Sorina Pintea trimite controale la Spitalul din Craiova, după ce a văzut în presă imaginile incredibile din secția de Hematologie, și la Spitalul din Deva, unde o pacientă a pozat gândaci: Vom lua măsurile cele mai drastice

"Vom lua măsurile cele mai drastice. Am văzut şi eu imaginile. Inspecţia va merge la Craiova, dar şi la Deva pentru că şi acolo am identificat probleme, iar eu personal voi merge în spitalele din ţară pentru a putea vedea cum se desfăşoară furnizarea actului medical", a afirmat miercuri Sorina Pintea, la Baia Mare, potrivit Mediafax.Imagini incredibile din Clinica de Hematologie a Spitalului Filantropia din Craiova au fost postate pe Facebook de o pacientă a clinicii : "Luați cu 2-3 lămâi, să nu aveți grețuri. Că de 29 de ani de la revoluție se construiesc doar biserici și catedralele mântuirii. De spitale noi romanii nu avem nevoie."Situația este cu atât mai gravă cu cât o mare parte dintre pacienții cu afecțiuni hematologice au imunitate foarte scăzută, iar condițiile de igienă ar trebui să fie extrem de stricte.Clădirea Clinicii de Hematologie a Spitalului Filantropia din Craiova înseamnă găuri în pereți, geamuri sparte, băi insalubre, rugină, uși care se leagă cu lanțuri și seringi folosite, aruncate la întâmplare."Spitalele din România. Luați cu 2-3 lămâi să nu aveti grețuri. Că de 29 de ani de la revoluție se construiesc doar biserici și catedrale mântuirii. De spitale noi romanii nu avem nevoie. În acest spital sunt internată de două săptămâni și nu doar acum, la hematologie ajung foarte des, sunt pacientă și sunt ca acasă. Spitalul 2 Craiova Hematologie" este mesajul care însoțește fotografiile din spital postate pe pagina de Facebook a pacientei.Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova se află în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova.Mama unui copil internat în secția de Pediatrie a Spitalului Județean din Deva a pozat gândaci în salon și a făcut publice imaginile . "Îmi culc fain copilul și la un moment dat după ce adoarme deodată ridic capul de pe pernă și văd acestă goangă cum vine spre noi, m-am speriat îngrozitor și îmi ridic brusc copilul din pat și aștept să se dea jos să îl pot omorî, copilul cum l-am luat așa în grabă, bineînțeles că s-a speriat și a început să plângă", a povestit mama copilului.Direcția de Sănătate Publică din Hunedoara a deschis o anchetă după ce mama unui copil internat în Secția de Pediatrie a Spitalului din Deva a pozat gândaci în salon și a făcut publice imaginile, dar susține că dezinsecțiile au fost făcute la timp."În data de 2 aprilie, colegii de la control în sănătate publică s-au și autosesizat, au mers și în data de 2, și în data de 3 aprilie la secția de pediatrie a Spitalului Județean Deva, unde au constatat că ceea ce înseamnă dezinsecție, planul anual de dezinsecție și deratizare, a fost respectat. Ultima dezinsecție a fost făcută în data de 29 martie 2019, există și proces verbal de efectuare a lucrărilor. S-au recoltat zece teste pentru a se determina condițiile igienico-sanitare de la nivelul saloanelor și de la nivelul bucătăriei dietetice. Colegii nu au văzut, nici marți, nici miercuri, prezența insectelor în secția de pediatrie. Așteptăm rezultatele testelor", a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Hunedoara, Cecilia Birău, citată de Mediafax.Tânăra din Deva și-a internat copilul în spitalul din oraș joia trecută: "Astăzi în data de 1.04.2019, unde suntem internați de joi, vedem acest specimen de îți vine să înnebunești. În ultima poză este o altă goangă la fel de scârboasă, ea se afla gata moartă în primul salon unde ne-a pus când am venit la spital, bineînțeles ca încă este și acum acolo deși eu sunt în salonul de lângă.... Deci vă imaginați ce curățenie se face în acest spital! Mi-e scârbă unde trebuie să aducem copiii să îi tratăm!", este mesajul care însoțește mesajul postat de tânăra mamă, pe pagina ei de Facebook.