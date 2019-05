Studiu: O persoană seropozitivă care urmează un tratament eficient nu transmite HIV

Această cercetare de mare amploare, realizată în 14 ţări europene, a monitorizat timp de opt ani aproximativ o mie de cupluri de bărbaţi care au întreţinut raporturi sexuale neprotejate şi în cadrul cărora unul dintre parteneri era seropozitiv dar cu o sarcină virală nedetectabilă, graţie medicamentelor antiretrovirale.Rezultatul: niciun caz de transmitere a HIV nu a fost observat în cadrul acestor cupluri, au concluzionat autorii studiului, publicat în revista medicală britanică The Lancet.Concluziile acestei cercetări le întăresc pe cele la care autorii au ajuns după prima fază a studiului, publicate în 2016. Nicio infectare nu a fost constatată atunci, după o monitorizare de 1,3 ani ce a vizat 900 de cupluri heterosexuale şi homosexuale, însă cercetătorii au preferat să rămână prudenţi în această chestiune.Ei considerau că nu putea fi exclus în totalitate riscul de transmitere a bolii, în special în cazul raporturilor anale, pentru care perioada de monitorizare ar fi trebuit să fie mai îndelungată.De această dată, "rezultatele noastre aduc o dovadă concludentă pentru bărbaţii gay şi anume că riscul de transmitere a HIV în prezenţa unei terapii antiretrovirale care suprimă sarcina virală este zero", a declarat Alison Rodger, profesoară la University College London şi coordinatoare a studiului."Acest mesaj puternic poate să ajute pentru a pune capăt pandemiei de HIV, evitând transmiterea virusului şi combătând stigmatizarea şi discriminarea la care sunt supuse multe dintre persoanele care trăiesc cu HIV", a adăugat cercetătoarea britanică.De la debutul epidemiei de SIDA, declanşată în anii 1980, aproximativ 78 de milioane de persoane au fost infectate cu HIV, iar 35 de milioane de oameni au murit din cauza acestei boli.În ciuda progreselor înregistrate în domeniul prevenţiei şi al tratamentelor, se produc încă 1,8 milioane de noi infectări şi aproape 1 milion de decese în fiecare an, potrivit statisticilor publicate de ONUSIDA.