Cazul falsului medic oftalmolog care ar fi operat 10 ani la Spitalul CFR din Cluj este verificat de DSP, după ce a fost semnalat de Emanuel Ungureanu

Emanuel Ungureanu: "Tot sistemul sanitar e un sat fără câini, în care pacienții sunt cobai"





Emanuel Ungureanu este și denunțătorul medicului Mihai Lucan în mai multe dosare penale care vizează nereguli grave la Institutul de Urologie și Transplant Renal din Cluj și din domeniul transplantului.









Crina Nistor are diplomă de medic de familie din anul 2014 și de medic oftalmolog din octombrie 2018, a precizat Oana Grigore. Verificările în acest caz urmează să stabilească dacă ea a operat anterior momentului obținerii calificării de medic oftalmolog.Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, acuză faptul că aceasta ar fi operat timp de 10 ani la Spitalul CFR din Cluj, împreună cu soțul ei, care este medic oftalmolog cu acte în regulă. Chiar și după octombrie 2018, când a obținut calificarea de medic oftalmolog, Crina Nistor nu avea dreptul să opereze la Spitalul CFR, în lipsa unui contract încheiat cu unitatea medicală, atrage atenția Emanuel Ungureanu, care a cerut ieri Ministerului Sănătății să facă verificări în acest caz."Am trimis Direcția de Sănătate Publică din Cluj să verifice situația. Crina Nistor era din 2014 medic de familie, iar în octombrie 2018 a obținut a doua specializare, ca medic oftalmolog. Spitalul este în rețeaua Ministerului Transporturilor, probabil că se va face o sesizare și către direcția de specialitate din Ministerul Transporturilor, să verifice și ei. Direcția de Sănătate Publică, aflată în subordinea Ministerului Sănătății, are jurisdicție să intre în orice spital", a declarat, pentru HotNews.ro, purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore.HotNews.ro a încercat joi, fără succes, să o contacteze și pe doctorița Crina Nistor.Falsul medic oftalmolog Crina Nistor ar fi operat pacienți timp de 10 ani la Spitalul CFR din Cluj. Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a cerut, într-o interpelare adresată ieri ministrului Sorina Pintea, ca Ministerul Sănătății să facă verificări în acest caz. Crina Nistor, medicul acuzat de Emanuel Ungureanu, are calificarea de oftalmolog abia din octombrie anul trecut, însă ar fi operat aproximativ 10 ani la Spitalul CFR. "Aici suntem: tot sistemul sanitar e un sat fără câini, în care pacienții sunt cobai", a declarat Emanuel Ungureanu pentru HotNews.ro.Textul interpelării transmise de Emanuel Ungureanu ministrului Sănătății, Sorina Pintea, poate fi citit integral aici "Ce este foarte grav este faptul că această doamnă a practicat specialitatea de Oftalmologie înainte să aibă dreptul să facă acest lucru. Ea abia din octombrie 2018 are documentele oficiale, că a făcut rezidențiatul. Practic, soțul ei, în mod subiectiv, i-a devenit evaluator și nu știm în ce condiții a fost evaluată. Ea are calificarea de medic oftalmolog din octombrie 2018, ceea ce nu înseamnă că are și dreptul să opereze în Spitalul CFR: pentru asta ar fi trebuit să fie încadrată, să aibă un contract, să aibă o formă legală. Ea opera ilegal cu soțul ei, iar zilele trecute, când soțul ei a fost plecat, consulta pacienții fără să aibă niciun drept. Există informații că această doamnă doctor opera ca mâna întâi sau mâna a doua și cu mulți ani în urmă, în perioada în care ea avea doar specialitatea de medicină de familie. În plus, există indicii foarte clare că ea nu a practicat niciodată nici măcar medicina de familie. Cele 3 cabinete de medicină de familie pe care le frecventa ea erau doar mijloace de racolare a pacienților pe care îi trimitea să fie operați de soțul ei", a declarat