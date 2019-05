Elevii unui liceu din Cluj și-au donat economiile primului spital de oncologie pediatrică, pe care Dăruiește Viață îl construiește în București

Donația lor reprezintă cărămizi pentru Primul Spital de Oncologie și Radioterapie pediatrică din România.





"Caritate. Un act lipsit de sine. Mai este loc pentru ea în lumea în care trăim? Mai întâi de toate, fiecare ar trebui să se concentreze pe ce poate face chiar acum, în propria țară, pentru ca lucrurile să funcționeze măcar puțin mai bine - Charity begins at home! Aceasta este mentalitatea pe care noi am adoptat-o când doamna dirigintă ne-a propus să donăm către Bursa de Fericire pentru construirea primului spital de oncologie pediatrică din România. Ca o ultimă implicare socială înaintea absolvirii liceului, clasa noastră a hotărât că vrea să <>. Nu e mult. Nu am salvat lumea. Dar poate, i-am dat șanse la viață unui copil. Și acesta e un bun punct de plecare", spune Laura Cordoș, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj-Napoca.









Totul a pornit de la îndemnul profesoarei de engleză, Dana Grigorovici, care le-a lansat provocarea în decembrie și i-a încurajat ca să privească totul ca pe o formă de a economisi bani și apoi de a dona. Mai mult decât atât, inclusiv de Crăciun în loc de schimbul tradițional de cadouri au preferat să se limiteze doar la felicitări și banii să îi strângă pentru spital.