Tânăra de 25 de ani cu arsuri grave pe jumătate din corp este transferată la această oră la Bruxelles cu o aeronavă Spartan

Familia tinerei a demarat o campanie de strângere de donații și intenționa, inițial, să o transfere în Olanda, înainte ca autoritățile să aprobe transferul în Belgia prin formularul E112.



"Mădălina este o fată de doar 25 de ani, o fată plină de viață care avea planuri de viitor ca fiecare dintre noi! Din pacate, în noaptea de duminică spre luni, Mădălina a suferit un accident grav, având arsuri pe 50% din suprafața corpului și căile respiratorii grav afectate. Mădălina a fost transportată inițial la spitalul județean Tulcea, urmând să fie transportată în decursul zilei de astăzi la Timișoara (ieri - n.red.)... dar lucrurile nu au fost tocmai în favoarea ei și din cauza unei defectiuni sau a vremii (nici noi nu știm) elicopterul s-a întors din drum, Mădălina fiind transportată la Spitalul Judetean Constanța... după cum știm, din păcate, în spitalele din România nu avem parte de cele mai bune condiții, mai ales pentru pacienții cu arsuri foarte grave cum este în cazul Mădălinei. Tocmai de aceea, familia a decis să fie trimisă la un spital din Olanda, unde poate fi tratată corespunzător", a scris familia Mădălinei, pe pagina de Facebook Din suflet pentru Mădă, unde a fost demarată o campanie de strângere de fonduri din donații pentru tânără.



România, la 3 ani și jumătate după Colectiv: Niciun spital din țară nu poate îngriji pacienți cu arsuri grave

România nu are, la 3 ani și jumătate de la incendiul din clubul Colectiv, condiții pentru a trata nici măcar un singur pacient "mare ars", au explicat chiar medicii care se lovesc de astfel de cazuri, pentru HotNews.ro. Cheia problemei: lipsa de infrastructură care să permită izolarea perfectă a acestor pacienți, în lipsa căreia orice renovare/dotare sunt insuficiente. Singura soluție realistă pentru marii arși rămâne, în acest moment, transferul la spitale din străinătate. Acesta este și unul dintre puținele lucruri care s-au schimbat după Colectiv: atitudinea față de ei. În ultimul an, ministrul Sorina Pintea a aprobat rapid, în câteva cazuri foarte grave, transferul în afara țării.În spitalele din România se găsesc doar 13 paturi performante pentru pacienții arși, dar care nu îndeplinesc toate condițiile de siguranță pentru tratarea pacienților mari arși din cauza structurii spitalelor - pacienții arși ar trebui complet izolați și tratați in saloane individuale, pentru a fi complet în siguranță, lucru care nu se întâmplă în acest moment în țara noastră. Cele 13 paturi performante sunt împărțite astfel: 6 la Spitalul Floreasca din București, 5 la Spitalul de Arși din București și două la Spitalul Județean din Brașov, cumpărate de medicul Dan Grigorescu, șeful Secției de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă, în urma unei donații făcute de o companie.Mădălina Neculai nu a putut fi tratată la niciunul dintre cele 3 spitale din România unde se găsesc cele 13 paturi performante pentru pacienți arși - Spitalul Floreasca, Spitalul de Arși din București și Spitalul Județean din Brașov - din cauză că aceste paturi erau deja ocupate de alți pacienți.