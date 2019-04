Coplata în sănătate. Care este noutatea majoră pentru pacienți, marile neclarități din proiect și de ce măsura a eșuat acum câțiva ani, când s-a mai aplicat în România

Pacienții români se vor putea trata, la alegere, la privat, iar o parte din costul tratamentului ar urma să fie suportat de Casa de Asigurări de Sănătate: practic, pacientul va putea "lua cu el" la privat suma pe care CNAS o decontează în prezent la stat pentru serviciul medical respectiv. Principiul proiectului elaborat de Ministerul Sănătății îi avantajează, la o primă vedere, pe plătitorii de contribuții care se plâng că, atunci când își fac analizele la privat, plătesc costul integral și nu beneficiază de banii plătiți obligatoriu pe asigurarea de sănătate - spun reprezentanții asociațiilor de pacienți consultați de HotNews.ro. Ei atrag însă atenția că textul proiectului de act normativ postat în dezbatere pe site-ul Ministerului nu este clar și poate fi interpretat diferit față de declarațiile ministrului Sorina Pintea, iar lucrurile trebuie neapărat clarificate, pentru a nu ne trezi și cu o coplată pentru serviciile medicale publice. În plus, surse din asociațiile de pacienți subliniază că măsura nu reprezintă o premieră, ci s-a mai aplicat în România până acum mai puțin de 3 ani, însă a fost suspendată din cauza abuzurilor furnizorilor de servicii medicale private, care încasau, pentru același serviciu, suma integrală atât de la Casa de Asigurări, cât și de la pacienți.



Radu Gănescu



Ce spun asociațiile de pacienți: Textul Ordonanței trebuie să prevadă clar ce servicii vor putea fi decontate la privat, iar coplata să nu fie introdusă și în spitalele de stat

"Sunt anumite analize pe care lumea le face la privat, la clinici care sunt în contract cu CNAS, precum analize de sânge. Acestea se pot face și acum decontate de CNAS. Dar prețul la RMN, spre exemplu, la privat față de spitalul public este mai mare. Din acest motiv, RMN-ul nu se poate deconta în acest moment la privat. Privatul nu poate să facă analiza în privat decât dacă face cu același cost ca la stat. În acest moment, CNAS decontează la privat doar servicii care au același cost ca la stat. Analizele/serviciile medicale pe care privatul nu le poate lăsa la același preț ca la stat, pentru că nu e rentabil pentru el, nu pot fi decontate", a explicat Radu Gănescu, pentru HotNews.ro.El mai spune că "La o intervenție chirurgicală, privatul își pune costuri mai mari pentru că are saloane cu rezervă, nu stau 6 sau 10 în salon, trebuie să acopere costurile salariale etc, mâncarea este de la catering etc, are alte costuri. Dar el în acest moment nu are voie să își deconteze o parte de la stat și restul să ia de la pacient. El ori rămâne cu prețul de la stat, și atunci CNAS îi decontează, ori pune preț mai mare, iar pacientul trebuie să plătească integral. De aia sunt nemulțumit că sunt asigurat, contribui la asigurările de sănătate, și statul nu mă ajută cu nimic."Radu Gănescu mai spune că "mi se pare normal să plătesc în plus din buzunarul propriu dacă vreau eu să stau în condiții mai bune, dar să beneficiez și de acea contribuție la asigurarea de sănătate. Poate am posibilitatea să merg la privat, dar nu să plătesc integral, pentru că eu contribui la asigurările de sănătate și am dreptul să beneficiez. Pe sistemul ăsta aș înțelege eu să fie măsura, dar nu e clar în acest moment", spune Radu Gănescu, subliniind că Ministerul Sănătății nu s-a consultat cu asociațiile de pacienți, înainte de elaborarea proiectului.Tocmai din acest motiv, președintele Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice este decis să depună la Ministerul Sănătății o cerere pentru organizarea unei dezbateri publice la care să participe reprezentanții asociațiilor de pacienți și cei ai ministerului, "tocmai în ideea de a avea mai multe clarificări".Radu Gănescu avertiează că, în forma în care a fost publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, proiectul Ordonanței de Urgență ce prevede introducerea coplății este neclar: "Noi am tot încercat să înțelegem toate detaliile, dar nu le-am înțeles nici noi. Dacă ne uităm la ce scrie pe hârtie, nu prea înțelegem ce a spus doamna ministru, înțelegem altceva. La cum arată el, se uită un director de spital și bagă coplată, că așa spune legea.""La prima vedere, dacă este să mergem pe ideea că se introduce coplata la serviciile private, în ideea în care beneficiezi în privat de servicii decontate de CNAS, dar costurile sunt mai mari la anumite intervenții și să vină cu coplată, nu ar fi un lucru rău, ar crește accesibilitatea - în sensul că, decât să mă duc ca pacient să plătesc totul de la zero, mai bine dau o diferență de 100 de lei sau de 200 de lei și să beneficiez de analiza sau de serviciul respectiv. Poate intenția este bună, este ca pacientul să aibă acces la serviciile private fără să mai plătească el toată suma. Spre exemplu, un RMB: statul decontează 500-600 de lei. Dacă mă duc în privat, eu plătesc acum cât costă integral. Dar dacă se poate prin legislație să mă duc în privat și statul să deconteze într-adevăr partea aia de 500-600 de lei pe care o decontează și în serviciile publice și eu plătesc doar diferența, adică nu sunt nevoit să plătesc întreaga sumă de 900-1.000 de lei, e un lucru bun, care avantajează pacientul. E ok că pacientul nu e nevoit să plătească întreaga sumă și beneficiază de acea asigurare medicală pe care toți o plătim, de care ne văităm toți că plătim și nu reușim să ne facem analizele decât la clinici private, unde plătim din buzunar toată suma. Și atunci, beneficiază de acea asigurare medicală pe care toți o plătim și de care ne văităm toți că o plătim, dar nu reușim să ne facem analizele decât în servicii private, cu bani din buzunar. Nu putem să negăm că este un lucru bun", spune Radu Gănescu.Radu Gănescu atrage însă atenția că, așa cum arată acum, proiectul elaborat de Ministerul Sănătății nu conține prevederi clare: "Nu știm exact la ce se va adăuga această coplată - nu se știe dacă va fi pentru servicii, pentru intervenții chirurgicale, pentru spitalizare, pentru analize, clinice, paraclinice, nu suntem foarte lămuriți. Acest lucru trebuia clarificat în proiect. Mi s-a părut ciudat că textul proiectului se termină cu două puncte și nu sunt trecute acolo tocmai serviciile medicale."De asemenea, Radu Gănescu subliniază că asociațiile de pacienți nu vor fi sub nicio formă de acord cu introducerea coplății în sistemul public de sănătate, iar proiectul de act normativ al Ministerului Sănătății nu este clar nici în această privință: "Eu sper ca această coplată să fie clar specificată pentru serviciile private și nu pentru serviciile publice. Pentru că nu suntem de acord să se introducă coplată în serviciile publice. Sper că acestea sunt lucrurile pe care le vom putea clarifica mai bine printr-o dezbatere pe acest proiect de Ordonanță. Pentru că la ora actuală nu aș putea să fac decât speculații. Ministerul ne-a asigurat, prin doamna ministru, că nu se va face nicio coplată la stat. Problema este să se clarifice exact aceste puncte. Dacă e așa, e ok. Dar dacă nu e așa și intră o coplată și la serviciile publice de sănătate - pentru că au fost tot felul de interpretări - ca să își acopere spitalele anumite costuri, tocmai din cauză că nivelul de decontare de la CNAS este foarte mic - noi nu suntem de acord."