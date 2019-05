Ziua mondială de luptă împotriva astmului: Un milion de bolnavi în România. Campanie de testare gratuită în weekend

Campania de testări gratuite, o tradiție în luna mai a fiecărui an

Prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, președintele Societății Române de Pneumologie, a anunțat că tradiția testării gratuite va fi respectată și anul acesta: "De peste 11 ani facem în luna mai, cu ocazia zilei mondiale a astmului, testări gratuite pentru pacienții diagnosticați și pentru persoanele la risc. Și anul acesta oferim spirometrii gratuite pe 11-12 mai, în curtea Spitalului Colțea, cu intrare dinspre Bdul Ion C. Brătianu. Sperăm să vină cât mai mulți oameni."





Ruxandra Ulmeanu









Astmul nu se vindecă, dar poate fi ținut sub control cu tratament

Astmul este o boală cronică ce afectează căile respiratorii. Nu poate fi vindecată, dar poate fi ținută sub control. Scopul tratamentului este reducerea și prevenirea atacurilor de astm, denumite și episode sau crize și care se manifestă prin tuse, dispnee, respirație șuierătoare, senzație de sufocare, anxietate.







Acestea pot fi prevenite prin controlul unor factori de risc, precum:

fumatul - aproximativ jumătate dintre cazurile noi de astm apar la fumători;

mediul de la serviciu - astmul ocupațional apare ca o reacție la alergeni de la locul de muncă;

mediul de acasă - praful, acarienii, gândacii (este demonstrat că oamenii care trăiesc în case infestate cu gândaci au de patru ori mai multe șanse să facă astm decât ceilalți)









Astmul în România: un milion de bolnavi. Mulți dintre ei nu își iau tratamentul

Medicația pentru astm este modernă, se găsește în România și este compensată de stat în proporție de 70-100%, afirmă medicul Florin Mihălțan, președintele Secțiunii de Somnologie a Societății Române de Pneumologie.







Singura problemă este în legătură cu medicamentele biologice, de care au nevoie pacienții cu astm sever - un procent mic din totalul bolnavilor. Aceste medicamente există pe piața din România, dar nu sunt deocamdată decontate, iar prețul lor este foarte mare - costul tratamentului merge până la 2.000 - 3.000 de euro pe lună.





Florin Mihălțan







Medicii speră ca Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate să ia în calcul cât mai curând și decontarea acestor medicamente.





cel mai important motiv este uitarea - 49% dintre pacienţi uită să îşi administreze medicaţia zilnic.

aproape jumătate dintre pacienţi (47%) renunţă la medicaţie când se simt mai bine, cu toate ca astmul este o boală cronică

alte motive pentru care pacienții renunță la tratament sunt teama de efecte adverse (33%), credința că medicamentele sunt inutile (26%), credința că medicația afectează viața de zi cu zi (24%)

40% dintre pacienți renunță la medicaţia inhalatorie din motive financiare

Astmul, boala care se confundă de multe ori cu răceala. "Mulți pacienți nu ajung la medic, sunt tratați de vecini"

Testarea gratuită a celor interesați a devenit deja o tradiție, în luma mai a fiecărui an. Anul acesta, spirometriile gratuite vor fi efectuate pe 11 și 12 mai, în curtea Spitalului Colțea din Capitală.Spirometriile sunt testările cele mai simple, neinvazive, nedureroase și deloc consumatoare de timp pe care le poate face cineva cu probleme respiratorii: "Spirometriile sunt testările cele mai simple, neinvazive, nedureroase și deloc consumatoare de timp pe care le poate face cineva cu probleme respiratorii", spune medicul Ruxandra Ulmeanu."STOP pentru astm!" este sloganul sub care se desfășoară în acest an Ziua Mondială de luptă împotriva astmului. "Pacienții trebuie să facă testări periodice (spirometrii), să evalueze detaliat simptomele împreună cu medicul și, cel mai important, să ia tratamentul cu acuratețe. Astfel astmul poate fi controlat ", mai spune medicul Ruxandra Ulmeanu.Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că schimbările climatice și poluarea au impact direct asupra sănătății oamenilor și mai ales a sănătății plămânului. Creșterea continuă a temperaturilor va conduce la creșterea poverii astmului.În România, se estimează că numărul cazurilor de bolnavi de astm este de aproximativ un milion, însă autoritățile nu au o statistică exactă.Pentru marea majoritate a bolnavilor, tratamentul este modern, disponibil în România și decontat de stat. Mulți pacienți nu iau însă tratament sau îl întrerup din diverse motive, atrag atenția specialiștii:Medicii atrag atenția că pacienții trebuie să fie atenți la simptomele care pot apărea în cazul afecțiunilor respiratorii, deoarece, prin tratament adecvat, ele pot dispărea sau își pot diminua efectele."Pacienții să fie extrem de atenți la simptome, deoarece cu un tratament adecvat aceste simptome pot să dispară sau să fie minime, trebuie testate funcția ventilatorie, funcția pulmonară, prin spirometrii, periodic, pentru că și aceste spirometrii atrag după sine informații privind gradul de severitate al astumului și necesitatea conturării și adaptării tratamentului la nevoile pacientului", atrage atenția medicul Ruxandra Ulmeanu, președintele Societății Române de Pneumologie.Mulți pacienți cu astm sunt tratați ani de zile de vecini sau farmaciști, până să ajungă la medic, subliniază prof. dr. Ruxandra Ulmeanu.Astmul este confundat adesea cu răceala, din cauza simptomelor, și în acest fel se întârzie momentul diagnosticării și administrarea tratamentului corespunzător, mai atrage atenția medicul Ruxandra Ulmeanu.