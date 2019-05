Plângere la Parchet depusă de Emanuel Ungureanu: Doi medici, acuzați că operează ilegal la Cluj și că ar încărca pe foile pacienților materiale pe care le folosesc la clinici private

Doi medici care figurează ca angajați ai Spitalului din Blaj - Raul Șandor și Mihai Nemeți - operează ilegal, de peste 2 ani, la secția de Chirurgie II a Spitalului Județean din Cluj, fără să aibă contract cu spitalul, acuză deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, într-o plângere penală depusă astăzi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. Emanuel Ungureanu acuză, de asemenea, în textul plângerii penale, că cei doi medici ar încărca "materiale sau dispozitive medicale în surplus, pe foile de observație ale altor pacienți, îngrijiți de alți medici, cu scopul de a le sustrage și de a le folosi" la clinici private, "pe modelul patentat de Mihai Lucan".





"Din informațiile pe care dețin de la angajați ai secției de chirurgie vasculară, cei doi medici au efectuat diferite intervenții chirurgicale pe parafa șefului de secție, Marius Fodor, medicul Nemeți a încetat acest tip de activitate ilegală la începutul anului 2019. Printre operațiile efectuate de către cei doi în mod ilegal se numără angioplastiile de carotid, varicele, bypass-urile arteriale, etc", se arată în documentul depus la Parchet.



Cei doi medici, acuzați că "încarcă materiale și dispozitive medicale" pe foile pacienților și le folosesc la clinici private

Emanuel Ungureanu îi acuză pe Petru Șușcă, managerul spitalului din Cluj, de abuz în serviciu în formă continuată la numirea conducerii secției Chirurgie II

El subliniază că este vorba despte "o situație clară de incompatibilitate conform Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 869/2015 Articolul 8, alineat(2) - Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au calitatea de: b)au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi. Ținând cont că dr. Marius Fodor lucrează împreună cu dr. Șandor atât la stat cât și la privat, aceștia aveau relații cu caracter patrimonial și interese patrimoniale comune."





"Programul directorului medical este de 8 ore pe zi conform Ordinului MS 870/2004 privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, potrivit aceluiași act normativ, garda la domiciliu începe de la ora 14 și se termină a doua zi dimineața, în zilele lucrătoare, iar sâmbăta și duminică, începe dimineata și se termină a doua zi dimineața. Distanța rutieră dintre Blaj si Cluj Napoca este de 100 km si presupune aproximativ 2 ore de deplasare cu mașina. În fapt, dr Cosmin Raul Sandor, îl înlocuia neoficial pe dr Mihai Nemeti, la chemările din cadrul gărzilor la domiciliu de la SCJU Cluj Napoca. În compensare, dr Mihai Nemeți efectua consultațiile din ambulatoriul integrat de la Blaj în locul lui Șandor. Dr Șandor nu figureaza pe site-ul spitalului Blaj ca medic angajat, iar dacă cineva dorește o programare in policlinică i se comunică: 'la chirurgie vasculară este doar drMihai Nemeți' ", mai arată Emanuel Ungureanu, în plângere.





