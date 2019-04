"Marie Curie", primul spital pentru copii din România care va avea heliport

Personalul unităţii medicale efectuează o gamă largă de intervenţii, mulţi dintre copiii pacienţi ai spitalului fiind transportaţi din diferite zone ale ţării.Potrivit medicilor, în majoritatea cazurilor, micii pacienţi au nevoie de o intervenţie de urgenţă, iar timpul necesar pentru a-i transporta cu ambulanţa de la locul aterizării elicopterului până la spital este prea lung, astfel că, uneori, salvarea lor nu mai este posibilă.Şeful Secţiei de Terapie Intensivă Nou-Născuţi, Cătălin Cîrstoveanu, a spus că heliportul va deservi întregul spital: "Nimeni nu poate să conteste ce înseamnă un heliport pentru un spital. (...) Heliportul este extrem de important. Va deservi întregul spital. Am început să discutăm despre heliport de mai mulţi ani. (...) Probabil că va începe la toamnă construcţia. Contractul este pentru doi ani", a afirmat medicul într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.Managerul Spitalului "Marie Curie", Daniel Buzatu, a precizat că este nevoie de consolidarea Corpului C al clădirii unităţii medicale unde va fi construit heliportul: "Este nevoie 100% de consolidare pentru heliport. Se va face în acelaşi timp consolidarea. Lucrează experţi, ei vor da soluţia cea mai eficientă. Oricum spitalul trebuie consolidat. Spitalul are risc seismic grad trei. Heliportul va fi construit pe Corpul C al spitalului."Spitalul "Marie Curie" este o donaţie a statului polonez pentru copiii din România, fiind construit de firma Budimex în anul 1984. Instituţia oferă asistenţă medicală de specialitate pentru copii, asigurând servicii de urgenţă, curative şi profilactice.