Emanuel Ungureanu, pentru HotNews.ro.Potrivit textului interpelării, Crina Nistor, care este suspectată că a operat pacienți fără să fie medic oftalmolog, ar avea specializarea de medic de familie, însă, potrivit aceluiași document, "nu este clar dacă doamna doctor ar fi practicat vreodată medicina de familie. Nu am găsit informații care să indice dacă și unde a practicat Crina Nistor specialitatea medicină de familie"."Din informațiile pe care le dețin, doamna Crina Melania Nistor nu are dreptul să opereze sau să facă consultații oftalmologice în Spitalul CFR deoarece nu are un contract semnat cu această unitate sanitară. Din discuțiile pe care le-am avut ulterior cu alți pacienți care pretind că au văzut-o în sală pe doamna Nistor operând ca prima sau a doua mână, alături de soțul său, se ridică suspiciunea că acest medic ar fi operat sau ar fi consultat în calitatea falsă de medic specialist oftalmolog, cu mulți ani în urmă și înainte ca această să intre în programul de rezidențiat în oftalmologie. Doi pacienți consultați de Crina Nistor la cabinetul din Câmpia Turzii și cel din Târgu Lăpuș susțin că doamna doctor ar fi pretins în fața pacienților că ar fi medic specialist oftalmolog cu mulți ani înainte de a avea această calificare, ceea ce înseamnă că ea a practicat această meserie fără să fie calificată. Mai mult, nu este clar dacă doamna doctor ar fi practicat vreodată medicina de familie, prima specializare a doamnei doctor. Nu am găsit informații care să indice dacă și unde a practicat Crina Nistor specialitatea medicină de familie", arată deputatul USR, în interpelare."Suntem în fața unei situații incredibile, un medic care nu a practicat niciodată medicina de familie ar fi pretins în mod fals, în ultimii 10 ani, că este medic oftalmolog doar pentru a direcționa de la cabinetele private deținute împreună cu soțul acesteia pacienții către Spitalul CFR. Acolo, ulterior, îi opera în mod ilegal, ca mâna întâi sau a doua, împreună cu soțul ei, medic oftalmolog calificat și autorizat să efectueze investigații chirurgicale oftalmologice pe secția Oftalmologie a Spitalului CFR", subliniază Emanuel Ungureanu, în interpelarea transmisă ministrului Sănătății.Contactat de HotNews.ro, deputatul USR a atras atenția că: "Este strigător la cer pentru mine: este o chestiune incredibilă. Timp de 10 ani, alți medici, asistente, infirmiere, manageri nu au știut că ea nu are dreptul să intre în sală? Nu au știut că ea nu are specializarea de Oftalmologie? Presupunem că este un caz de malpraxis - presupunem că ea a greșit într-o intervenție chirurgicală. Cine răspunde în fața legii? Apare numele ei în protocolul operator că a participat la intervenții, atâta timp cât ea nu avea dreptul să fie în sală? Sau soțul ei, în fals, a declarat și pentru manoperele pe care le făcea soția lui că el le-a făcut? Din punct de vedere medico-legal, cine a răspuns în această perioadă de manevrele pe care ea le-a făcut în sala de operație? Aici suntem: tot sistemul sanitar e un sat fără câini, în care pacienții sunt cobai."Crina Nistor și soțul său, medic oftalmolog, dețin o clinică privată situată vis-a-vis de Spitalul CFR din Cluj Napoca, clinică unde pacienții spitalului sunt îndrumați frecvent să facă diverse analize și investigații, reiese din interpelarea deputatului USR. De asemenea, mulți pacienți ai soților Nistor s-au plâns de faptul că au fost puși să plătească soților Nistor sume mari pentr intervenții ce ar fi urmat să se facă la clinica privată, dar s-au făcut tot la Spitalul CFR: "În timpul în care pacienții figurează ca internați la Spitalul CFR, pe secția de Oftalmologie, pe baza unui bilet de trimitere, aceștia