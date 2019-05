Sorina Pintea revine cu noi precizări: Pachetul de bază de servicii medicale nu va fi redus, va fi modificat în sensul introducerii de noi servicii

Modificarea pachetului de bază de servicii medicale, odată cu negocierea normelor de aplicare a contractului cadru, nu va afecta pacientul, pentru că asupra acestui pachet se va interveni în sensul suplimentării cu servicii, nu în sensul diminuării lor, a declarat pentru MEDIAFAX ministrul Sănătății.

”Eu am spus că vor fi discuții vizavi de modificare, dar nu în sensul scăderii sau diminuării lui (...) Pachetul de bază va fi modificat, dar în sensul suplimentării cu servicii, pentru că, în momentul în care pachetul de bază a fost definit, nu existau acele servicii, pe care trebuie să le introducem. Nici măcar nu este vorba de diminuarea pachetului de bază”, a spus Sorina Pintea.

Ea a explicat că, prin forma noului pachet de bază se dorește asigurarea de servicii medicale pentru un număr mai mare de pacienți decât în prezent. „Prin aceste modificări, prin introducerea unor servicii noi în pachetul de bază, ne asigurăm că mult mai mulți pacienți vor avea acces la pachetul de bază”, informează ministrul.

În ceea ce privește pachetul minim, o reducere a serviciilor medicale este imposibilă, întrucât el conține trei puncte esențiale, care nu pot suporta modificări, a precizat Sorina Pintea.

„În ceea ce privește pachetul minim, el conține trei puncte esențiale, care nu au cum să se modifice, adică: urgențele medico-chirurgicale, sarcina și lăuzia, bolile cu potențial endemic. Aici nu ai ce să reduci”, a adăugat ministrul.

Cât privește asigurările complementare, al căror pachet va intra pe asigurări suplimentare, ministrul amintește că a vorbit de definirea sa încă din 2018.

„În momentul în care pachetul de bază a fost definit, poate că nu erau introduse toate acele servicii. În ceea ce privește asigurările suplimentare, am spus că vom defini pachetul - care va intra pe asigurări suplimentare - încă din 2018, Ordonanța de Urgență 8 din martie 2018, în care am propus modificarea articolului 347 din Legea Sănătății și am spus că furnizorii de servicii medicale care acordă servicii sub formă de abonament, nu vor deconta aceleași servicii efectuate acelorași abonați pentru același episod de boală, atât în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât și în cadrul asigurărilor voluntare de sănătate”, a mai spus Sorina Pintea.