Sorina Pintea a trimis Corpul de control la spitalul din Târgu Jiu: Nu mi-a plăcut ce am văzut, cel mai tare mi-a displăcut blazarea personalului

"Nu mi-a plăcut ce am văzut, și cel mai tare mi-a displăcut blazarea personalului cu care am stat de vorbă și care spuneau că situația e mai bună decât înainte. Oamenii parcă nu mai au așteptări, nu mai cred că se poate face ceva astfel încât condițiile și serviciile oferite să fie îmbunătățite", a declarat ministrul Sănătății, după ce a stat de vorbă cu personalul medical prezent în spital în momentul vizitei sale, precum și cu câțiva pacienți."Deși, începând de luni, Corpul de control al Ministerului Sănătății efectuează un control aici, am vrut să văd personal ce se întâmplă în acest spital. Pot să vă spun că o parte din problemele reclamate sunt reale și generate în unele cazuri de neînțelegerile dintre cadrele medicale. Aceste lucruri influențează foarte mult modul în care este tratat pacientul", mai spune ministrul Sănătății.Ministerul Sănătății va contribui la cele doua proiecte demarate la Spitalul Județean Gorj - modernizarea Unității de Primiri Urgențe și reabilitarea secției de pediatrie, și va finanța achiziția de echipamente solicitate la minister.De asemenea, ministrul Sănătății s-a întâlnit în cursul zilei de ieri cu managerii unităților sanitare din județul Gorj și reprezentanții autorităților locale în subordinea cărora se află aceste spitale, ocazie cu care s-au analizat solicitările de echipamente transmise la Ministerul Sănătății și necesitatea reorganizării structurii spitalelor în funcție de nevoile de servicii medicale din zona pe care acestea o deservesc."Anul acesta, bugetul de investiții în sănătate este extrem de generos, astfel că vom finanța achiziții de echipamente performante în spitale, cu condiția ca la solicitarea acestora, managerii să demonstreze că aceste investiții aduc plusvaloare actului medical, în concordanță cu nevoile populației", promite Sorina Pintea.Din luna noiembrie 2018, la Spitalul Județean din Gorj funcționează un aparat RMN achiziționat de Ministerul Sănătății anul trecut. Acest echipament este utilizat pentru investigarea pacienților cu diverse afecțiuni. RMN-ul de sân va fi, de asemenea, o investigație disponibilă îndată ce conducerea spitalului va asigura personal specializat în acest gen de investigație, potrivit Ministerului Sănătății."Voi reveni la Targu Jiu peste o luna, când voi primi raportul acțiunii de control care se desfășoară săptămâna aceasta la SCJU Gorj. Atunci vom putea stabili în detaliu necesarul de echipamente pentru fiecare specialitate în parte, pe care Ministerul Sănătății îl va finanța", mai spune ministrul Sănătății, Sorina Pintea.