sunt îndrumați să efectueze investigații suplimentare, gen tomograf spectral de retină, la clinica privată a familiei Nistor. Pacienții se plâng că plătesc sume foarte mari, până la 700 de lei pentru fire de sutură, la clinica privată a familiei Nistor și apoi procedura se efectuează la clinica de stat, pe modelul patentat de Lucan", se arată în interpelare.Emanuel Ungureanu a explicat, pentru HotNews.ro, că "Exact pe tiparul pe care a operat profesorul Mihai Lucan, ducând pacienți de la stat la clinica lui privată, pe același model de acțiune a mers și familia Nistor, în sensul în care un pacient care venea cu bilet de trimitere la Spitalul CFR, în timp ce era internat, mergea, la îndrumarea unui dintre cei doi doctori, să facă investigații suplimentare imagistice la clinica privată care este plasată exact peste drum. Mai mult decât atât, în cabinetul de consultații oftalmologice din Spitalul CFR există pliante cu ofertele clinicii Optimis a acestei familii, iar în momentul în care în spital nu existau anumite proceduri, aceștia, într-un conflict de interese foarte clar, direcționau pacienții către clinica lor privată. Un exemplu: un cristalin costă în jur de 300 de lei. În clipa în care un pacient cu un glaucom sau cu altă afecțiune avea nevoie de schimbare de cristalin, cei doi soți îndrumau pacientul să îl cumpere cu 2.000 - 2.500 de lei la clinica privată, să mai cumpere ață de sutură de 700 de lei, cu toate că în operație se punea o jumătate de ață. Practic, pacientul primea doar serviciul de manoperă în spital, din partea medicului, care era, în realitate, plătit supraevaluat prin investigații imagistice făcute la clinica privată. Acest modus operandi este foarte frecvent. Medicii de la stat racolează pacienții care vin cu bilete de trimitere și le oferă diferite servicii la clinicile lor private care sunt în imediata apropiere a spitalului unde lucrează."Deputatul USR a descoperit acest caz după ce a vizitat Spitalul CFR din Cluj "pentru a evalua nevoia de finanțare a acestui spital în ruină. În acest spital sunt tratați mii de pacienți anual."El povestește că "în timpul vizitei am fost abordat spontan de câțiva pacienți care erau internați pe secția de Oftalmologie și care mi-au relatat modul inuman în care au fost tratați în sala de operație de un medic specialist oftalmolog pe nume Crina Melania Nistor. Unul dintre aparținători mi-a povestit despre bunica lui că ar fi fost lovită peste cap de către această doamnă doctor, care operează în mod curent, în aceeași sală, împreună cu oftalmologul Marius Cristian Nistor, soțul ei. Motivul acestui gest incalificabil de brutalitate ar fi fost acela că doamna Nistor a sesizat o mișcare a bolnavei în timpul procedurii schimbării de cristalin efectuate de către soțul său"."Vă rog să trimiteți în regim de urgență, doamna ministru, Corpul de Control al Ministerului Sănătății și reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a verifica relația suspectă dintre Clinica privată Optinis și secția Spitalului CFR din ultimii 10 ani. Vă rog să verificați dacă, în ultimii 10 ani, doamna Crina Melania Nistor a consultat sau a operat în mod ilegal pacienți cu diferite afecțiuni ale ochiului, însușindu-și în mod fals titlul de medic specialist oftalmolog, până în luna octombrie a anului 2018 când a primit dreptul acesta. Vă rog să verificați protocoalele operatorii și să determinați dacă prezența doamnei doctor a fost consemnată în foile de observație și dacă Crina Nistor și-a luat examenele de specialitate în condițiile stabilite de lege", este mesajul adresat de deputatul USR ministrului Sănătății, Sorina Pintea, în interpelarea transmisă ieri.