VIDEO INTERVIU Medicul Alina Tanase: Homeopatia nu te vindecă de cancer/ Recoltarea celulelor stem la nastere este o afacere/ În România, încă mai poți face pe eroul, medicii sunt mult mai empatici decât în străinătate

Alina Tanase ar fi putut fi unul dintre medicii romani cu performante in străinătate. A fost tentata sa plece din tara de mai multe ori, dar a ramas în Romania, convinsă că aici se pot face lucruri la fel de bine ca afara. Este coordonatorul programului de transplant medular la Institutul Fundeni – locul unde pacientii sunt tratati la standarde nemtesti, dar cu empatie romanească. Într-un interviu pentru Hotnews, medicul Alina Tănase a spus că nu recomandă recoltarea celulelor stem la nașterea copilului pentru că acest lucru este o adevărată afacere.În România, medicii caută soluții chiar și atunci când nu mai există. ”Aici, încă mai poți să faci pe eroul. Am reușit să câștigăm un an de viață pentru un pacient care s-a tratat în străinătate si care a fost trimis acasă, pentru că nu se mai putea face nimic. A ajuns la Fundeni, am încercat imposibilul și a mai trăit un an.Sunt foarte multe insule în sistemul medical românesc de sănătate. Poate că nu le vedem sau poate că ele sunt prea mici. Eu știu foarte mulți medici care își dedică viața acestei meserii. Când eu am făcut Medicina, nu te învăța cum trebuie să abordezi pacientul. Între timp, lucrurile încearcă să meargă în această direcție”

Medicul Alina Tănase s-a referit și la anumite obiceiuri ale românilor de a se trata homeopatic. Ea a atras atenția că, în cazul unei boli oncologice, s-a demonstrat că singurul tratament care are efect este citostaticul ”Un bolnav de cancer nu trebuie să apeleze la homeopatie. Astfel de medicamente încurcă sau chiar cresc stadiul bolii. Nu cred că există vreo boală oncologică rezolvată cu ajutorul homeopatiei”Alina Tănase s-a referit și la opțiunea unor părinți de a recolta celulele stem la nașterea copilului. Potrivit recomandărilor stiintifice, aceste celule stem ar trebui depuse într-o bancă publică. Există cazuri (foarte puține) în care este recomandată recoltarea acestor celule stem și stocarea lor într-o bancă privată. Este vorba despre situația în care o mămica are un copil bolnav acasă, care are nevoie de transplant medular, iar celulele stem sunt recoltate de la a doilea copil care se naște, pentru a-l salva pe fratele lui mai mare. Aceasta este singura recomandare . Ani de zile, în țările occidentale - în special în Franța și în Spania – s-a făcut o campanie importantă pentru stocarea acestor celule în bănci publice de cordon. Adică, pacientul care are nevoie de un transplant medular și nu găsește un donator nici în familie și nici în registrele internaționale, să apeleze la o bancă publică de cordon pentru că aceste celule sunt deja înghetate, deci sunt disponibile.În ultimii ani, transplantul de cordon a scăzut foarte mult în toată Europa și în Statele Unite pentru că s-a dezvoltat o altă procedură de haplotransplant, adică putem lua celule stem de la un copil, de la un parinte, de la un frate, de la oricine este apropiat, trebuie o rudă de gradul unu. Atunci, bâncile de cordon, nici măcar cele publice, nu își mai găsesc atât de tare folosința. Iar băncile private, cu atât mai mult. Nimănui nu îi recomand această stocare. Sigur, există și întrebarea : dar putem face ceva cu aceste celule? Poate că cercetarea va avansa și în zece ani, vom face din aceste cellule înghețate alte celule și vom vindeca alte boli. Dar la întrebarea aceasta nu pot să vă răspund. Cu siguranță că cercetarea este axată pe aceste celule, iar medicina regenerativă este în plină dezvoltare.Secția de transplant medular a fost înființată în anul 2000, pe locul unei secții de biberonerie. În anul 2001 a fost efectuat primul transplant. ”Măsurile de igienă pe care le luam erau duse la extrem, toată echipa medicală își făcea duș la fiecare intrare în secție, toți ne spălam cu betadină. Sigur, întotdeauna este greu începutul iar toate măsurile de igienă le exagerezi un pic.. Din păcate, primul caz transplatat nu a fost un succes, pacientul a făcut o infecție cu o bacterie foarte rezistentă și am resimțit cu toții acest caz. Am avut un noroc extraordinar că fundația Jose Carreras a căutat în Europa de Est un centru de transplant în care să investească know-how. Ei erau asaltați de diverși pacienți pentru a susține procedura de transplant și, după ce au vizitat mai multe centre de transplant din Europa de Est, au ales Bucureștiul. După 2004, în fiecare an, am dublat numărul de transplanturi și, prin 2010, am ajuns să facem 100 de transplanturi pe an. Din 2015-2016, am început să facem 200 de transplanturi pe an. Începutul a fost greu, norocul nostru a fost extraordinar pentru că am primit acest sprijin al fundației Jose Carreras: totul a devenit protocolat, totul a devenit ”ca la ei”. Timp de zece ani am făcut tele-medicină cu profesorii de acolo, deci aveam permanent ”a second opinion” în direct. Ne obișnuisem să discutăm toate cazurile împreună.În România, transplantul este decontat de Ministerul Sănătății , există un program special. Primim, în funcție de transplat, între 20.000 și 40.000 de euro, este o diferență foarte mare față de țările din Europa de Vest. De exemplu, am cerut un preț la Hamburg și prețul este de 270.000 de euro, iar în Statele Unite vorbim despre o jumătate de milion de dolari. Acolo, fiecare consult costă. Fiecare lucru este foarte bine stipulat și este inclus în preț. Se calculează totul, de la salariul registratorului medical care face raportarea de transplant , toată lumea își găsește un loc ca lucrurile să funcționeze. Deocamdată, prin programul nostru de transplat se decontează medicamentele, materialele sanitare.” - explică Alina Tănase.”Românii nu au încă această cultură, a donării. Îmi amintesc că în Germania, în fiecare săptămână erau campanii în universități, în tot felul de micro-întreprinderi, destinate oamenilor tineri. La noi nu este așa, noi nu ne punem în pielea celui care are nevoie. Dacă ne-am gândi că cel care are nevoie este aproapele nostru, atunci ni s-ar schimba și această mentalitate. Atunci când fratele tău ori copilul tău are nevoie și nu găsește sânge, atunci e mare disperarea și toți din jurul lui se duc să doneze. Numai că asta ține o săptămână, după aceea, iarași nu avem sânge. Nu există această idee, de a merge să donezi fără să fie vorba despre cineva cunoscut care are nevoie de sânge!”.Imagine și montaj: Matei Budeș și Cătălin Voicu