componenta psihologică are o mare parte din succes. Întotdeauna le-am spus pacienților că e foarte greu să spui că te doare în altă limbă. Și să spui că te doare în altă limbă unui translator, nu unui medic, și să se întoarcă informația la tine prin translator... Aici este un punct foarte complicat în relația asta care trebuie să fie foarte strânsă. Uneori, detaliile fac diferența pentru un rezultat bun."





Alina Tănase la Congresul Societății Române de Transplant Medular







Ea povestește că "Până când s-a înființat Registrul român al Donatorilor de Celule Stem, în 2013, toți pacienții care nu aveau donatori în familie se duceau în străinătate. Și noi îi preluam imediat după ce ei făceau transplantul afară și tratam toate complicațiile, evaluările, tot timpul preluam toți pacienții transplantați afară."

În centrul de transplant de la Fundeni s-au făcut anul acesta 70 de proceduri, iar în celelalte centre din țară - Spitalul Universitar din București, Timișoara, Târgu Mureș, Iași și Spitalul Colțea din București (doar auto-transplant) - s-au făcut în jur de 100 de proceduri de la începutul anului. "În fiecare an, în țara noastră, se fac cam 200 de proceduri. În ultimii 3 ani am trecut de 200 și cam asta este capacitatea noastră maximă. Un pacient stă în spital o lună, 6 săptămâni, dar am avut și pacienți care au stat 8 săptămâni sau 90 de zile. Și atunci, ăsta este spațiul, nu poți crește mai mult de atât procedurile decât cât ai spațiu", spune Alina Tănase.







Alina Tănase la Congresul Societății Române de Transplant Medular





Mesajul plin de speranță pe care medicul Alina Tănase ține mereu să îl dea mai departe: există viață normală după transplant. "Pacienții, după un transplant reușit, își reiau viața normală. Ceea ce, cu siguranță, ne dorim cu toții. Nu mai au imonosupresie, nu mai au restricții. În momentul în care se reface imunitatea complet și nu mai au altfel de tratament, de profilaxie sau de imunosupresie, ei pot să își reia viața cu totul. Ceea ce, pentru un pacient care are o boală incurabilă, și pentru care orizontul de timp e limitat, ăsta este un lucru extraordinar."









Și-a dedicat viața ajutorării bolnavilor de leucemie, după ce a învins ea însăși boala

Asociația fondată de Monica Bunaciu a trimis zeci de pacienți români cu leucemie la transplant medular în afara țării, înainte ca această procedură medicală să fie disponibilă în România.







Monica Bunaciu



Și mai crede că "Nimeni nu poate înțelege un pacient care trece prin această experiență dacă nu a trecut prin această experiență - nici familia, nici medicii, nici asistenții, nimeni nu poate să îi înțeleagă."









