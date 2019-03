Eugen Teodorovici anunță că spitalele regionale de la Constanța și Craiova nu se mai fac pe bani europeni, "să nu mai pierdem timp" / Spitalul din Constanța, construit cu Turcia

"Am fost mai devreme la minister și am vorbit și am semnat chiar un memorandum pentru două spitale regionale. Constanța și Craiova vor intra mâine în ședința de Guvern și sperăm ca în acest an - în acest an, atenție! - să înceapă construcția celor două spitale, care se fac într-un alt sistem: acord Guvern - Guvern. Sunt două state, se află mâine la București unul dintre reprezentanții celor două state, Turcia, cu care se face unul dintre cele două spitale, la Constanța. În acest an eu mi-am fixat ca obiectiv să înceapă construcția celor două spitale regionale, de ultimă generație. Sunt deja construite în alte părți, nu facem, nu inventăm nimic, efectiv se ia proiectul tehnic și se construiește în România, ca să nu mai pierdem timp pe licitații de proiecte tehnice si altele", a declarat Teodorovici la o conferință a medicilor de familie unde a participat alături de ministrul Sănătății, Sorina Pintea.









PSD a promis 8 spitale regionale și "un spital-gigant, după modelul AKH Viena, dar mai mare", în București

PSD a promis, în campania electorală din 2016 că va construi 8 spitale regionale și un spital "gigant, după modelul AKH Viena", dar "mai mare" în București, precum și reabilitarea, modernizarea și dotarea tuturor spitalelor județene. Construcția celor 8 spitale regionale și a "spitalului-gigant" din București ar fi trebuit să înceapă în anul 2017, potrivit promisiunii făcute în campania electorală din 2016 chiar de președintele PSD, Liviu Dragnea.







La doi ani și jumătate de când Liviu Dragnea prezenta "Programul de guvernare al PSD pe sănătate", marile promisiuni lansate atunci par, în cel mai bun caz, o glumă.







Construcția celor 9 spitale noi (un spital metropolitan în București și 8 spitale regionale în țară) ar fi trebuit să înceapă în 2017, dar s-a amânat. Nimeni nu știe pentru când.







De asemenea, numărul spitalelor regionale care ar urma să fie construite a scăzut, între timp, de la 8 la doar 3. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea (PSD), a declarat public că Guvernul a amânat construirea acestora pentru exercițiul financiar 2021-2027. Explicația ministrului Sănătății: România a solicitat o majorare a procentului de co-finanțare din bani europeni (de la 50% la 85%), iar cu cât se vor face mai târziu, spitalele ar urma să fie mai ieftine.







Spitalul metropolitan din București, "după modelul AKH Viena, dar mai mare, cu 2.500 de paturi" este deocamdată în faza în care s-a aprobat terenul pe care ar urma să fie construit, în zona Pipera. Este singurul lucru care se știe în acest moment. Data începerii construcției și dacă există bani rămân niște necunoscute.



În ceea ce privește spitalele deja existente, guvernarea PSD este departe de a le "reabilita și moderniza" pe toate cele care nu erau deja reabilitate, așa cum promitea Liviu Dragnea în campania electorală care avea să ducă la o victorie zdrobitoare a PSD la alegerile parlamentare din decembrie 2016.