"Astăzi depun o sesizare pentru ca Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj să cerceteze suspiciunile cu privire la modul în care au reușit să intre într-o sală de operație, mai exact la Chirurgie II , doi medici - Raul Șandor și Mihai Nemeți, care figurează de fapt ca medici la spitalul din Blaj. Unul dintre ei, doctorul Șandor, a dat acolo un examen destul de ciudat, pentru o normă întreagă, a cerut în cele din urmă un sfert de normă, nu-și face acolo treaba, dar vine și operează pe parafa șefului secției de chirurgie vasculară, Marius Fodor, însă, atenție, completează protocoalele operatorii", a declarat Emanuel Ungureanu, la intrarea în sediul Parchetului Cluj."Mai este o problemă uriașă, pe care am sesizat-o Parchetului: sunt condiții foarte serioase de abuz în serviciu în ceea ce îl privește pe managerul Spitalului Județean, domnul Petru Șușcă - acesta a creat condițiile pentru ca Marius Fodor să câștige succesiv două concursuri organizate în condiții de nelegalitate. Mai mult decât atât, între anii 2016-2018, acesta i-a refuzat unei doamne conferențiar pe nume Claudia Gherman dreptul de a se transfera pe această secție, ceea ce a dus la desființarea statutului din secție clinică în secție neclinică, ceea ce înseamnă că studenții la Medicină se pregătesc acum pentru specialitatea de chirurgie vasculară pe secția de Chirurgie generală, ceea ce este o palmă uriașă pentru școala de medicină clujeană", mai spune deputatul USR."Există o serie întreagă de abuzuri - fals în înscrisuri, avem un medic, Mihai Nemeți, care figura ca doctor cu normă întreagă la Spitalul din Blaj și în același timp, în mod miraculos, făcea gărzi la domiciliu în Cluj, lucru care este absolut imposibil din punct de vedere fizic. Practic, Marius Fodor (șeful secției de Chirurgie II din Cluj - n.red.) i-a introdus pe cei doi doctori ilegal în secția de Chirurgie II și le-a oferit posibilitatea să opereze în afara urgențelor care țin de acele gărzi la domiciliu - au operat varice, bypass-uri."Operațiile făcute de cei doi sunt ilegale, pentru că ei nu aveau niciun contract cu Spitalul Județea, nu aveau dreptul să fie în sala de operații. Ce este ciudat este că în acești ani, pentru că vorbim undeva din octombrie 2017 până astăzi, nimeni din spital nu s-a sesizat - medici, asistente, anesteziști", este concluzia lui Emanuel Ungureanu.Deputatul USR mai acuză faptul că "pentru un om, Marius Fodor, s-a croit o clinică - s-a schimbat statutul unei clinici universitare într-o clinică neuniversitară, numai să ocupe acel post. Gândiți-vă că direcția spitalului a ales să promoveze într-o funcție un medic care nu avea experiență în chirurgia vasculară în detrimentul unei doamne care avea 26 de ani de experianță în acest domeniu".Emanuel Ungureanu mai cere Parchetului, în plângerea depusă astăzi, să "verifice suspiciunea că cei doi ar 'încărca' materiale sau dispozitive medicale în surplus, pe foile de observație ale altor pacienți, îngrijiți de alți medici, cu scopul de a le sustrage și de a le folosi la clinica privată Interservisan sau Venovasc pe modelul 'patentat' de medicul Mihai Lucan."El le cere procurorilor să verifice "și suspiciunea că medicul Raul Șandor ar subtiliza fire de sutură sau proteze vasculare, etc; din magazia secției de chirurgie vasculară, unde are cheia de acces și să verificați dacă le-a folosit la intervențiile chirurgicale pe care le-a efectuat la Clinica privată Venovasc. Secția de chirurgie vasculară a Spitalului Județean este cuprinsă în Programul național de chirurgie vasculară al Casei de Asigurări de Sănătate. Acces la cheia de la magazie au doar 3 persoane: dr Fodor, dr. Șandor și asistenta șefă. Fiind atât de apropiată relația dintre cei doi, există suspiciunea că Șandor își permite să ducă materiale sanitare pentru operații și la Spitalul Municipal Blaj, unde operează cu bunul său prieten Mihai Nemeți (în prezent director medical la spitalul Blaj)."Emanuel Ungureanu arată, în plângerea depusă la Parchet, că "Încă din luna august a anului 2017 am sesizat public faptul că există suspiciuni rezonabile care conduc la concluzia că medicul Marius Fodor a ajuns în fruntea secției de chirurgie vasculară din cadrul Clinicii Chirurgie 2, printr-un concurs organizat de către conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj (SCJU) fără respectarea reglementărilor în vigoare. Marius Fodor a fost numit șef al secției de chirurgie vasculară din cadrul Clinicii Chirurgie 2 după un lung șir de măsuri extrem de controversate, ale Ministerului Sănătății, ale conducerii SCJU, fiind ignorate legi, ordine de ministru,etc."În plângerea depusă astăzi la Parchet, Petru Șușcă, managerul Spitalului Județean din Cluj, este acuzat de posibile fapte de abuz în serviciu în formă continuată în legătură cu modul în care a organizat concursul pentru ocuparea postului de șef de secție pentru medicul Marius Fodor: "Se va putea vedea foarte bine din succesiunea de evenimente și documente, de ce se ridică suspiciunea unei intenții clare și a unei strategii consecvent urmărite de către managerul Petru Șușcă, de a-l numi cu orice preț în funcția de șef de secție Chirurgie Vasculară din Clinica Chirurgie 2 pe Marius Fodor, chiar cu prețul schimbării statutului secției din clinică, în secție neclinică prin ordin al fostului ministru al Sănătății, Florian Bodog.""Pentru a elucida și alte aspecte, posibil de natură penală, cum ar fi posibila măsluire a subiectelor de concurs, vă rog să solicitați toate documentele care au fost validate pentru cele două concursuri și să audiați pe lângă membrii din conducerea SCJU Cluj-Napoca și pe medicii care au făcut parte din cele două comisii de concurs pentru ocuparea postului de șef secție chirurgie vasculară", mai scrie Emanuel Ungureanu, în plângerea adresată procurorilor."Succesiunea de posibile abuzuri au condus, fără niciun dubiu, la alte fapte de fals și uz de fals care ar fi putut fi comise de Marius Fodor în calitate de șef de secție a Clinicii de Chirurgie Vasculară din cadrul Clinicii Chirurgie II. Există suspiciunea rezonabilă că cei doi au fost introduși ilegal de către Marius Fodor pe programul operator al secției de chirurgie vasculară cu pretextul efectuării unor intervenții de urgență în cadrul orelor efectuate de către aceștia de gardă la domiciliu, în baza unor contracte de încheiate de către medicii Raul Șandor și Mihai Nemeți cu SCJU condus de către Petru Șușcă", afirmă Emanuel Ungureanu."Cei doi medici, Șandor și Nemeți, au operat pe parafa doctorului Fodor, cu toate că în unele protocoale operatorii personalul clinicii susține că ar fi semnat chiar doctorul Șandor. Pentru a înțelege cum au putut opera doi medici din Blaj, în mod ilegal, timp de aproape 2 ani, în clinica de chirurgie vasculară din Cluj-Napoca cred că este necesară clarificarea relației de prietenie și cea de naș-fin dintre Marius Fodor și Raul Șandor", atrage atenția Emanuel Ungureanu.