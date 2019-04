MedLife, despre ordonanţa de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006: Introducerea contribuției personale este în primul rând în interesul pacientului

MedLife susține proiectul de Ordonanță de Urgență postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății și apreciază că introducerea contribuției personale este în primul rând în interesul pacientului. Astfel, dacă noul proiect de lege va intra în vigoare, pacienții care se adresează unităților private vor putea plăti mai puțin, întrucât nu vor mai suporta costurile integral, ci doar diferența dintre tariful decontat de CNAS și costul real al serviciului.





Totodată, acest proiect de Ordonanță de Urgență va susține dezvoltarea sistemului medical românesc în ansamblul lui, deoarece va încuraja dezvoltarea competitivității. Un pacient va putea alege pe viitor între servicii personalizate și unități medicale. În realitate, dacă un pacient nu va dori să plătească suplimentar nicio sumă, se va adresa spitalelor publice. În măsura în care un pacient asigurat CAS va decide să se adreseze unei unități private, legea le va permite, în limita plafoanelor curente ale spitalelor private, să beneficieze de o cotă aferentă cotizației CAS la care a contribuit ani de zile. Este vorba și despre un drept fundamental al pacientului precum și al unui asigurat.



La ora actuală, MedLife deservește zilnic peste 27.000 de pacienți, respectiv are un portofoliu de peste 5 milioane de pacienți unici. 90% dintre acești pacienti au plătit în ultimii 15 ani integral serviciile medicale, marea majoritate fără a avea posibilitatea de a deconta parțial sau integral aceste servicii în sistemul public din cauza fondurilor insuficiente. Prin introducerea modificărilor legate de contribuția personală, statul ar oferi posibilitatea unui număr mai mare de pacienți să beneficieze de soluții moderne de diagnostic și tratament în condiții de siguranță și confort.



Toți pacienții nostri plătesc contribuții CAS și de aceea susținem dreptul lor de a beneficia de aceste contribuții, indiferent dacă optează pentru sistemul de stat sau privat. Din păcate, la ora actuală, opțiunea pacienților de a beneficia de acest drept este limitată de diferența dintre costul real al serviciilor și prețul decontat de CAS. Tocmai de aceea, salutăm demersul Ministerului Sănătății și credem că este un pas foarte important în a facilita accesul pacienților la servicii medicale de calitate și este, totodată, o încurajare a investițiilor în medicină, în aparatură performantă, în clinici și spitale moderne.



În ultimii 25 de ani, noi, operatorii privați, am făcut investiții de sute de milioane de euro în infrastructura și modernizarea sistemului medical, contribuind la creșterea standardelor de calitate. În egală măsură, am degrevat bugetul de asigurări de sănătate cu alte sute de milioane de euro, am ținut medicii și asistenții medicali în țară și am adus contribuții importante la bugetul statului prin plata taxelor. Credem că am dezvoltat un sistem sănătos, comparabil cu sistemul privat al oricărui stat din Uniunea Europeană și este important să putem susține acest demers în continuare.