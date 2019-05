Veterinarul român care a adunat 10 mii de euro pentru animalele fără stăpân la maratonul de la Londra, în ziua de Paști: Au alergat oameni de 90 de ani și maratoniști orbi, toți pentru o cauză

Aurelian Ștefan, medic veterinar și fondatorul Center of Hope - un spital veterinar unde animalele fără stăpân sunt tratate de diverse afecțiuni și sterilizate - a adunat 10.000 de euro pentru câinii și pisicile fără stăpân din România, după ce a alergat la maratonul caritabil de la Londra, în prima zi de Paști. Aurelian Ștefan a povestit, pentru HotNews.ro, că atmosfera la cel mai mare maraton caritabil din lume - unde s-a strâns, în total, un miliard de lire sterline în scopuri caritabile - este una "fantastică": "Toată lumea acolo încuraja pe toată lumea - 'Sunteți eroii noștri!' Erau oameni de 90 de ani care alergau, erau și maratoniști orbi. Lumea era adunată ca la paradă și făcea și picnic pe marginea maratonului."







Aurelian Ștefan la Maratonul de la Londra







Medicul veterinar Aurelian Ștefan este un pionier în protejarea animalelor fără stăpân din România, în special câini și pisici. Aurelian Ștefan a fondat, alături de fratele său, Center of Hope - un spital veterinar unde animalele fără stăpân și cele ai căror stăpâni nu au posibilități financiare sunt sterilizate și tratate pentru diferite afecțiuni.













Medicul Aurelian Ștefan și echipa sa organizează, de asemenea, circuite prin țară, pentru sterilizarea câinilor și pisicilor fără stăpân și a celor ai căror stăpâni au posibilități financiare limitate. Aurelian Ștefan a deschis Center of Hope - un spital veterinar modern în localitatea Pasărea din Ilfov și o clinică veterinară la Craiova.









Maratonul de la Londra are două părți: maratonul "oficial" - competiție de atletism și maratonul caritabil - Virgin Money London Marathon. Cu o istorie de aproape 40 de ani, maratonul caritabil a adunat, anul acesta, o sumă totală de un miliard de lire sterline, bani ce vor fi folosiți în scopuri caritabile.







Aurelian Ștefan și tricoul purtat la Maratonul de la Londra







"Marele lui farmec este că are acest maraton caritabil - Virgin Money Marathon - care a avut prima ediție în 1981. De aproape 40 de ani, ei lansează invitații diferitelor asociații care se ocupă de pacienți ci cancer, de excluziune socială, drepturile omului etc. Oamenii vin să alerge, se strâng bani din donații pe platforma lor - s-a strâns în total un miliard de lire sterline, este cel mai mare maraton caritabil. Noi, cu cățeii, am fost prezenți ca să reprezentăm cățeii din România. Ne apropiem de 10.000 de euro, ceea ce mi se pare fantastic. Suma este foarte importantă", a povestit medicul veterinar Aurelian Ștefan, pentru HotNews.ro.









Donații pentru animalele fără stăpân din România se pot face în continuare pe pagina de participant la maraton a medicului Aurelian Ștefan

Aurelian Ștefan la Center of Hope





Aurelian Ștefan spune și că nu este suficient să te înscrii la maraton și să plătești o taxă de participare, ci trebuie să ai și norocul de a fi tras la sorți: "Acolo sunt toate țările reprezentate și există o loterie a țărilor care intră aici - nu toată lumea poate să se înscrie doar cu taxa de înscriere. Noi am avut noroc și am fost trași la sorți."



Medicul veterinar a alergat duminică, în prima zi de Paști, și vorbește despre "atmosfera incredibilă" din jurul maratonului: "Am alergat duminică, a fost o atmosferă absolut fantastică. Eu, cel puțin, sunt foarte bucuros. Chiar a fost o atmosferă incredibilă: toată lumea acolo încuraja pe toată lumea - 'Sunteți eroii noștri!' Erau oameni de 90 de ani care alergau, erau oameni orbi care alergau cu o lesă, ținuți de alte persoane. Erau oameni orbi care alergau, maratoniști orbi. Au alergat mii de oameni, era foarte multă lume pe străzi, lumea era adunată ca la paradă pe traseul de 42 de kilometri. Lumea făcea și picnic pe marginea maratonului. Finishul a fost la Palatul Buckingham."





Câine tratat la Center of Hope





Aurelian Ștefan a purtat, la maraton, un tricou care avea desenate, pe partea din față, lăbuțe de câine, iar pe spate mesajul "#respectlife".



El va aduce pentru animalele fără stăpân pe care le tratează acasă în jur de 10.000 de euro. Medicul povește că, pe lângă banii strânși din donații pentru participarea la maraton - 7.860 de lire sterline până în acest moment - "statul britanic, pentru asociațiile înregistrate în Marea Britanie, dă o bonificație de 25% la orice donație. Noi am beneficiat de asta, pentru că am participat printr-o asociație din Anglia. Bine, este un plafon, la donațiile mici se dă 25% bonus."





Aurelian Ștefan și Paul Brummell, fostul ambasador al Marii Britanii la București, la Center of Hope











Aurelian Ștefan e mândru de participarea la cel mai mare și cel mai popular maraton caritabil din lume: "Mai mare decât maratonul de la Londra e doar cel de la New York, dar cel de la New York e mai mare ca număr de participanți, dar nu e mai popular, cel de la Londra e cel mai urmărit."

Aurelian Ștefan la Center of Hope