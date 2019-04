Coordonatorul policlinicii din Târgu-Jiu, care a folosit un limbaj violent în timpul controlului Ministerului Sănătății, a fost demis

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a trimis Corpul de Control la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu la sfârșitul lunii martie. Unul dintre medici, Vasile Stănculete, coordonatorul Ambulatoriului Integrat al SJU, este acuzat că ar fi folosit un limbaj violent la adresa echipei care efectua controlul."A fost un limbaj mai violent între dânsul și membrii Corpului de Control al Ministerului Sănătății. A fost un dialog mai violent. După minuta pe care mi-a lăsat-o Corpul de Control a trebuit să-l destitui din funcția deținută și totodată am trimis adresă la Consiliul Etic și apoi se va face o comisie de cercetare disciplinară. Domnii de la Corpul de Control au venit la mine și am calmat spiritele, l-am luat pe domnul doctor și l-am scos de acolo, unde erau. Regretă, a avut și dânsul o ieșire mai violentă, asta este, se întâmplă. Era coordonatorul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgu-Jiu. Rămâne ca medic", a declarat Gigel Capotă, managerul Spitalului Județean din Târgu-Jiu, citat de Mediafax.Medicul ginecolog Vasile Stănculete susține că ar fi fost deranjat pentru că i-ar fi fost cerute explicații pentru medicamente expirate descoperite la Ginecologie: "Eu am contestat. S-au dat două amenzi pentru ceva care nu este real și am contestat în instanță. Să vedem ce zice instanța, dacă este adevărat. Nu mă interesează că m-au destituit. Ei s-au rugat de mine să mă pună, nu mă interesează această funcție. Ce limbaj violent? Adică, dacă eu contest ceea ce spun ei, înseamnă că am un limbaj violent? Am contestat ceea ce au spus ei, deoarece nu sunt atribuțiunile mele. O să-mi prezint fișa postului meu, în care o să demonstrez că eu nu aveam asemenea atribuțiuni și nici nu am în continuare. Ce să-mi reproșeze? Că nu știu ce nu am implementat eu, niște protocoale, habar nu am de protocoale, nu e treaba mea, eu mă ocupam de altceva, conform fișei postului. Și că au găsit în cabinetul de Ginecologie niște medicamente expirate, eu nu reprezint cabinetul de ginecologie, eu sunt ca oricare medic care lucrează în cabinetul de ginecologie. Nu sunt eu cel care răspunde. Pe baza aceasta mi-au dat două amenzi de răzbunare, de câte 250 de lei, ei cred că sunt Dumnezei și noi suntem nimeni pe lumea asta", a declarat Vasile Stănculete, medic ginecolog în cadrul Spitalului Județean din Târgu-Jiu.Incidentul a avut loc cu câteva zile înainte de vizita inopinată pe care Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a făcut-o pe 26 martie, la Spitalul Judeţean Gorj."I-am explicat și doamnei ministru, dar se pare că doamna ministru nu înțelege aceste chestiuni, nu o interesează, o interesează imaginea și campania electorală", a mai precizat Vasile Stănculete.Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat că "nu i-a plăcut ce a văzut" în timpul vizitei la Spitalul din Rârgu Joi, precizând că o parte dintre problemele reclamate sunt reale şi generate în unele cazuri de neînţelegerile dintre medici.