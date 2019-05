Decizie istorică a Comisiei Europene: Statele membre, obligate să limiteze acizii trans din alimente - cele mai nocive grăsimi, responsabile de zeci de mii de decese anual

​Toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi obligate să limiteze cantitatea de acizi grași trans nesaturați din alimente, potrivit unui regulament adoptat recent de Comisia Europeană. Acizii trans sunt cele mai nocive grăsimi din alimente, considerate responsabile pentru declanșarea unor afecțiuni (boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, diabet, cancer, Alzheimer) ce provoacă anual 50.000 de decese în Europa. Produsele alimentare care nu sunt conforme nu vor mai putea fi introduse pe piață după data de 1 aprilie 2021.



Măsura vizează alimentele bogate în grăsimi procesate, precum margarina, produsele de tip fast food, mezelurile, produsele de patiserie, prăjiturile, biscuiții, popcornul pentru microunde, chipsurile, mâncarea semi-preparată sau supele la plic.

Ce prevede Regulamentul adoptat de Comisia Europeană, obligatoriu pentru toate statele membre

Într-un interviu acordat HotNews.ro , senatorul Adrian Wiener afirma că privește blocarea inițiativei sale legislative ca pe o "iresponsabiliate criminală": "Dacă vreți, este cel mai toxic nutrient la adresa sănătății umane, este responsabil de 500 de mii de morți în fiecare an în lume, de 50.000 de europeni care mor în fiecare an. Estimarea noastră este undeva între 2.500 - 3.000 de români care mor în fiecare an, strict din adăugarea acestui macronutrient care este obținut în marea lui majoritate pe cale industrială, nu există surse naturale."