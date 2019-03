Emanuel Ungureanu: "Un fals medic oftalmolog a operat timp de 10 ani pacienți la Cluj". Deputatul USR cere Ministerului Sănătății să facă verificări

​Un fals medic oftalmolog ar fi operat pacienți timp de 10 ani la Spitalul CFR din Cluj, acuză deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Emanuel Ungureanu cere, într-o interpelare adresată astăzi ministrului Sorina Pintea, ca Ministerul Sănătății să facă verificări în acest caz.



Potrivit documentului citat, Crina Nistor, care este suspectată că a operat pacienți fără să fie medic oftalmolog, ar avea specializarea de medic de familie, însă, potrivit aceluiași document, "nu este clar dacă doamna doctor ar fi practicat vreodată medicina de familie. Nu am găsit informații care să indice dacă și unde a practicat Crina Nistor specialitatea medicină de familie".





"Din informațiile pe care le dețin, doamna Crina Melania Nistor nu are dreptul să opereze sau să facă consultații oftalmologice în Spitalul CFR deoarece nu are un contract semnat cu această unitate sanitară. Din discuțiile pe care le-am avut ulterior cu alți pacienți care pretind că au văzut-o în sală pe doamna Nistor operând ca prima sau a doua mână, alături de soțul său, se ridică suspiciunea că acest medic ar fi operat sau ar fi consultat în calitatea falsă de medic specialist oftalmolog, cu mulți ani în urmă și înainte ca această să intre în programul de rezidențiat în oftalmologie. Doi pacienți consultați de Crina Nistor la cabinetul din Câmpia Turzii și cel din Târgu Lăpuș susțin că doamna doctor ar fi pretins în fața pacienților că ar fi medic specialist oftalmolog cu mulți ani înainte de a avea această calificare, ceea ce înseamnă că ea a practicat această meserie fără să fie calificată. Mai mult, nu este clar dacă doamna doctor ar fi practicat vreodată medicina de familie, prima specializare a doamnei doctor. Nu am găsit informații care să indice dacă și unde a practicat Crina Nistor specialitatea medicină de familie", arată deputatul USR, în interpelare.