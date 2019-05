Sorina Pintea: În maximum doi ani, acoperim posturile vacante din spitale cu medici specializaţi în medicina de urgenţă

"Este o problemă, este o problemă la Zalău, este o problemă în Ploieşti, este o problemă în Tulcea. Ce a ţinut de Ministerul Sănătăţii noi am început să facem, adică am majorat numărul de locuri scoase la rezidenţiat pe specialitatea Urgenţe, medicină de urgenţă. Anul trecut, din suplimentările aprobate de către Guvern, cele 300 de locuri în plus, o parte s-au dus către medicina de familie şi o parte către medicina de urgenţă. Aşteptăm să se termine rezidenţiatul pentru că, am declarat în nenumărate rânduri, la un moment dat am făcut medici pentru alte ţări, nu pentru România. Deci, până atunci, completăm cu medici de familie care au competenţe în acest domeniu, urmând să avem în maxim doi ani de zile medici care vor acoperi posturile vacante din spitale, cu specialitatea medicină de urgenţă", a afirmat Sorina Pintea, citată de Agerpres.Ministrul Sănătăţii s-a aflat, vineri, într-o vizită în judeţul Sălaj, alături de premierul Viorica Dăncilă.